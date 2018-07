COCORICO Fier d’être Français

Par un pur hasard, vous êtes né dans un pays plutôt riche et qui a une histoire riche. Un pays dont ses membres ont réalisé de grandes choses.





Vous n’avez rien fait pour ça, vous n’avez rien demandé, vous n’avez pas travaillé pour que ça vous arrive, vous êtes juste né au bon endroit au bon moment. Que vous soyez heureux de votre condition, que vous louiez votre bonne étoile ou un quelconque Dieu si vous êtes croyant, je le comprendrais, vous êtes parmi des gens plus riches que la moyenne.





Ce que je ne comprend pas, c’est ce sentiment de fierté. Vous êtes fier que des gens que vous ne connaissez pas mais qui comme vous ont eu la chance de naître dans cette délimitation territoriale aient fait de grandes choses ?





Vous auriez pu naître en Suisse et être beaucoup plus riche dans un pays plus stable et plus propre, en Norvège et avoir de fiers ancêtre vikings, aux USA et être fier de trimer dur pour créer votre activité et vous implanter, en Afrique et être fier des coutumes et mode de vie ...





La fierté c’est de la merde. C’est se sentir mieux que les autres. C’est à cause de la fierté qu’on envahi d’autres pays. Qu’on torture les mécréants. Etre fier c’est se focaliser sur les particularité de la localité dans laquelle on est né et masquer qu’il y a autant voir plus de belles choses accomplies ailleurs.