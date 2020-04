Cocovir : Boris Cyrulnik fait l’abbé père

Idole des ménagères humanistes de plus de 50 ans, le neuropsychiatre prophétise de nouveaux lendemains à inventer, après le malheur de la pandémie. Il tient sermon dans une interview accordée le 18 avril à RFI.

Mythologie

J’apprécie le médecin quand il popularise la notion positive de résilience. Je me sens d’autant plus libre de penser que, cette fois, il ressasse sans originalité une mythologie de crise et glisse vers la banalisation d’une causalité psychiatrique des individus.

L’interview est intitulé : « Il faudra réfléchir à cette nouvelle manière de vivre ensemble ». En couverture de l’Illustré du 25 mars (image 1 ; et interview) il déclarait : « Le virus va nous forcer à inventer une société plus solidaire ».

Le psychiatre se pose un peu en père abbé qui fait sermon à ses ouailles. Dans ce monde si vilipendé, supposément si égoïste, il cherche une rédemption dont le Cocovir serait le moteur tombé du ciel.

« Cette crise effrayante pourrait amener un nouveau souffle d’humanité ». Rien que ça : le virus tient du messager divin et la pandémie est un évangile (une bonne nouvelle).

J’avoue être réfractaire aux mythologies du grand soir et de l’aube nouvelle, ou à celle du nouveau monde, portes ouvertes aux dérives autoritaires même avec les meilleures intentions.

Les propos de monsieur Cyrulnik laissent entendre que la société n’est pas très solidaire puisqu’on la redécouvrirait : « Ce qui est frappant, c’est que dans ces situations de catastrophe, des gens qui étaient isolés avant, vont, à l’occasion de la catastrophe, redécouvrir la solidarité. »

Solidarité première

Il cite d’autres catastrophes où la solidarité s’est manifestée spontanément et remarque : « …il y a eu des guerres, des famines, des tremblements de terre… On voit qu’à chaque fois, une immense partie de la population réagit avec une générosité et un courage incroyables. »

Il voudrait que les pratiques de crise, par définition exceptionnelles, deviennent la norme :

« Dans l’ensemble, on a beaucoup plus de choses positives à dire au sujet des réactions des populations. Ce qui est frappant, c’est que dans ces situations de catastrophe, des gens qui étaient isolés avant, vont, à l’occasion de la catastrophe, redécouvrir la solidarité. Pour ces gens, il faut que cela dure après la catastrophe. »

Je suis surpris par la position du psy, qui est clivante et binaire.

Je considère d’abord qu’il n’y a pas lieu d’appliquer un comportement de crise en temps ordinaires. La crise nous rapproche mais ne fait pas de nous des amis de toujours, ni une famille, et ne doit pas créer plus d’obligations que nécessaire. Après la crise il faut desserrer ce qui a été rapproché, afin que tout le monde respire à nouveau à son rythme.

Ensuite je constate que nos sociétés sont déjà très solidaires, de plusieurs manières.

La famille est un tout premier lieu de solidarité. Elle est (ou devrait être) naturelle et prioritaire. Prendre soin de nos plus proches est un devoir qui nous incombe en premier lieu.

Devoir moral

Il y a la solidarité de proximité géographique : étage, allée d’immeuble, rue. Dans ma barre d’immeuble les aides sont spontanées, certaines figurent même dans l’ascenseur. Et en dehors des crises nous savons qui nous pouvons appeler si besoin.

Une communauté d’idées, de statut, d’origine ou de croyance est un lieu privilégié de solidarité. On soutient et aide d’abord ceux qui nous ressemblent. C’est ainsi, il n’y a pas de blâme tant que la communauté ne devient pas un communautarisme, système de cloisonnement et de séparation.

D’un autre point de vue toute société complexe et organisée est forcément solidaire de manière organique. Selon le cnrtl.fr :

« Solidarité organique. Caractère des sociétés où la division du travail a diversifié les tâches et les a rendues interdépendantes. »

Cette solidarité ne dit en général pas son nom, mais si un corps de métier cesse son activité il impacte bien plus largement que lui-même. On le constate en période d’arrêt partiel de l’activité économique.

Bon. On comprend que Boris Cyrulnik parle d’une autre forme de solidarité :

« Devoir moral, résultant de la prise de conscience de l’interdépendance sociale étroite existant entre les hommes ou dans des groupes humains, et qui incite les hommes à s’unir, à se porter entraide et assistance réciproque et à coopérer entre eux, en tant que membres d’un même corps social. »

Aube nouvelle

Je constate qu’elle existe déjà sous de nombreuses formes privées, entre voisins, entre amis, entre bénévoles, ou pour et par des retraités. Commissions, visites à l’hôpital, coup de téléphone, et autres, ne sont pas rares.

