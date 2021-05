CNN taille un costume à Blanquer pour sa gestion calamiteuse de la pandémie

La France a maintenu les salles de classe ouvertes « à tout prix ». Dans une école où 20 élèves ont perdu des êtres chers, certains disent que le prix était trop élevé

Par Saskya Vandoorne, CNN

Source : CNN, 4 mai 2021

Traduction : lecridespeuples.fr

Grace était pleine d'espoir alors qu'elle entrait dans la dernière partie du lycée. La jeune fille de 16 ans était à deux ans de l'obtention de son baccalauréat et elle voulait rendre ses parents fiers, en particulier son père.

« Je lui ai dit que je l'aimais et que je ferais toujours de mon mieux », a déclaré Grace.

Ce serait la dernière promesse qu'elle ferait jamais faite à son père, qui était intubé dans une unité de soins intensifs pour patients Covid-19. Il est décédé le lendemain, le 9 avril de l'année dernière, au plus fort de la première vague en France.

Le monde de Grace a été brisé. Elle a déclaré à CNN qu'elle redoutait de retourner à l'école en Seine-Saint-Denis, une banlieue nord-est de Paris qui a été durement touchée par la pandémie, en septembre dernier.

Quand elle est revenue, c'était toujours l'école dont elle se souvenait. Mais pour Grace (qui n'a pas voulu que son nom de famille soit publié pour protéger sa famille) rien n'était pareil.

Elle craignait que les autres élèves ne la traitent différemment et fut surprise lorsqu'une de ses camarades de classe lui confia qu'elle avait elle aussi perdu son père à cause du Covid-19.

En tout, au moins 20 élèves de son lycée, Eugène Delacroix, dans la ville voisine de Drancy, ont perdu un proche à cause du virus en 2020, selon la mairie.

Rien ne prouve que ces décès ont été causés par des infections à l'école. Mais CNN s'est entretenu avec des lycéens d'Eugene Delacroix qui disent partager un fardeau commun : la peur de ramener Covid-19 à la maison et d'infecter un être cher.

Politique d'écoles ouvertes

A part une brève fermeture à l'approche du début de la pandémie, la France a fait de sa politique d'écoles ouvertes une fierté au nom à la fois de la réouverture de l'économie et de la fourniture d'un service social, certains parents comptant sur les repas scolaires pour nourrir leurs enfants.

L'argumentaire du gouvernement est que les avantages de l'ouverture des écoles l'emportent largement sur le coût.

« N'oublions pas ce qui nous rend fiers. Aucun autre pays de l'Union européenne n'a laissé ses écoles ouvertes autant que la France », a tweeté le ministre français des Affaires européennes, Clément Beaune, en mars dernier, la veille de la fermeture des écoles par l'Italie du fait de contaminations croissantes.

La France n'a fermé ses écoles que pendant 10 semaines au total depuis le début de la pandémie, l'un des taux les plus bas d'Europe, selon les chiffres de l'UNESCO, contre 35 semaines pour l'Italie, 28 pour l'Allemagne et 27 semaines pour le Royaume-Uni.

Lors de la première vague de la pandémie au printemps dernier, le gouvernement a fermé les écoles en mars, avant de les rouvrir progressivement en mai et juin.

« Nous avons besoin que les enfants retournent en classe car il y a un risque qu'ils soient laissés pour compte, des lacunes d'apprentissage apparaîtront et les inégalités éducatives sont exacerbées », a déclaré le Président français Emmanuel Macron aux journalistes lors d'une visite dans une école de la banlieue nord-ouest de Paris. en mai de l'année dernière.

En septembre, il est devenu obligatoire pour les plus de 12 millions d'écoliers en France de retourner en classe. Les 11 ans et plus doivent porter des masques, les salles de classe doivent être ventilées [les fenêtres de sécurité s'entrouvrant à peine ne facilitent pas la tâche] et la distanciation sociale est imposée [en théorie] dans les couloirs et les cantines.

Toutes les écoles n'ont pas pu respecter les protocoles de sécurité, en particulier celles des quartiers pauvres.

