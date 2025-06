Clémentine Autain en visite en Seine-Maritime : un tour de France au service de l’unité de la gauche

Clémentine Autain, députée de L’Après, candidate à une future primaire de la gauche et des écologistes, a récemment visité la Seine-Maritime les 19 et 20 juin. Cette étape faisait partie de sa tournée nationale pour promouvoir son nouveau livre, « L’avenir, c’est l’esprit public : un plaidoyer pour les services publics ». Elle s’est rendue au Havre le 19 juin, puis à Rouen le 20 juin. Suite à ces événements en Normandie, Clémentine Autain a participé au Congrès constitutif de L’Après (Alliance pour une République écologique et sociale) qui s’est tenu à Paris les 21 et 22 juin.

« L’avenir, c’est l’esprit public » : un plaidoyer pour les services publics

Dans son livre, la députée dresse un constat alarmant de l’état des services publics et propose des solutions innovantes pour relever les défis contemporains. Elle y lance un appel vibrant à l’« esprit public » comme force de rassemblement et d’unité, en opposition à la marchandisation du monde, et aux divisions prônées par l’extrême droite. Son plaidoyer pour les services publics est au cœur de sa démarche.

Étape havraise : un état des lieux de l’hôpital public

Au Havre, aux côtés du député communiste Jean-Paul Lecoq, Clémentine Autain a rencontré des agents hospitaliers et échangé avec les organisations syndicales de l’Hôpital Jacques Monod. Tous ont déploré les conséquences de vingt ans de politiques libérales ayant transformé les hôpitaux en entreprises.

Ils ont souligné l’urgence d’un plan d’urgence pour nos hôpitaux et leurs agents, tel que préconisé par le programme du Nouveau Front Populaire. La journée s’est achevée par un débat enrichissant sur l’« esprit public », réunissant des militants de divers partis du Nouveau Front Populaire, y compris des Insoumis.

Étape rouennaise : la psychiatrie publique en souffrance et l’avenir des transports

À Rouen, j’ai eu le plaisir d’accompagner Clémentine lors de sa visite au Centre Hospitalier du Rouvray (CHR), deuxième plus grande structure de ce type en France avec plus de 2 000 salariés et un suivi actif de plus de 10 000 patients. Les échanges avec les syndicalistes, professionnels de santé, élus et la direction ont mis en lumière le sous-financement chronique de la psychiatrie publique, entraînant pénurie de personnel et manque de places, avec des conséquences désastreuses pour les patients et le personnel. J’ai notamment rappelé que 13 millions de Français souffrent de troubles psychiques, dont 3 millions de troubles sévères.

L’après-midi a été consacrée à une rencontre avec des cheminots à Sotteville-lès-Rouen, abordant notamment la modernisation des lignes Paris-Normandie. À cette occasion, Clémentine Autain a insisté sur la nécessité de privilégier à l’avenir les investissements dans le développement du rail et du fluvial, plutôt que dans les autoroutes. Elle a également rencontré des membres du Collectif pour la gratuité des transports en commun dans l’agglomération rouennaise et des membres de l’association SOS GARES, œuvrant pour la défense et l’amélioration du service public SNCF depuis les gares du Sud-Est de Rouen.

La journée s’est conclue par un débat animé en présence des députés Édouard Bénard (PCF) et Florence Hérouin-Léautey (PS), de Jean-Michel Bérégovoy (Conseiller Départemental écologiste de Seine-Maritime et deuxième adjoint au maire de Rouen) et de Laetitia Malherbe (Conseillère Régionale Génération.s de Normandie). Malgré une invitation, la députée Alma Dufour (LFI) était absente.

Les interventions du public ont renforcé l’idée de la nécessaire unité pour porter au pouvoir une nouvelle majorité pour mettre en œuvre le programme du Nouveau Front Populaire, face à une extrême droite plus que jamais aux portes du pouvoir.

Arnaud MOUILLARD - http://arnaudmouillard.fr