Classement des meilleurs sites « conspirationnistes »

Dans le titre de cet article le mot conspirationniste a été mis entre guillemets dans le but d'encourager le lecteur pressé à lire la totalité du texte et pas seulement son titre. Simple précaution de l'auteur de ce partage.

"Complosphère : quels sont les 10 sites les plus visités ?" Un article publié sur le site Conspiracy Watch du redoutable Rudy Reichstadt et Valérie Igounet, historienne spécialisée dans l'étude de l'extrême droite et l'histoire du négationnisme.

Le classement 2020 des sites francophones ci-dessous, réalisé avec l’outil d’analyse SimilarWeb, ne réserve pas de grandes surprises avec la première place du site Égalité & Réconciliation suivi par Francesoir qui sera certainement devant le site soralien en 2021.

Sont exclus du classement, les sites russes Sputnik France et RT France ainsi que le média iranien press TV, de même que les sites Santé+Mag, Alternative Santé et Esprit Science Métaphysiques. Le site d’extrême droite Fdesouche ne figure pas non plus dans le classement complotiste. Tous ces sites déclassés par Reichstadt ne seraient donc plus assez conspirationnistes pour mériter une citation de l'auteur de "L'opium des imbéciles", voilà qui pourrait se révéler bien regrettable et préjudiciable pour l'audience de ces fonds de commerce qui vivent surtout de la publicité. Car, une mauvaise réputation c'est toujours mieux que l'oubli dans un placard sur le net. Oui, vendre du conspirationnisme c'est un métier. La recette pour réussir est relativement simple, d'abord l'information est prise sur un média mainstream pour ensuite être réingurgitée sous une forme modifiée aux fidèles lecteurs du site, avec en bonus un saupoudrage d'opinions que les vilains médias bien-pensants dénonceront vainement comme du complotisme. Alors que pour les sites concernés, ce qu'ils font ne serait rien d'autre que de la réinformation pour rendre service au peuple désorienté à qui l'on cacherait la vérité.

Une mention particulière pour le champion du business, Alain Soral, qui est "éditeur, fournisseur prolixe de videos en ligne payantes, fondateur d’un site d’équipements survivalistes, surfant ainsi sur la ligne écolo, avec l’ouverture en ligne d’une épicerie équitable" StreetPress pourra certainement vous en dire plus.

Les médias traditionnels qui appartiennent à de grands groupes vivent également de la publicité, des abonnements, et sont subventionnés par l'Etat. Ces "bien-pensants" du système seraient donc tous des collabos selon les hors système. Et lorsque 21% des Français disent adhèrer à au moins cinq théories du complot, on ne peut que constater la perte de confiance d'une partie de la population dans les médias et la classe politique.

Cependant, "les dix sites du classement reçoivent 14 millions de visites mensuelles sur l’année 2020, un chiffre comparable par exemple au trafic généré vers le site du quotidien régional La Voix du Nord."

Autre chose doit déranger l'anticomplotiste Rudy Reichstadt, puisque l'audience de son site n'est pas extraordinaire. En effet, "les 35 sites complotistes qui suivent ce « top 10 » font chacun plus de 100 000 visites par mois. À titre de comparaison, Conspiracy Watch réalise, selon les données de SimilarWeb, 129 000 visites par mois". Ce qui n'est guère plus et reste très éloigné du top dix des sites conspirationnistes.

Finalement, les médias dénoncent les conspirationnistes et les conspirationnistes considèrent également les médias comme des désinformateurs conspirateurs. Donc, l'un serait le conspirationniste de l'autre et réciproquement, ce qui peut expliquer les débats sans fin entre conspirationnistes et conspirationnistes !