Colleen Brown

Colleen Brown, qui enseigne l'anglais à Eugene Delacroix dans des salles de classe remplies de 30 enfants, a déclaré que les restrictions étaient impossibles à mettre en œuvre au début de l'année scolaire. Les fenêtres ne voulaient pas s'ouvrir, a-t-elle affirmé, certains enfants ont enlevé leurs masques, il manquait du personnel de nettoyage et il n'y avait pratiquement pas de test de dépistage du virus.

« La France est peut-être exceptionnelle en ce qu'elle a gardé les écoles ouvertes à tout prix, mais elle n'a pas été exceptionnelle dans le financement des écoles afin qu'elles puissent le faire en toute sécurité », a déclaré Brown.

Malgré les appels de Brown et la peur quotidienne d'entrer dans le bâtiment, elle a dit que peu de choses avaient été faites en termes de mesures de protection ; les plaintes qu'elle et d'autres enseignants ont finalement adressées aux responsables de l'école en janvier sont tombées dans l'oreille d'un sourd.

CNN a contacté le Rectorat de Créteil, qui supervise Eugène Delacroix, mais n'a pas reçu de réponse.

Le ministre de l'Éducation, Jean-Michel Blanquer, a déclaré à CNN qu'il reconnaissait que les politiques mises en place n'étaient pas parfaites.

Appels à fermetures

Pendant ce temps, au Royaume-Uni, la plupart des enfants apprenaient à domicile après que le gouvernement a imposé un confinement national et que les écoles furent fermées alors que la variante B.1.1.7 plus contagieuse, identifiée pour la première fois dans ce pays, faisait rage.

Lorsque ce variant a fait son chemin en France et dans ses écoles, le mouvement populaire « Stylos Rouges », composé de 72 000 personnels éducatifs, a intenté un procès à Blanquer. En mars, ils l'ont accusé de ne pas avoir protégé le personnel enseignant en contact étroit avec les enfants « qui propagent le virus ».

Et nulle part cette propagation n'a été ressentie plus vivement qu'en Seine-Saint Denis, alors région la plus touchée de France, selon le ministère de la Santé.

Au plus fort de la troisième vague, alors que les cas de virus commençaient à augmenter à Eugene Delacroix, un total de 22 classes ont dû fermer après que des lycéens et enseignants ont été testés positifs au Covid-19, selon un syndicat enseignant. La politique du gouvernement était que trois élèves devaient être testés positifs avant qu'une classe ne soit mise en quarantaine. Cela a été réduit à un élève en mars 2021 [mais Blanquer envisage déjà de revenir à trois en juin].

Le SNES, syndicat enseignant majoritaire, a adressé une lettre ouverte à Macron et Blanquer dénonçant la situation actuelle et appelant à « la fermeture immédiate et temporaire du lycée ». La maire de Paris, Anne Hidalgo, qui envisage une candidature à la présidence en 2022, a fait écho à leur appel et a demandé que les écoles de la capitale ferment pour freiner la propagation du virus, mais aucune mesure n'a été prise.

Blanquer a défendu sa politique d'écoles ouvertes à CNN. Il a dit qu'il avait fait un choix en faveur des enfants et de leur avenir.

« Il était nécessaire que les enfants aillent à l'école, non seulement à cause de l'éducation et de l'apprentissage, mais aussi pour les interactions avec les autres et pour des raisons psychologiques et de santé », a déclaré Blanquer. « C'est dans la crise que vous montrez vos vraies valeurs et ce qui est vraiment important pour nous, c'est l'école. C'est pourquoi cette crise peut être un (énorme) défi pour nous tous car il y a beaucoup d'inconvénients pour l'avenir mais c'est aussi une opportunité d'être plus conscient de ce qui est vraiment important. »

Cette stratégie se reflète dans la décision de Macron de rejeter un confinement strict au début de 2021. Il a déclaré que le pays devait prendre en compte l'impact sur la santé mentale et l'économie en élaborant une réponse équilibrée à la troisième vague.

