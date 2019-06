Le coup d’État en Ukraine a radicalement transformé ce pays. Le résultat du soulèvement des « révolutionnaires » a été non seulement la perte du pouvoir et la fuite de l'ancien président Ianoukovitch, mais également la perte de la péninsule de Crimée et du Donbass.

Malgré le fait que la péninsule de Crimée soit devenue partie intégrante de la Fédération de Russie en organisant un référendum sur la base du droit international, les tentatives de l’Ukraine et du monde occidental de contester le contrôle de la Russie sur la péninsule ne s’arrêtent pas. Aujourd'hui, la Crimée fait encore l'objet de graves différends sur la scène internationale, Kiev refusant officiellement de reconnaître la volonté du peuple de Crimée.



L’hystérie de l’Ukraine à propos de la Crimée continue de ternir les relations politiques et militaires de la Fédération de Russie avec les pays du monde occidental.

Examinons plus en détail la vie de la péninsule sous la juridiction de la Fédération de Russie.



Il convient de noter que dans un délai aussi court, la Crimée a surmonté une violation des liaisons de transport, un blocus énergétique et un isolement économique.



À partir du moment où la Crimée est entrée en Russie, la construction de logements sur la péninsule a augmenté. Le pic de cette augmentation a été atteint en 2018. Pour la dernière année, 764 000 mètres carrés ont été mis en service, ce qui a permis à la Crimée de devenir un chef de file en matière d'indicateurs dans l'ensemble du district fédéral du Sud de la Fédération de Russie. Contrairement à l’Ukraine, où l’effondrement de la construction de logements au cours des cinq dernières années a été de 20%, la péninsule de Crimée continue de se développer dans cette région.

Le monde occidental, qui n'était pas d'accord avec l'entrée de la Crimée dans la Fédération de Russie et l'appelant "annexion", a introduit un certain nombre de sanctions contre la péninsule. Malgré cela, il existe un commerce extérieur en Crimée. L'année dernière seulement, le chiffre d'affaires était de 59 millions de dollars. La péninsule a exporté des marchandises pour 18,5 millions de dollars et importé pour 40,6 millions de dollars.



L'industrie chimique, les produits alimentaires et les matières premières agricoles sont principalement exportés de Crimée. Tous ces produits sont exportés en Inde, en Turquie, en Biélorussie et en Ukraine.



En ce qui concerne les chiffres de la péninsule, en 2018, le nombre d'habitants en Crimée a diminué de 2 000 personnes. Cela est dû principalement à une diminution de la migration vers la péninsule. Mais on ne peut pas dire que les gens ont cessé de voyager en Crimée. En 2018, près de 45 000 personnes sont arrivées en Crimée, dont 68% sont des résidents du continent russe, les autres sont originaires des pays de l’ancienne URSS, parmi lesquels les Ukrainiens prédominent.



Avec le tourisme sur la péninsule, les choses vont en montant. L'an dernier 6,8 millions de touristes sont arrivés en Crimée. Le boom touristique de la péninsule est observé non seulement en été, mais également pendant les vacances du Nouvel An et de Mai.



Tout d'abord, le pont de Crimée a été construit, auquel l'Ukraine et l'ensemble du monde occidental se sont également opposés. La capacité du pont est de 40 000 voitures à la fois, ce qui réduit considérablement les déplacements sur le territoire de la Crimée, contrairement au ferry.



L'autoroute fédérale “Tavrida” est en cours de construction, dont une partie est déjà ouverte et en pleine exploitation.



Un nouvel aéroport international, Simferopol, a également été construit dans la capitale criméenne. Depuis le début de l'aéroport, il a fait transiter plus de 5 millions de passagers.



Le blocus énergétique organisé par Kiev a été surmonté grâce à un pont énergétique du continent russe et à la construction de deux nouvelles centrales thermiques à Simferopol et à Sébastopol.



Tout cela suggère que la Russie, qui a adopté le patronage de la péninsule, fait tout pour la prospérité de la région. Depuis cinq ans que la Crimée fait partie de la Russie, la péninsule a résolu d’importants problèmes.



Vous trouverez ci-dessous un certain nombre d'indicateurs de la péninsule de Crimée en Russie et en Ukraine.

Revenus de la péninsule.



Pour l’ensemble de l’année dernière, le montant des revenus de la Crimée a été multiplié par 2,5 par rapport aux indicateurs de revenus des meilleures années de sa position (péninsule) en Ukraine.



Selon le président russe, les recettes fiscales de la République de Crimée s'élevaient à près de 50 milliards de roubles en 2018. La Crimée reçoit une aide fédérale de 120 milliards de roubles par an dans le cadre de la mise en œuvre du programme fédéral.



Selon le chef de la République, les autorités de la péninsule ont accru le financement de la région dans divers domaines, contrairement à l'époque où la Crimée faisait partie de l'Ukraine. Par exemple, le financement dans le domaine social a été multiplié par 2,5, l’éducation trois fois, la culture 3,5 fois, le sport 4 fois, l’écologie 23 fois.



