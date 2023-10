Climatosceptiques, taisez-vous !

Le dessin qui illustre cet article pourrait prêter à sourire. Pourtant, ce qui se chuchote dans la salle des pas perdus de l'Assemblée nationale tient dans une proposition de loi d'un groupe transpartisan de députés (sauf le RN), qui devrait inquiéter tous les adeptes de la liberté d'expression. En effet, ce qui se trame dans le crâne de certains de nos élus, s'avère bien plus sérieux que l'image caricaturale d'un hérétique climatosceptique en train de griller sur le bûcher du réchauffement climatique anthropique. Nous n'en sommes pas encore à ce niveau de répression, la loi sur la désinformation du 29 juillet 1881 concerne la liberté de la presse, pas encore le citoyen pour délit d'opinion et opposition caractérisée contre la religion réchauffiste qui serait imposée par une secte encagoulée dans un beau vert écologiste. Bien entendu, dans le cas présent, toute ressemblance avec le GIEC serait purement fortuite et ne pourrait être que le fruit d'une pure coïncidence, voire une divagation de l'auteur de ce texte.

L'idée de nos représentants du peuple réside dans une "Proposition de loi relative à la responsabilité des médias dans le traitement des enjeux environnementaux et de durabilité". C'est-à-dire, pour parler plus directement, d'une possible censure camouflée en lutte contre la désinformation. Certes, les médias bien-pensants sont majoritairement convaincus par la réalité du dérèglement climatique. Mais, ne seraient pas encore assez persuasifs comme sait l'être Pascal Praud !

Vous remarquerez, chers lecteurs, que pour une raison encore incomprise, le nombre de personnes qui mettent en doute le réchauffement anthropique ne cesse d'augmenter. 39% des Français se classent maintenant parmi les climatosceptiques.

Misère, voila présentement qu'un nombre considérable de Français se triture les méninges pour contester les recherches scientifiques sur le climat, avec comme preuve déclarée irréfutable que le changement climatique serait un mensonge, le fameux "optimum climatique médiéval" ( X au XIV siècle ). Voire encore, l'Histoire vraie de vikings débarqués au Xᵉ siècle au "grøn land", baptisé par le chef Erik le Rouge "terre verte", alors que l'endroit n'avait de végétal que son nom.

Depuis, nous avons désormais la certitude que le souffle de l'humain et du pot d'échappement de sa bagnole, contribuent à la création du GES et donc au changement climatique. Le souffle de l'homme serait donc plus puissant et destructeur de l'environnement que le souffle du dieu créateur qui avait pourtant sans remord provoqué une extinction de masse dans un déluge purificateur divin, pour punir ses créatures de tous ses péchés capitaux.

Hélas, lorsqu'on regarde ce qui fait l'actualité journalière dans nos médias, il devient logique de croire que l'espérance de vie du vivant sur la planète semble de plus en plus limitée, pas seulement à cause du climat.

Revenons à nos médias incapables d'éduquer le citoyen de base souvent ignorant en science, sur l'avenir de la planète qui devrait bientôt se transformer en bouilloire. Sur le site de l'Institut Rousseau, "le laboratoire d’idées de la reconstruction écologique et républicaine", vous lirez que :

Face à ces bascules importantes (du climat), les médias ne sont pas à la hauteur de l’urgence écologique...

En effet, ces médias accusés de toutes les turpitudes du monde n'auraient parlé que très peu des questions climatiques lors de la campagne présidentielle de 2022. Seulement 3,6 % des contenus avaient un rapport avec le climat, alors que le sujet devrait être prioritaire. "À titre de comparaison, le Covid-19 a occupé jusqu’à 74,9 % du temps d'antenne".

Plus grave encore, "de nombreux médias français favorisent la fabrique du doute en ne distinguant pas les faits des opinions".

En fait, les médias, si fréquemment désignés comme des manipulateurs et des menteurs, créent la confusion en laissant trop d'opinions différentes sur le climat s'exprimer par maladresse ou incompétence. Alors que d'après le Giec :

“Les médias peuvent avoir un impact significatif pour faire progresser la conscience climatique et la légitimité des actions engagées. Ils cadrent et transmettent les informations sur le changement climatique, ils ont un rôle crucial dans la perception qu’en a le public, sa compréhension et sa volonté d’agir”.

"Il est donc urgent que le traitement médiatique des enjeux écologiques progresse". car "L’intérêt public, général, n’est plus à démontrer tant les conséquences de la crise écologique sont manifestes et tangibles"

Donc, en clair, pour le Giec le réchauffement climatique ne doit plus faire débat et une formation journalistique sur le dérèglement climatique devient primordiale pour obtenir "la transformation des contenus éditoriaux et publicitaires et l’amélioration de la performance écologique interne".

"La réponse à cet enjeu ne peut reposer que sur le seul volontariat. La réglementation est l’un des outils les plus adéquats pour garantir aux individus le droit à l’information sur l’environnement, un droit à valeur constitutionnelle. Aussi, notre Constitution affirme le caractère inaliénable de la liberté des médias, de leur pluralisme et de leur indépendance. Cette proposition de loi s’appuie sur plusieurs dispositifs pour améliorer qualitativement et quantitativement le traitement médiatique des enjeux environnementaux et de durabilité, dans le respect des libertés et des droits des médias".

Cependant, que les climatosceptiques soient rassurés, selon Eva Morel, de Quota Climat :

« À aucun moment, il n’est question d’interdire le climatoscepticisme dans les médias, il est juste question de lutter contre la désinformation sur ces sujets. »

Pourtant l'article 3 du projet de loi précise que :

« l’Autorité de régulation […] veille, notamment, auprès des éditeurs de services de communication audiovisuelle, […] à ce que la programmation reflète le consensus scientifique, en particulier la nature anthropique du dérèglement climatique, l’existence du dépassement des limites planétaires et de la raréfaction des ressources en cours, ainsi que la nécessité d’agir reconnue par les engagements internationaux dont la France est signataire » ?

Quant à Nicolas Dufrêne, de l’institut Rousseau, il précise :

« Il y a encore beaucoup d’incertitudes sur les conséquences ou les réponses à apporter au changement climatique, mais le fait que celui-ci soit lié à l’activité humaine relève bien, aujourd’hui, d’un consensus scientifique. » Dès lors, « si des propos tenus sur des médias niaient sciemment ce phénomène, sans réaction d’un journaliste en face, alors l’Arcom doit pouvoir utiliser son pouvoir de rappel à l’ordre, voire de sanction ».

« La désinformation est déjà sanctionnée par la loi. Notre but, c’est que ça puisse l’être également dans le domaine du changement climatique, dans ses éléments les plus fondamentaux, comme le fait que l’action humaine a un effet sur le climat. »

En fin de compte, ce projet de loi plus que discutable a peu de chance d'aboutir. Il serait d'ailleurs complètement contreproductif et pour les climatosceptiques la preuve évidente de l'existence d'un pouvoir totalitaire au sommet de l'État. D'ailleurs, dans l'esprit de bien des gens encore indécis sur le réchauffement climatique, une loi supplémentaire après le Digital Services Act, en plus du catastrophisme climatique ambiant déjà une réalité sur les médias, serait insupportable pour leur temps de cerveau disponible. De plus, comment le quidam moyen ne déduirait pas du bourrage de crâne médiatique constant, sans avis contraire, sur la réalité d'une planète appelée à devenir invivable si rien n'est fait, que le but des décideurs a pour objectif de faire accepter plus facilement de nombreuses mesures d'écologie punitive à venir. Voire d'encourager les citoyens à demander volontairement plus de décroissances pour espérer sauver la vie sur terre de leurs enfants.