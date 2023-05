Colère et indignation lors de la réunion du Conseil de sécurité de l’ONU par le ministre russe des Affaires étrangères, M. Lavrov

L’ambassadrice américaine a déclaré que la Russie avait commis des crimes de guerre en Ukraine et a demandé sa suspension du Conseil des droits de l’homme de l’ONU

La réunion du Conseil de sécurité des Nations unies présidée par le ministre russe des affaires étrangères, Sergueï Lavrov, a été marquée par un feu d’artifice.

Les tensions sont déjà vives au sein du Conseil de sécurité des Nations unies en raison de la présidence russe du Conseil pour le mois d’avril (selon la rotation mensuelle prévue).

M. Lavrov a déclaré au Conseil que le monde était devenu plus dangereux, peut-être même plus qu’au plus fort de la guerre froide.

« Comme ce fut le cas pendant la guerre froide, nous avons atteint un seuil dangereux, peut-être même plus dangereux », a-t-il déclaré.

La réunion présidée par M. Lavrov était intitulée « Maintien de la paix et de la sécurité internationale », mais elle a fait l’objet de critiques de la part des pays opposés à la guerre menée par le Kremlin en Ukraine.



Les diplomates occidentaux s’étaient plaints de la prise de contrôle du siège principal du Conseil de sécurité de l’ONU par la Russie le 1er avril, estimant qu’il s’agissait d’un « poisson d’avril ».

Dans son discours de jeudi, M. Lavrov a accusé les États-Unis et leurs alliés d’« abandonner la diplomatie et d’exiger une clarification des relations sur le champ de bataille ».

⚡️🇷🇺Lavrov's main statements at the UN Security Council :



▪️ The U.S. has gone about destroying globalization, which for years has been extolled as the highest good of all mankind.



▪️ The Western minority should have behaved decently and respected other members of the world… pic.twitter.com/FC0yIjd7kC — Zlatti71 (@djuric_zlatko) April 24, 2023

Traduction :

Principales déclarations de M. Lavrov au Conseil de sécurité des Nations unies :

– Les États-Unis ont entrepris de détruire la mondialisation, qui a été présentée pendant des années comme le bien suprême de l’humanité.

– La minorité occidentale aurait dû se comporter décemment et respecter les autres membres de la communauté mondiale.

– Aujourd’hui, des forces américaines et alliées considérables sont déployées pour saper le multilatéralisme dans la région Asie-Pacifique.

– Aujourd’hui, l’ONU et les exigences de sa Charte constituent une menace pour les ambitions mondiales des États-Unis.

– Le régime nazi de Kiev ne peut être considéré comme représentant les habitants des territoires qui ont refusé d’accepter le coup d’État de 2014.

– Il est impossible de considérer la question ukrainienne indépendamment du contexte géopolitique.

– Une fois de plus, comme pendant la guerre froide, nous sommes arrivés à une ligne dangereuse, et peut-être encore plus dangereuse.

Olaf Skoog, représentant de l’Union européenne auprès des Nations unies, a déclaré :

« La Russie essaie de se présenter comme un défenseur de la charte des Nations unies et du multilatéralisme. Rien n’est plus éloigné de la vérité. C’est cynique. ».

Il a ajouté :

« Nous savons tous que pendant que la Russie détruit, nous construisons. Pendant qu’ils violent, nous protégeons ». – CNN

En outre, le secrétaire général des Nations unies, M. Antonio, s’en est pris à M. Lavrov et à la Russie, déclarant ceci :

« L’invasion cause des souffrances et des ravages considérables au pays et à son peuple »,

« Elle alimente la dislocation de l’économie mondiale déclenchée par la pandémie de COVID-19 », – CNN

« Les tensions entre les grandes puissances ont atteint un niveau historique. Il en va de même pour les risques de conflit, par mésaventure ou erreur de calcul », a averti M. Guterres, semblant au moins s’accorder avec M. Lavrov sur les dangers extrêmes de l’époque.

Mais c’est la représentante américaine Linda Thomas-Greenfield qui s’est montrée la plus virulente, qualifiant M. Lavrov d’« hypocrite ».

While speaking before the U.N. Security Council, the U.S. ambassador to the United Nations, Linda Thomas-Greenfield, said Russian forces committed war crimes in Ukraine and pushed to suspend Russia from the U.N. Human Rights Council https://t.co/9M9EpjZM8G pic.twitter.com/1lDBgZ6X7P — Reuters (@Reuters) April 5, 2022

Traduction :

Lors de son intervention devant le Conseil de sécurité de l’ONU, l’ambassadrice américaine aux Nations unies, Linda Thomas-Greenfield, a déclaré que les forces russes avaient commis des crimes de guerre en Ukraine et a demandé la suspension de la Russie du Conseil des droits de l’homme de l’ONU

« Notre organisateur hypocrite d’aujourd’hui, la Russie, a envahi son voisin, l’Ukraine, et a frappé au cœur de la Charte des Nations unies. », « Cette guerre illégale, non provoquée et inutile va directement à l’encontre de nos principes les plus partagés, à savoir qu’une guerre d’agression et de conquête territoriale n’est jamais, jamais acceptable », a déclaré Mme Thomas-Greenfield.

Il est probable que ces tensions au sein du Conseil de sécurité persisteront tant que la Russie présidera les réunions, ce qui rendra les affaires délicates même lorsque le sujet Russie-Ukraine n’est pas abordé.

Source : Zero Hedge

