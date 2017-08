Clip des jeunes de Strasbourg contre le « jihadisme » : hors-sujet et digne de la RDA des années 1980 !

Ainsi le "conseil des jeunes de Strasbourg" vient de produire ce clip contre la radicalisation qui doit enrichir la vaste panoplie des actions visant à empêcher nos chères têtes blondes de sombrer dans le jihadisme :

Une large promotion entoure ce topo convenu, où des ados expriment leur joie de vivre en France, pays où "je peux manger au Mc Do si je veux", respecter les valeurs de la république, le plaisir de consommer et d'affirmer son égocentrisme...

Pathétique et manipulé, digne d'un spot de la RDA au bon vieux temps du communisme, ce ridicule opus n'aidera pas à combattre quoi que ce soit. Ce ne sont pas les "jeunes" qui ont écrit le bidule, mais leurs "accompagnateurs", éducateurs, profs et intervenants divers. Comme dans tous les projets péri-scolaires, les jeunes participent mais ne sont pas à la baguette. On ignore d'ailleurs qui oriente nos mini-militants ? Des gens de la très conformiste CLEMI (centre d'éducation aux médias) qui publie des marées de pages webs pour inciter les lycéens à écouter les "vrais" journalistes, et qui dénonce les "manipulateurs", tel que le site égalité et réconcilation ?

Certes, c'est très sympa d'affirmer sa joie de vivre quand on a quinze ans. Nos têtes blondes le hurlent haut et fort. Blondes, car la diversité est peu représentée dans le film, à part une gamine malgache ou sri-lankaise qui débute la partie. Dommage, quand on sait que la plupart des candidats au Jihad viennent des quartiers communautaires laissés à l'abandon pour nos pouvoirs publics. Il n'est pas évident que les jeunes qui fréquentent les mosquées clandestines se reconnaissent dans les diatribes de Brian, Jean-Christophe et Laureline qui affirment pourtant haut et fort qu'on est tous français et qu'il faut s'aimer les uns les autres.

Plus ennuyeux, les vrais causes du radicalisme sont absentes du scénario, pas un mot sur le salafisme, le communautarisme, l'appel à la violence de certains imams. D'ailleurs, on attend toujours une action marquante de l'UOIF, un clip d'envergure par exemple, qui affirmerait la joie de vivre en France pour nos concitoyens musulmans, au pays de la sécurité sociale qui les a généreusement accueillis, logés, soignés et nourris.

Il y a de plus un détail très pervers dans le clip, la condamnation sans appel de toute critique, réflexion et contestation du système. Tu n'aimes pas nos politiciens corrompus ? Les injustices ? Tu veux changer le monde ? Alors tu risques de basculer vers le jihadisme ! Ouille ! C'est ainsi qu'intervient la patte des adultes qui ont orienté ce petit chef d'oeuvre de publicité mensongère. Car si on suit ce raisonnement, militer contre la politique du gouvernement, suivre les insoumis ou le FN, c'est déjà une étape vers la radicalisation...

En clair, sois un bon petit consommateur de Big Mac, regarde les émissions TV débiles avec tes parents, consomme de la pub sur le web et surtout, tais-toi. Pour l'intelligence, le courage et le don de soi au service d'une noble cause, on repassera...

Bref, ce clip est un ratage complet, typique de l'hypocrisie de ceux qui refusent de voir les vrais problèmes en face et pratiquent l'enfumage, en manipulant la jeunesse de surcroit. Les jeunes fichés "S" et ceux tentés de le devenir ne se sentiront pas concernés par le contenu et des acteurs dont certains craignent d'abord les attentats avant de chercher à expliquer (les filles du film, surtout). Avoir mêlé notre pays à des conflits étrangers, organisé le communautarisme, marginalisé la majeure partie de notre jeunesse et rendu ses conditions de vie difficiles (travail, logement), laisser faire les trafics dans les cités, le tout sur fond de corruption généralisée des princes qui nous gouvernent, voilà les vraies causes du "radicalisme". Après, il faut savoir de quoi on parle ; si le seul fait de contester fait de vous des "radicaux", alors les frontistes, communistes, anars, insoumis et autres sont dans le même panier que les terroristes. Pitoyable...

Concluons en proposant à nos apprentis propagandistes et à leurs mentors ce clip réalisé par des maitres il y a plus de trente ans. L'amateurisme a ses limites, visionnons les vrais pros !

Ps : en parcourant Google image avec "jeunes de Strasbourg" en mots-clés, nous tombons sur cette charmante photo du rappeur Abdelos, issu d'un quartier sensible du coin... Espérons que nos amis seront touchés par le message humaniste du clip gouvernemental. Comment ? Vous avez des doutes ?