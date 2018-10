Collaboration et mépris

Dans un article, de fin juillet, expliquant la responsabilité du Capital dans la situation actuelle de notre pays (lire ci-dessous)

Macron et sa suite ne représentent rien sinon que des mercenaires au service du Capital . Ce qu'il faudrait c'est de reprendre à ces banquiers, ces entreprises multinationales, ces spéculateurs de tous poils, ce qu'ils nous ont volé. Récupérer nos droits, nos libertés, nos entreprises, notre argent et leurs faire payer le mal qu'ils ont fait au peuple, en les dépossédant de leur fortune.

Voilà ce qu’un cadre technique dans une entreprise à jugé important de répondre !!

. Richard van Hyfte ...écoutez tous bien ceci.

Si vous n'avez pas les banques qui investissent

De 1 vous n'auriez pas de boulot

Et de 2 vous seriez tous au chômage

Il est tout à fait normal que les banques fassent du bénéfice ! C'est logique non !?

De 3 heureusement que vous avez un président. Banquier sinon

vous seriez tous à la soupe populaire ! ....heeee oui c'est comme ca.

Vous la masse laborieuse

vous voulez le beurre, l'argent du beurre et la fermière. Il ne faut pas charger quand même !

Les banques ne sont pas des organisations philanthropiques

En vérité c'est la jalousie qui vous font parler comme ca

Remettez vous à la place des banques ,une fausse note ,une erreur de jugements en spéculation et c'est la cata

Si tout le monde faisaitt son boulot au lieu de regarder dans l'assiette de l'autre et de le jalouser ca irait mieux

Pour votre pays

Vous n'êtes que des éternelles mécontents, envieux, jaloux, etc. Et pour conclure

même si dieu le père était président de France

Et bien je peux vous dire une chose vous lui trouveriez encore quelque chose à lui reprocher ! .

Alors basta avec vos pleurnicheries !

Bosser plus et vous aurez plus de fric !

C'est net ca ! .

Sûr-ce bonne soirée

Et sans rancune.

Selon ce personnage la masse laborieuse serait jalouse, si les banques ne faisaient pas de profits, nous serions tous à la soupe populaire, la spéculation des banques est normale. Toujours selon ce triste personnage nous serions des envieux, des éternels mécontents, des jaloux, etc. Que nous ferions mieux de bosser au lieu de regarder dans l’assiette des autres. Nous retrouvons dans ces propos quelques pensées Macaronistes qui prétendraient que les gaulois sont ingouvernables ??

De toute évidence, ou bien ce cadre-technique est de mauvaise fois et ignore totalement ce que vivent les masses laborieuses avec un SMIC ou un RSA face aux profits scandaleux réalisés par les banques et multinationales, ou bien ce vil personnage pratique la provocation de bas étage en laissant sa haine se manifester de manière méprisante.

09/10/2018