Citoyens d’un monde qui manquera de tout

Les citoyens d’un même ensemble, les nantis comme les démunis, doivent se plier à une même autorité, à un même code moral, à une même loi. L’Amour fut proposé comme Dieu indépassable à l’aube de la civilisation dominante actuelle. Les puissants l’adoptèrent pour garder leur puissance, les misérables parce qu’ils n’avaient rien d’autre qui pouvait les soulager. « L’amour excuse tout, il croit tout, il espère tout, il supporte tout. L'amour ne meurt jamais. ». Avec une telle définition, les uns pouvaient tricher et les autres croire. Après presque deux millénaires d’emprise, le Dieu-Amour fut déclaré mort, et certains de ses enfants essayèrent d’installer la fraternité à défaut d’amour jugé trop difficile à faire régner dans un collectif. Encore fallait-il que chacun reconnaisse ses homologues comme des frères !

Les citoyens d’un certain monde estiment que les habitants de la Terre forment un peuple commun avec les mêmes droits et devoirs, en dehors des clivages nationaux. À l’horizon des prochains siècles, l’argent représente la seule valeur acceptée par tous et partout. Sa détention permet la consommation, la subordination d’autrui, une acceptation sociale. L’argent permet la formation de pyramides hiérarchiques indépendamment du sexe, de la race, de la religion, de la culture, de la naissance. La valeur argent est peu associée au passé et au futur, c’est principalement un instrument de jouissance ou de satisfaction immédiate. Sa possession entraîne l’individualisme : nulle aide, et encore moins d’amour, n’est plus nécessaire lorsqu’on peut se payer les services de ceux qui ont les compétences ou les traits qui vous manquent.

L’économie se retrouve ainsi au centre de toutes les préoccupations pour homogénéiser les populations de la Terre. Il n’existe aucune théorie scientifique économique indiscutable et indiscutée. Son existence nécessiterait une définition précise du bonheur et du progrès, ce qui n’est guère possible dans un monde qui garderait les différences comme valeurs essentielles. Plutôt que de proposer une théorie qui rend compte du comportement des individus et des sociétés, la démarche inverse fut peu à peu imposée : les individus sont invités à se comporter selon une théorie : le bien commun résulte d’un choix rationnel lors des transactions individuelles, les idées qui s’adressent à tous sont forcément nuisibles. Le sacré était alors cantonné aux rituels et les idéologies vouées aux gémonies.

Toute autorité, celle liée à la fortune comme les autres, ne souhaite qu’étendre son emprise. Sans contre-pouvoir, les plus fortunés tendent donc à s’enrichir démesurément et trouvent pour le justifier mille bonnes raisons. Les réglementations pourraient limiter leurs prétentions, mais nulle autre source de sacré n’étant proposée, elles ne peuvent que corriger à la marge le phénomène.

Le secteur improductif (non agricole ou industriel) envahit peu à peu l’ensemble des activités de tous les pays. En France, le secteur tertiaire représente 75% des activités, près d'un tiers des employés travaillent dans le secteur de l'administration publique, de l'enseignement, de la santé et de l'action sociale. Le développement du secteur tertiaire a particulièrement bénéficié aux femmes puisque leur part dans ce secteur représente environ 60 % des emplois. Toutefois, les révolutions qui s’annoncent sont bien plus profondes qu’une simple féminisation des postes de responsabilité : l’individu⋅e va supplanter les partis, les clans, les fratries, les idéologies vont laisser la place aux intérêts, le fort au beau, le vrai à l’apparence, la raison aux émois, le naturel aux artifices.

Et un autre réel remplacera l’ancien.

Les femmes, longtemps privées des ors du pouvoir, peuvent légitimement briguées aux postes dont elles étaient presque systématiquement écartées jusqu’à nos jours. Elles utilisent quelquefois leur féminité comme coupe-file plutôt que leur compétence, mais c’est un prêté pour un rendu vis-à-vis de leurs concurrents masculins qui pratiquent le même comportement depuis la nuit des temps. Mais la révolution des femmes est aussi une arme de guerre pour imposer un modèle sur l’ensemble de la planète, en particulier dans les pays musulmans.

Les défis à relever (la raréfaction des sources d’énergie et des matières premières en particulier) sont si terribles que peu de latitude est accordée pour éviter le combat final d’ Armageddon. Une surveillance de masse est nécessaire pour éviter toute rébellion induite par les manques inévitables qui vont se produire. La tenue en ordre de toutes les communications, tous les achats, toutes les visites, tous les voyages de chacun des terriens est maintenant possible grâce à Internet. Une police de la pensée se met en place avec l’agrément, avisé ou non, de tous par une espèce d’auto-surveillance.

Puisque le monde va manquer de tout, il faut distraire les populations en les faisant consommer ce qui n’a aucune substance, ni morale, ni matérielle. Une nouvelle réalité est construite pour donner un espace de consommation abstraite, virtuelle, aux internautes. Une définition de la réalité ne va pas de soi. Les forces de la raison permettent de découvrir les supercheries et les faussetés mais ne mènent pas de manière sûre au vrai. Le Vrai imposé comme une vérité incontournable et indépassable a toujours procédé d’un groupe, d’un parti, devenu assez puissant pour dominer. Cette fois le système dominant est tellement installé que chacun et chacune le suit sans que des consignes particulières aient besoin d’être données. La discipline est obtenue par la recherche éperdue des jouissances immédiates.

L’homme est biologiquement associé au fort, tandis que la femme l’est au beau, l’un domine, l’autre attire. Le besoin d’immatériel, ou la prise de conscience de la finitude du réel, a toujours été un trait marquant de la gent féminine qui ressent dans sa chair le besoin d’infini. L’homme fort s’accapara le divin au début de notre ère, il s’empara de l’immatériel à des fins terrestres. Le fort se confondît avec le beau, le pur, l’immaculé pour berner la multitude. Les dominants ont offert les jouissances de l’instant à la multitude pour les détacher du sacré et de l’Amour. N’ayant plus rien de matériel à offrir à profusion, ils comptent sur les jouissances virtuelles, l’apparence du beau, pour continuer leur emprise sur le monde.