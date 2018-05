Cinquante ans après Mai 68 : manifeste pour une révolution conservatrice sociale et patriote en France

Il y a exactement un an, nous assistions à l'avènement éclair d'un

candidat, encore inconnu deux ans avant l'élection, à son installation dans le

fauteuil présidentiel, à l'effondrement fracassant des partis traditionnels, à la

faillite retentissante de la droite et de la gauche et à l'échec cuisant des

candidats qui prétendaient incarner ces idéologies et dans lesquelles tant de

Français avaient placé leurs espoirs. Le Président Macron, avec la complicité

des chiens de garde médiatiques, l'appui intéressé des puissances de l'argent et

le concours d'une génération d'arrivistes, avait atteint son objectif au-delà de

toutes ses espérances : dynamiter le paysage politique français et réduire à peau

de chagrin toute forme d'opposition. Les obstacles étaient trop grand, le rival,

porté à bout de bras par l'élite mondialiste, trop fort. Le Président Macron

appelait alors de ses voeux la table rase, la recomposition du paysage politique

français. Aujourd'hui, nous répondons à l'auguste appel de Sa Jupitérienne

Personne.



Nous sommes à ce jour les témoins d'un changement paradigmatique

radical - plaise au Ciel que nous en soyons aussi les artisans zélés. Un clivage

nouveau se dessine. C'est la confrontation entre une idéologie du nomadisme et

une idéologie de l'enracinement. C'est l'affrontement de deux visions

inconciliables de la France. D'un côté, la France de la mondialisation sauvage,

celle de l'argent roi, des travailleurs qu'on jette comme on remplace les pièces

défectueuses d'une machine. De l'autre la France de l'enracinement qui entend

respecter l'attachement des Français à leur terre natale et rendre leur dignité aux

travailleurs qu'on méprise. D'un côté, un projet qui brûle de renoncer aux

prérogatives des Nations, d'émasculer l’État, de disqualifier les peuples. De

l'autre une conception de la France lucide et éclairée qui offre de redonner le

premier rang aux souverainetés nationales. Ces deux projets, foncièrement

antagonistes, ne peuvent s’accommoder d'aucun aménagement, ne peuvent

souffrir aucune concession, ne peuvent admettre nul compromis. Le premier -

horribile dictu - prétend nier les particularismes culturels des peuples et

dissoudre l'identité si solidement ancrée de Nations millénaires dans l'abject

magma de l'acculture anglicisante de l'élite mondialiste. Le second, inflexible,

non seulement défendra, mais célébrera surtout avec une énergie sans cesse

renouvelée cette identité culturelle française qui fait la grandeur de notre Nation

et qui contribue depuis si longtemps à son rayonnement.

Il est de bon ton aujourd'hui de prétendre que les peuples sont prêts à

vendre à l'encan leur patrimoine culturel si patiemment acquis pour venir se

perdre - à Dieu ne plaise - dans le cauchemardesque fantasme d'un monde qui

n'aurait pour seule culture que "l'esprit start-up". Croire à cela, c'est se

fourvoyer. L'espérer, c'est ne rien comprendre aux élans spontanés qui mettent

en les peuples en mouvement, à la volonté indomptable qui guide leur marche.

La France conservatrice et patriote se range en ordre de bataille, elle affûte ses

armes. Surtout, irréductible, elle échappe à toute compromission. Quand elles se

lèveront, ces forces irrésistibles emporteront dans leur implacable détermination

l'ensemble des défenseurs inconséquents de l'ignoble idéologie mondialiste.

Fermeté de la résolution, grandeur de la témérité ; voilà ce que nous opposons à

l'ambition castratrice de l'élite mondialiste et à la pusillanimité de nos dirigeants

passifs ou - odieuse trahison - complices.

Le soulèvement social conservateur que nous appelons de nos voeux

entend siffler la fin de la récréation, cinquante ans après les événements de mai

68. Notre idéologie souhaite avec discernement en conserver les acquis et avec

sévérité en réprimer les débordements. Les révoltés de mai 68 pouvaient

promouvoir l'abolition de toute hiérarchie et la liberté totale de l'individu ; nous

voulons rétablir l'autorité édifiante - aujourd'hui hélas trop souvent bafouée - du

maître exemplaire qui force l'admiration, nous souhaitons réinvestir le champ

spirituel et réintroduire les valeurs morales au coeur de notre projet, enfin nous

prétendons rebâtir la cohésion nationale dont nous avons chaque jour à déplorer

les failles. De mai 68, nous goûtons encore aujourd'hui les fruits amers. Si nous

refusons de dénigrer la bouffée de liberté et les acquis sociaux qui en ont

résultés, un constat cruel s'impose à nous : de cette révolte a aussi émergé une

classe de politiciens opportunistes qui ont capitalisé durant des décennies sur un

système dont ils étaient pourtant si prompts à secouer le joug.