Mais entre janvier et mars, la peur d'attraper Covid-19 est devenue une partie de la vie scolaire des 2400 élèves d'Eugène Delacroix, ont déclaré certains lycéens. Après avoir perdu son père, Grace craignait de ramener le virus à la maison.

« Nous n'étions pas inquiets de l'attraper nous-mêmes, mais que se passerait-il si nous l'attrapions et le rapportions à la maison et le transmettions à un cousin ou à un neveu ? Vous vous sentiriez mal même si ce ne serait pas de votre faute », dit-elle.

Une pancarte manuscrite au lycée Eugène Delacroix.

Maëlle Benzimera, 17 ans, qui fréquente Eugène Delacroix et vit à la maison avec ses parents, son frère et sa sœur, a déclaré qu'elle craignait également de contaminer ses proches.

« Je sais que si j'attrape le virus, je serai un peu malade, mais je ne serai pas assez malade pour aller à l'hôpital. Alors que si mes parents ou grands-parents ont le virus, je sais qu'ils pourraient mourir ou pourraient aller à l'hôpital », a déclaré Benzimera. « J'ai vraiment peur depuis septembre. »

Vaccins pour les enseignants

Ce n'est qu'en avril, face à la flambée des infections, à la propagation effrénée du variantue détecté pour la première fois au Royaume-Uni et aux avertissements des hôpitaux qu'ils pourraient avoir à trier les patients que Macron a annoncé un confinement partiel à travers la France.

Le Président a également ordonné aux écoles de fermer pendant trois à quatre semaines, prolongeant de facto les vacances de Pâques [en maintenant un « distanciel » ou plutôt « démerdentiel » une semaine avant et une semaine après]. Les taux d'infection chez les moins de 20 ans ont chuté dans tout le pays dans les semaines suivantes, selon les chiffres du ministère de la Santé.

Les responsables disent maintenant qu'ils font tout ce qui est en leur pouvoir pour que les écoles puissent rouvrir en toute sécurité, notamment en déployant des tests salivaires et des vaccins pour les enseignants de plus de 55 ans (qui ne représentent que 16% de tous les enseignants, selon les chiffres du ministère de la Santé). Les écoles primaires et maternelles ont rouvert le 26 avril et les lycées et collèges le 3 mai.

Plus de 15 millions de personnes ont reçu au moins une dose d'un vaccin, soit environ 29% de la population adulte française, selon le ministère de la Santé. Macron a promis qu'une « stratégie spécifique » serait mise en œuvre pour que les enseignants se fassent vacciner en avril, mais les moins de 55 ans n'y auront pas accès avant juin.

Certains épidémiologistes et scientifiques ont remis en question la politique du gouvernement de garder les écoles ouvertes alors que les taux de transmission augmentaient.

Ils ont souligné le fait que les enfants étaient clairement un vecteur de transmission et que la fermeture des classes lorsqu'un cas positif apparaissait [par hasard, car il n'y a que très peu de tests dans les écoles & lycées et pas du tout dans les collèges] ne suffisait pas. Pour arrêter la propagation, toute l'école devait être fermée.

L'épidémiologiste Catherine Hill soutient que sans tests à grande échelle, il n'y a aucun moyen de connaître le niveau de transmission du Covid-19 dans les écoles.

« C'est comme essayer de vider votre baignoire avec une passoire. Cela ne fonctionne pas. Ce n'est pas du tout une solution », a expliqué Hill. « Vous fermez les classes où il y a un enfant positif, mais les autres enfants peuvent devenir positifs à tout moment, vous devrez donc le refaire, et si vous testez 250 000 enfants par semaine sur une population de 6,6 millions [dans les écoles primaires], vous n'allez nulle part. »

Avec environ 5 000 personnes actuellement traitées dans les unités de réanimation Covid-19 à travers le pays, les enseignants estiment qu'un retour à l'école ne signifiera qu'une chose : les taux d'infection vont augmenter, et ils ne sont toujours pas protégés.

Blanquer admet que la situation dans les écoles « n'a pas été parfaite », mais affirme qu'en fin de compte, donner aux enfants une éducation est un objectif à long terme sur lequel le gouvernement n'était pas prêt à transiger.