Il y a aussi la solidarité institutionnelle : aides à domiciles, services sociaux, aides diverses. La Suisse par exemple est très individualiste mais aussi, en même temps, très sociale. Il y a les solidarités intercommunales, intercantonales. Il y a les cotisations pour la retraite, les assurances maladie et chômage, et toutes sortes de dispositions pour soutenir les personnes plus fragiles ou moins pourvues à la naissance.

Il ne s’agit pas de supprimer les inégalités pour être solidaires, il faut surtout une volonté de les rendre compatibles.

Pourtant Cyrulnik semble plaider pour une révolution sociale globale :

« Il va y avoir des débats passionnants entre ceux qui veulent remettre en place l’ancien système, parce qu’ils gagnaient de l’argent et menaient une vie au sprint, et les autres. Il faut souligner que si nous voulons éviter les conflits sociaux, il faut combattre les inégalités sociales. »

Encore faut-il voir de quel combat il se réclame. Tous les combats et toutes les méthodes ne sont pas justes par principe.

La pandémie provoquera-t-elle un grand changement dans le monde ? Je n’y crois pas une seconde. Le monde, et chacun de nous dans ce monde, reprendra rapidement ses habitudes selon ce qui a déjà marché.

Sales égoïstes

A-t-on changé de monde après les grandes pestes ? Non. Après la grippe espagnole ? Non. Après les grandes guerres ? Non. On a fait des prières pendants les crises, battu notre coulpe, reconnu notre ignominie et promis que « plus jamais ça ».

Rien n’a vraiment changé. Le mécanisme de culpabilisation et de conversion (j’ai fait mal mais je promets maintenant de faire bien) s’use quand la menace décline. Les vrais changement sont individuels et à long terme. Mais on a commencé à penser davantage en interactions économiques et culturelles mutuellement bénéfiques qu’en domination armée. C’est déjà beaucoup.

Plus pragmatique est l’idée que nous n’avons pas mal fait dans le passé, mais nous avons intérêt à apprendre de cette pandémie, en vue de la prochaine.

Le père abbé neuropsychiatre Cyrulnik a donc commis quelques pensées d’un conformisme pervers. Conformisme, car élaborées sur le mécanisme culpabilité-désir de rédemption connu depuis fort longtemps et sans véritable fondement. Pervers car sous un air doucereux et bienveillant, il nous signale que nous sommes habituellement de sales égoïstes – ou presque. Il est dans la manipulation.

Enfin monsieur Cyrulnik développe un argument dont le parfum m’apparaît soudain douteux. Voici comment il parle de la résilience dans cette crise :

« Certains parmi nous sont en effet des personnes qui se construisent un facteur de résilience. Cela signifie qu’ils réagissent bien : ils s’adaptent, ils sont généreux, courageux et travaillent.

Parole d’icône

Quand le confinement sera terminé, ils seront fiers de leur réaction. Ils seront plus forts après, qu’avant. Ils auront surtout tissé des liens : beaucoup de gens vont les remercier. Le regard des autres, leur affection est un mécanisme qui renforce la personnalité. Ceux-là ressortiront du confinement plus forts. Ce n’est pas le cas d’autres. Ceux qui avaient acquis, avant le confinement, des facteurs de vulnérabilité, parce qu’ils avaient été malades par exemple, et qu’ils sont seuls dans des petits logements au moment du confinement, ressortiront affaiblis par le confinement. »

Cyrulnik pratique ici une essentialisation des caractères. Il catégorise les êtres humains. Il y a les forts, auxquelles il attribue des qualités morales très prisées dans la société : généreux, courageux, travailleurs, fiers d’eux-mêmes. Ils seront encore plus forts et auront tissé de nouveaux liens après la crise. Décidément, on ne prête qu’aux riches.

Et il y a les autres. Les autres, ma foi, eh bien… ils resteront des handicapés de la résilience.

En clair il vaut mieux être riche et en bonne santé que pauvre et malade.

Or, si j’admets le principe du mérite personnel et donc l’inégalité de statut social qui en résulte (nous n’avons pas tous les mêmes dons et compétences), la solidarité est le principe qui atténue les effets négatifs dûs à cette inégalité.

En essentialisant les caractères, Boris Cyrulnik fige les catégories, et les individus à l’intérieur d’elles.

Mais l’icône a parlé et semble satisfaite d’elle-même. Ça l’occupe pendant le confinement.