Il serait toutefois une erreur de penser qu'un conservatisme libéral

emporterait l'adhésion du plus grand nombre. Ce serait faire fi des

déterminismes implacables (et ils sont nombreux : génétiques, sociaux,

économiques) qui régissent aujourd'hui la trajectoire des hommes. Considérant

l'injustice de cette grande loterie de la vie, nous estimons indispensable de

préserver les liens de solidarité qui font la qualité de notre modèle social et de

protéger les plus humbles pour garantir à chacun une vie décente. Nous nous

employons à défendre l'existence de hiérarchies mais nous voulons donner à

tous l'opportunité de gravir une à une les marches de l'escalier social : pour

s'acquitter de cette tâche éminemment ambitieuse, c'est sur l'école de la

République que nous fondons nos espoirs. Puisse-t-elle redevenir un jour le

temple sacré de l’exigence qu'elle fut jadis. Nous aurions tort en effet de

négliger l'importance décisive du capital culturel : l'enjeu de l'instruction est un

enjeu crucial, et nous en faisons notre cheval de bataille.

La lutte idéologique que nous entendons livrée sera âpre : mais nous la

mènerons jusqu'au bout. Notre triomphe, nous le voulons total. Déjà la France

en nombre répond à notre appel. C'est la France laborieuse du paysan qui

laboure son champ sous le soleil d'août. C'est la France industrieuse du

boulanger qui pétrit son pain à l'aube. C'est la France courageuse de l'ébéniste

qui, penché dans une révérence dévote sur son établi, cisèle le cyprès avec

amour. C'est la France des pompiers qui affrontent les flammes avec vaillance.

C'est la France des infirmiers qui pansent les blessures et entourent de leurs

soins les blessés. C'est encore la France des enseignants qui guident, celle des

policiers qui protègent. Tous répondent présent, tous se préparent à livrer

bataille.

Cette année marque aussi le centenaire de l'Armistice. En hommage à

l'immense sacrifice consenti par nos ancêtres pour défendre la Nation française

nous nous engageons à défendre, à notre tour, la liberté de la Nation. Si la

guerre est moins sanglante, si l'ennemi a changé, c'est à nous qu'il incombe

aujourd'hui de protéger notre bien le plus précieux : notre souveraineté. « Take

up our quarrel with the foe : To you from failingwe throw The torch ; be yours to

hold it high » ; Poursuivez notre querelle avec l'ennemi : de notre main

défaillante nous vous tendons la torche. Qu'elle soit la vôtre, et puissiez-vous

bien haut la porter ».

Mais notre ennemi, le système, se défendra avec violence – c'est une

certitude. Déjà, nous le voyons déployer ses agents. Il tentera de nous

disqualifier par des sobriquets, des insultes, des calomnies, des comparaisons

injustes. Nous aurons à souffrir les regards réprobateurs de ses thuriféraires, les

éditoriaux condescendants de ses défenseurs zélés, la censure de ses alliés – et

Dieu sait qu'ils sont puissants. Dans l'engeance médiatique et l'élite

mondialisée, il trouvera ses meilleurs panégyristes, en nous ses ennemis les plus

opiniâtres. Son nom est Légion. Il avance sournoisement, avec une perfide

duplicité. Mais par la force toute-puissante du nombre et par le pouvoir de la

conviction, nous nous avancerons avec confiance, la rage au coeur et l'espoir

chevillé au corps, pour mettre un frein à cette fuite en avant libérale et à cet

extrémisme progressiste.

Les questions bioéthiques nous occupent aussi. La vie humaine

dévalorisée, salie, avilie en voie de devenir un ersatz : cruelle rançon du

progrès.

L'argent, le communautarisme, l'acculturation, le déracinement des

hommes, le démantèlement des nations , telle est leur nouvelle religion, voilà

dans quel moule est fondu le veau d'or qu'ils vénèrent.

Nous considérons avec attention la recomposition du paysage politique

français en une tripartition : l'extrême gauche anarchiste, pusillanime, droit de

l'hommiste, trop indulgente avec les ennemis de la France ; le centre et son

idéologie mondialiste qui place l'argent au dessus de l'homme ; ce

conservatisme social autour duquel nous nous rassemblons. En dehors de cette

dernière idéologie , il n'est point de salut. Gardons nous, de grâce, que la France

ne devienne dans le crépusculaire ciel du monde une étoile pâlissante minée par

le communautarisme et livrée aux assauts des élites mondialistes. La démocratie

est fragile, nous l'oublions trop souvent. Mais de leurs aspirations méprisés et

de leurs élans contrariés, les peuples concevront une rancune tenace. L'heure

n'est plus aux atermoiements. « Au vent qui soufflera demain, nul ne tend

l'oreille » : ce manifeste se veut l'expression sincère d'une sensibilité que nous

sommes nombreux - telle est notre intime conviction - à avoir en partage.

Joignez votre voix à la nôtre. C'est avec force que nous formulons une dernière

fois notre voeu : puissent les années à venir voir l'émergence et le déploiement

du conservatisme social et en consacrer la victoire dans les esprits.