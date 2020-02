Climat : sceptiques bornés ou écolos fanatiques ?

« il n’y a aucun doute possible : la Terre se réchauffe dangereusement »

Il n’y a aucun doute possible la terre se réchauffe. Là d’accord.



Dangereusement ? C’est déjà plus douteux. La terre a toujours connu des cycles, très longs de réchauffements et de refroidissements, qui évidemment ont des conséquences sur la vie quotidienne des hommes qui la peuplent et qui doivent s’y adapter.

Par contre ce qui est franchement très douteux et en tous cas très mal étayé c’est la prise en compte de l’activité humaine comme cause principale du réchauffement climatique. Sans même évoquer les autres causes possibles, notamment les modifications cycliques de l’orbite terrestre et l’activité épisodique des éruptions solaires, ou au mieux en les écartant d’un revers de main sans aucune explication solide.

Ah qu’il me serait agréable de consulter un tableau avec une analyse des différentes causes possible du réchauffement constaté, avec des comparaisons sur les siècles passés, des probabilités sur les siècles à venir ... Bref du boulot de vrais scientifiques objectifs et consciencieux.

Pour le moment on nous donne en pâture des « scoops » à faire paraitre dans la presse et à exposer devant des caméras de télé, juste pour faire avancer le loby des marchands qui surfent sur la peur et qui nous expliquent à quoi le hommes devraient consacrer leur pognon pour assurer la pérennité de la planète et surtout la fortune de certaines entreprises.