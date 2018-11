Civils, enfants yéménites. Mourez en silence…

Yémen : les combats font rage dans la ville portuaire d’Hodeïda, sur la mer Rouge. Les sbires de MBS bombardent aveuglément la ville, souvent avec nos belles et bonnes bombes bien meurtrières, made in France… Mais pour prendre une ville, il faut y aller à pied. Et là, pour l’armée de chochottes de MBS, c’est une autre paire de manches !

La nouvelle coqueluche des médias : Mohamed Ben Salman – MBS pour les intimes, est un J3 prolongé. Papa l’a mis au pouvoir, lui attirant ainsi l’ire de tous les autres « princes » du pays. Les couteaux sont tirés…

C’est un « homme de progrès » lit-on ici et là : il permet aux femmes de passer le permis de conduire ! Ça semble cocasse chez nous mais c’est un énorme progrès dans ce pays outrancièrement arriéré, obscurantiste et belliqueux. Il a aussi fait décapité, démembré et dissoudre dans de l’acide le journaliste Kashoggi, sans oublier ce sport national qu’est la décapitation au sabre en place publique. Ils sont turbulents ces Bédouins !

Ce roitelet est à l’origine, au Yémen, de ce qui se précise comme la grande guerre de religion du 21e siècle. Une guerre cruelle, massacrant les civils et les enfants, semant la famine et le choléra. Guerre entre les deux puissances dominantes de cette poudrière qu’est le Moyen-Orient : l’Arabie saoudite et l’Iran. Et derrière cette dimension religieuse de confrontation entre deux des principales branches de l’Islam – sunnites contre chiites – on retrouve l’antagonisme millénaire, ancestral entre Arabes et Perses. Ceux-ci, depuis 2 500 ans, sont la puissance dominante de la région. Et comptent bien le redevenir.

L’Iran, c’est un territoire énorme de 1 648 195 km2, soit plus de trois fois la France, s’étendant de la Turquie et de l’Irak à l’Ouest au Pakistan et à l’Afghanistan à l’Est, de la Caspienne et la Russie au Nord à la mer d’Oman au Sud. Près de 80 millions d’habitants, éduqués, et parmi les toutes premières ressources pétrolières et gazières du monde. Les forces armées iraniennes ont un effectif total de 755 000 militaires auxquels doivent s’ajouter les Pasdarans (gardiens de la révolution) au nombre de 230 000… Ce sont 1 600 véhicules blindés, 300 avions, 3 sous-marins, etc. Du rugueux comme l’a montré dans les années quatre-vingt, la terrible guerre contre l’Irak de Saddam Hussain. Comme on peut le voir, c’est du lourd.

En face, l’Arabie saoudite, avec une superficie autour de 2 millions de km2 pour une population de 30 millions d’habitants dont près du tiers d’étrangers. C’est un pays féodal rétrograde, fanatique, où règne la loi obscurantiste de la charia, où l’on décapite, lapide, ampute en public. C’est aussi le premier pays exportateur de pétrole et – à ce titre - « l’ami », l’allié des États-Unis et des Occidentaux, pas très regardant sur la morale et s’asseyant allègrement sur les Droits de l’Homme dès qu’il y a du pognon et du pétrole en jeu. Son armée (environ 300 000 hommes) est une des mieux équipée du monde : des milliers de blindées parmi les plus modernes, 400 pièces d’artillerie, des sites de missiles, des milliers d’armes guidées, 600 avions de combats, mais encore une marine conséquente avec des corvettes modernes, des frégates, des patrouilleurs, transports de troupes, etc. Un arsenal impressionnant. Encore faut-il avoir le personnel qualifié et… motivé pour le mettre en œuvre ! Ce qui n’est pas le cas. Ils ont le matos le plus moderne mais personne pour le faire marcher ! Comme quoi le pognon ne fait pas tout. Cette armée, conçue pour des combats frontaux, type dernière guerre mondiale, n’est pas adaptée aux actions de guérilla dans laquelle elle s’enlise depuis quatre ans au Yémen.

Cette guerre a été déclenchée par le dernier avatar des roitelets féodaux au pouvoir à Riad, le susnommé Mohammed ben Salmane al-Saoud. Un pote à Macron. Il a voulu « faire le beau » en se mêlant des querelles internes yéménites, il en paie le prix : sept milliards de dollars par mois !

Le Yémen, c’est quoi ? C’est où ? C'est au sud ouest de la péninsule arabique. Né de la fusion difficile du Yémen du Nord et du Sud, le Yémen est une terre de bordel permanent, avec un pouvoir faible toujours contesté, des mouvements rebelles, des rivalités tribales, des tentations sécessionnistes et le territoire de naissance d’Al Qaïda qui y est solidement implanté et s’empare de territoires entiers où elle forme les tueurs qu’elle exporte dans le monde entier (les assassins de Charlie, les frères Kouachi s’y étaient entraînés). Ceci sur fond de rivalité religieuse entre sunnites (deux tiers de la population de 30 millions d’habitants) et chiites. On ne sait plus qui y gouverne… Bref, le foutoir. En face de la coalition menée par Riad (Arabie saoudite, Émirats arabes unis, Bahreïn, Koweït, Qatar, Jordanie, Soudan, et le Maroc, soit huit pays du Machrek et du Maghreb, plus le Pakistan), les rebelles Houthis, partisans, comme leur nom l’indique, de Abdel Malik Al-Houthi, un leader basé dans la province de Saada (nord), de confession zaïdite, une branche de l’islam chiite. Pas simple tout ça… Et puisn cerise sur le loukoum, ce pays contrôle le détroit de Bab Al-Mandeb qui assure la liberté de navigation à travers la mer Rouge !

Et l’Iran dans ce foutoir ? Téhéran, traditionnel rival de Ryad au Moyen-Orient, a mis en garde contre une propagation du conflit yéménite à d’autres pays. Il arme et soutien les « rebelles ».

Et les Occidentaux dans ce bordel ? Les USA, chroniquement à côté de la plaque, soutiennent la coalition menée par l’Arabie saoudite (bombardement par drones, armements).

Quant à la France, espérons que Macron, lorsqu’il a invité Salman au mois d’avril, a rappelé à son pote que notre pays était attaché à la préservation des accords sur le nucléaire iranien et à l’intégrité du Liban, ce pays cher au Français. Entre les Iraniens, puissance essentielle de la région et les pays arabes dont Salman se voudrait le lideur, il n’a pas à choisir mais à essayer de rapprocher. Parce que nous aurions tort de cyniquement penser que « tant qu’ils se battent entre eux, chez eux, ils nous foutent la paix, et en plus on leur vend des armes pour des milliards ! ». Parce que ce chaos accentue encore, immanquablement, la fuite de populations décimées par la famine de ces lieux de guerre.

Et elles viendront où chercher refuge ? Devinez.

Trump a fait les gros yeux à MBS. Mais pas trop tout de même. Sans vergogne, il a dit qu’un client qui vous achète pour 100 milliards d’armes, ça se ménage !

