Cnews une chaîne de « Néo-Nazis » selon Mme TONDELIER

La règle du jeu.

A la lecture de votre article j’ai l’impression de humer les relents d’une vieille propagande s’exhalant d’un monde ancien et qui dans une période terrible a bien failli déshonorer le pays à jamais.

Je suppose que pour vous, c’est votre moment et que vous vous stimulez avec ces miasmes sortis des cimetières. Vous vous trompez. C’est le parfum du dernier souffle qui révèle l’âme profonde d’un monde agonisant en inversant les réalités de l’histoire qui a fini par vous faire un sort mérité.En vous acculant ce jour à la petite comédie d’une victimisation dérisoire et mensongère.



Le vieux sursaut de l’extrême-droite lorsque les aspirations démocratiques et sociales qui traversent depuis un moment le pays, tranquillement, s’apprêtent à soulever le couvercle de la marmite libérale, ses versions et diversions.

Allons un peu de lucidité. Beaucoup de coups ont été donnés à la démocratie. Un certain référendum en 2005, des élections spectacles grâce à des institutions bricolées et manipulées et les puissances de l’argent à la manœuvre qui font et défont avec l’aubaine de l’abstention et le far-west des sondages, l’opinion publique, épaulées par le levier déterminant de la télévision des milliardaires. Télévisions pourvoyeuses de populisme culturel comme mépris du citoyen pourtant au fondement d’un peuple dans notre histoire et substituant au devoir d’informer le tourbillon de la confusion et de la propagande permanente.

Aux dernières élections, il est vrai, qu’un agitateur médiatiquement illuminé fut catapulté à partir d’un studio de votre télévision préférée pour inaugurer la corrida et qu’une certaine MLP avait, concernant les médias et la presse promis de tout privatiser. Quels visionnaires.

Soyez rassuré. Il s’agit de changer calmement la règle du jeu en remettant la démocratie et la responsabilité politique ( en remettant ceux qui dominent les marchés à leur place) au centre sans lesquelles, vous et votre famille élargie et ses misérables connivences électorales avez suffisamment abusé de notre patience.