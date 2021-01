Clémentine d’hiver...

Fruit de l'hiver aux couleurs du soleil, la clémentine resplendit de sucs lumineux et chaleureux...

Parfums fruités de la clémentine ! Rondeur de fruit aux feuilles vernissées, oblongues, d'un vert profond !

Couleurs d'orange et de vert s'entremêlent en un tableau contrasté de feu et de houles...

Le fruit révèle ses parfums dès qu'on l'effleure, parfums épicés de soleil, qui s'exaltent, se répandent, adoucissent les rigueurs de l'hiver.

Fruit du soleil, de la lumière, la clémentine se pare de couleurs éclatantes... L'écorce se couvre d'une multitudes de légères aspérités remplies de sucs de lumières.

Les gousses de fruits, juteuses, savoureuses, de la même couleur que l'écorce ont un goût de soleil, de splendeur, de luminosité, d'éblouissements de bonheurs.

Fruit solaire aux éclats odorants, aux teintes qui explosent, au toucher d'âpreté, la clémentine fait revivre l'hiver : elle l'illumine de ses parfums, de ses douceurs de lune rousse et orangée.

Le nom même de la clémentine rayonne, s'épanouit, fait rêver, un nom plein de douceurs aux sonorités de lumières.



La gutturale initiale et la dentale "t" nous font voir des éclats, la labiale "m" nous offre sa séduction, la voyelle nasalisée "en" nous grise et nous exalte de senteurs.*

Le fruit lance des feux, des éclairs de rondeurs parfumées, de teintes dorées, sous les feuilles verdoyantes...

Le fruit nous fait savourer les parfums enivrants de l'été, au coeur même de l'hiver...

Les bienfaits de la clémentine sont nombreux :

La clémentine est riche en vitamine C.

Elle est source d'oligo-éléments et minéraux, est riche en calcium, magnésium et fer la clémentine est peu calorique (25 kcal par clémentine).

La clémentine est riche en carotène et pro-vitamine 1 : elle est excellente pour la peau et la vue.

Elle a des propriétés anti-inflammatoires grâce à la présence de flavonoïdes.

La clémentine serait aussi utile dans la prévention de certains cancers (bouche, pharynx, œsophage, colon.).

Enfin, voici ce qu'écrit l'aventurier explorateur Erling Kagge à propos de la mandarine, un fruit proche de la clémentine :

"Quand j'ai froid en plein air, je connais une méthode simple pour me réchauffer : je mets la capuche de mon anorak, remonte la fermeture-éclair et marche plus vite... Quand je sens la chaleur revenir... je peux faire une halte, sortir une mandarine et lentement sucer son jus en pressant délicatement chaque quartier contre mon palais avec la langue.

J'entre alors en contact tout à la fois avec l'homme qui a planté l'arbre, l'eau bue par l'arbre, la terre où les racines s'étendent, la branche qui a porté la mandarine de la pollinisation de la fleur jusqu'à la formation du fruit et le soleil qui a participé à sa maturité. J'ai de quoi être reconnaissant. Reconnaissant d'avoir retrouvé la chaleur et de ce sentiment d'être en contact avec le cycle de la nature."

