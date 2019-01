« Colère du peuple, colère de Dieu »

Le mot d’ordre dans la situation critique que la France traverse aujourd’hui, est « dialogue ».

Un dialogue entre un représentant ou un comité des G.J. et le pouvoir en place.

Qu’est ce qu’un « dialogue » ?

Au fil des temps nous avons vu ce qu’est devenu le parti communiste ou les syndicats. Ils avaient un pouvoir en tant que représentants d’un dialogue. Ils ont fini par se laisser récupérer par un « dialogue » et ne représentent plus grand chose dans la têtes des salariés.

Le dialogue d’après Hegel signifie : Le dialogue du maître et de l’esclave. Cela a constitué la base de la théorie marxiste et de tous les systèmes totalitaires ou... Empires. Cela n’a pas changé depuis l’Empire Romain, jusqu’à l’Union Soviétique et maintenant l’Empire des U.S.A..

D’où vient-elle cette idée de « dialogue » ?

Celui qui a tenté de pratiquer le dialogue d’une manière philosophique, Socrate, a été accusé d’agitateur de l’ordre établi par trois juristes-sophistes. Ils étaient maîtres dans l’art de manipuler la langue, quitte à escamoter la vérité. Ils ont réussi par un brillant discours à convaincre l’assemblée athénienne de la culpabilité de celui que l’oracle de Delphes a reconnu comme « Le plus grand sage de tous les temps ».

C’était quoi l’oracle de Delphes ?

L’oracle de Delphes représentait la voix de la Sagesse et il s’est prononcé avant le procès de Socrate. Mais la sagesse en ce temps de décadence ne pesait pas lourd sur la balance. Athènes, était ivre de sa puissance en mer, admirée par tous les Grecs et jalousée par les Barbares.

-Nous savons, ou ne savons pas, que celui qui domine la mer, domine le monde.-

Les trois accusateurs de Socrate se sont suicidés par la suite. Le peuple ne leur adressait plus la parole, ou leur tournait tout simplement le dos.

Periclès lui-même, n’a pas échappé aux accusations des « souverainistes ». Ils l’ont accusé d’avoir utilisé les deniers publics pour la construction du Parthénon au lieu de 300 trières, bateaux de guerre.

L’épidémie de peste qui s’est abattue sur la ville a emporté Periclès juste avant le procès, l’amenant pour l’éternité aux « îles des bienheureux ». Ce Parthénon, est le symbole de l’intelligence, de l’intelligence grecque, l’intelligence gouvernée par la sagesse qui marque les limites. La « volonté de puissance » elle, ne connait pas des limites.

La sagesse populaire grecque des temps immémoriaux jusqu’à nos jours, connait un dicton « Colère du peuple, colère de Dieu ».

Dans la tête du peuple « Dieu » EST « la sagesse ».

Quelle est la différence entre le « peuple » et la « populace » ?

L’art de gouverner sans sagesse est le propre des dictateurs et des despotes. Entre le « Prince » de Machiavel et « L’esprit des lois » de Montesquieu, il ya tout un registre de réflexions. L’habile Gouvernant sait tenir la « populace » en laisse, afin de ne pas nuire à ce qui est l’âme de toute sociétés de tous les temps : LE PEUPLE.

Le peuple est l’ensemble d’êtres humains qui veulent vivre paisiblement avec les moments de bonheur et de malheur que la vie réserve à chacun, sans nuire à son prochain. La populace veut son confort et se fiche de son prochain et des autres.

Il est très important de séparer « le bon grain de l’ivraie ».

Celui qui est capable de séparer « le bon grain de l’ivraie » est un héros. L’avantage de la crise actuelle est de revenir à l’étymologie du mot “crisis” qui en grec signifie crisemais aussi discernement.

D’où vient le héros et pourquoi vient-il ?

Le héros est une émanation du peuple et apparait pour sauver « Le Peuple ». Son pouvoir est l’« écoute », le discernement et l’action juste. Son destin est au dessus de la mêlée, parce qu’il écoute Le Peuple au moment difficile. La gloire est souvent posthume, mais elle est éternelle. Comme disait le Président Charles de Gaulle : « La gloire se donne seulement à ceux qui l'ont toujours rêvée. ».

C’est quoi la Gloire ?

Aujourd’hui c’est la résistance, puis la victoire sur l’« Impérialisme ».

L’ennemi des peuples aujourd’hui avance démasqué sans besoin des complotistes et autres chasseurs de « fake news » : Il s’appelle « Nouvel Ordre Mondial » et il est partout.

Rêver à la gloire ne veut pas dire la rechercher. Celui qui « recherche » la gloire, devient toujours une marionnette. De la « marionnette » à la « caricature » il n’y a qu’un pas à faire et nous avons « Le président malgré lui ».

Debout Mesdames, Messieurs, Saluons Molière.