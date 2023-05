Climat : le sénateur Kennedy ridiculise le Secrétaire à l’énergie de Biden

Le secrétaire adjoint à l’énergie de Joe Biden, David Turk, a mis en lumière l’absurdité de l’escroquerie climatique cette semaine lors d’une audition de la sous-commission des crédits du Sénat, lorsque le sénateur John Kennedy (Rép-Los Angeles) n ‘a pas pu obtenir de lui une réponse directe sur le coût de la neutralité en matière de carbone.

Au cours d’un échange tendu, M. Kennedy a tenté à plusieurs reprises d’obtenir de M. Turk une réponse directe sur le montant que les contribuables américains devront payer pour atteindre l’objectif de l’administration Biden de parvenir à la neutralité carbone des États-Unis d’ici à 2050.

Lorsque Kennedy a demandé si certains des « experts » auxquels Turk s’était référé plus tôt avaient raison d’estimer à 50 000 milliards de dollars, Turk a hoché la tête et a déclaré :

La conversation s’est poursuivie (transcription via le Daily Caller) :

Biden official : It's going to cost trillions of dollars. There's no doubt about it.⁰⁰



Me : So, if the U.S. spent $50T to become carbon neutral by 2050, how much is that going to reduce world temperatures ?⁰⁰



Biden official : *No answer* pic.twitter.com/6u8QmeJRdq

— John Kennedy (@SenJohnKennedy) May 4, 2023