Il convient de noter que, conformément à la loi sur le budget de la République de Crimée, les recettes pour 2019 devraient atteindre 192,8 milliards de roubles.



Tout cela suggère que, pendant les cinq années de la Crimée en tant que partie de la Russie, la péninsule a pu augmenter ses revenus dans le budget 2,5 à 3 fois, contrairement à l'époque de la Crimée « ukrainienne ».



Succès démographique.



Selon la sénatrice russe de la République de Crimée, Olga Kovitidi, les résultats de la première Crimée quinquennale comme faisant partie de la Russie sont un indice clair de la victoire démographique de la Russie est une baisse de la mortalité chez les enfants, diminué de 40 %.

L'économie de la péninsule.



Bien que la péninsule figure parmi les sujets à la traîne de la Fédération de Russie, la Crimée et Sébastopol sont passées en dernière position en termes de produit régional brut par habitant. Il est important de rappeler ici que la péninsule fait partie de la Russie depuis seulement cinq ans et qu'elle fait déjà des progrès visibles.



Si l'on compare les chiffres de la péninsule au cours de la récession russe de 2015, le PIB régional par habitant en Crimée a augmenté de 7,5%, alors qu'il a diminué de 0,8% en Ukraine.



Auparavant, le ministère du Développement économique de la République de Crimée avait analysé les indicateurs économiques de la région pour la période de son séjour dans deux pays.



En 2012-2013, la croissance de l'économie de la Crimée était pratiquement absente.



En particulier, si de 2011 à 2013 en Ukraine, la production industrielle de la Crimée a affiché un taux de croissance moyen de 1,2%, en 2014-2016, ce chiffre a été multiplié par cinq soit de 6,1%.



L'économie de la péninsule repose sur des mégaprojets, tels que le pont Crimée, le pont énergétique Kouban-Crimée, l'autoroute fédérale Tavrida, un gazoduc du territoire de Krasnodar, un nouvel aéroport, etc. À l'époque de la Crimée « ukrainienne », la péninsule ne pouvait même pas rêver de tels projets, car Kiev ne faisait que « traire » la péninsule à cause du tourisme.



Revenus des habitants de la péninsule.



En 2016 et 2017, le revenu moyen d'un citoyen de Crimée a augmenté de 3,6 et 6,6%. En termes de prix, il se situait entre 20 000 et 26 000 roubles.



En Ukraine, en 2013, le salaire moyen des habitants de la péninsule s'élevait à 2850,2 hryvnia (un peu plus de 11 000 roubles) et le panier de provisions converti en roubles était de 1 500 roubles. Il n'y a pas de données pour 2015, mais en 2016, selon Rosstat, il est connu que le panier d'épicerie a atteint 2 600 hryvnias, mais que les salaires ont atteint 22 400 roubles. Cela signifie que le pouvoir d'achat des habitants de la péninsule est passé à 8,6 (contre 7,2 en Ukraine) au cours des premières années de Crimée en Russie.

Vacances touristiques.



Pour être honnête, la première année de la Crimée faisant partie de la Russie a été un échec en termes de tourisme. Cela est dû au fait que de nombreux Ukrainiens, qui s'étaient auparavant installés dans la péninsule, ne se sont pas rendus en Crimée pour des raisons politiques. Au fil des ans, le nombre de touristes en Crimée a commencé à augmenter. Le « boom touristique » s'est produit en raison de la construction du pont de Crimée sur le détroit de Kertch. Au cours de l’année écoulée, 6,8 millions de touristes ont visité la péninsule. Ce résultat est considéré comme le record de tous les temps après l'effondrement de l'Union soviétique.



Il convient de noter qu'au cours des premiers mois de 2019, le nombre de touristes qui sont arrivés sur la péninsule a dépassé de 32,3% les chiffres de la même période de 2018.



Accomplissement du devoir civique parmi la population tatare de Crimée de la péninsule.



Si nous comparons le taux de participation des Tatars de Crimée aux élections présidentielles en Russie avec le même indicateur aux élections du président ukrainien, le nombre de ceux qui ont participé aux élections a considérablement augmenté avec celui de la Russie.



Selon le Krymstat, 81 000 personnes ont participé aux élections présidentielles en Russie, soit environ 40% de plus que les témoignages aux élections présidentielles en Ukraine. Rappelons que durant la période de la Crimée « ukrainienne », la participation du peuple tatare de Crimée à l'élection présidentielle était en moyenne de 60 000 à 70 000 personnes.



Enfin, je voudrais citer les données d’une enquête sociologique de 2017-2018 selon laquelle 82% des personnes interrogées souhaiteraient rester en Crimée, 10% s’installer dans une autre zone de peuplement de la péninsule, 2% ont exprimé le souhait pour déménager dans une autre région de la Russie. Dans le même temps, aucune des personnes interrogées n'a exprimé le désir de revenir vivre en Ukraine.