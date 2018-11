Pourquoi pas une collecte pour nos soldats français ? Il y a bien des collectes dans notre pays pour Tsahal ou pour les Magav, les gardes frontières israéliens, alors ? Lorsqu’on voit dans quelle disette vivent nos militaires, leur sous-équipement, peut-être qu’il serait temps de mettre les priorités là où il faut, et que nos starlettes de la chansonnette, du cinéma, de la TV, du journalisme, écrivains, des arts, nos politiques stars, nos sportifs stars pensent à aider ceux qui risquent leur vie pour que ces mêmes « happy few » puissent continuer de se prélasser et péter dans le caviar... Eh bien, non point ! Par contre oui, chaque année à Paris et en province il y a des galas souvent dans des lieux prestigieux tels le palais Garnier ou la salle Wagram, des « VIPs » se tapent dans l’dos, se bibisent, se congratulent, et après un diner fin, signent des chèques afin d’aider les braves petits soldats de « l’armée la plus morale du monde », suite à trois ans de service militaire, pour aller à l’université, ou recevoir une pension... Tous ces mouvements du cœur pour une armée étrangère, qui en plus recrute de jeunes français exclusivement de religion juive, pour aller « contrôler les frontières », « protéger le territoire », « faire face aux terroristes » combattre pour « la plus grande démocratie du moyen orient... » (eh oui, lorsqu’on écrit sur I‘armée de ce pays la touche clavier : « l’entre guillemet » chauffe.) Dans ces séances de « compassion pour cette brave soldatesque » des représentants hauts placés n’hésitent à illuminer de leur présence ces « grands dîners spectacle » : souvent c’est le ministre de la défense qui se déplace flanqué de l’ambassadeur, un général d’armée et puis la cohorte des Meir Habib et autres « représentants élus » français, BHLois, Haziza-show puteness, idiots utiles, Claude Goasguen...

De même aux States : « Organisé par les Amis des forces de défense israéliennes (FIDF), le gala qui s'est tenu le 1er novembre à Beverly Hills en Californie a été un franc succès. Une pléiade de stars du cinéma et de la musique se sont rendues sur place pour afficher leur soutien à Tsahal. Dans la soirée : 60 millions de dollars ont été levés pour les forces armées »[1]... Tout cet argent vient en sus des 3 milliards par an d’aide militaire allouée par l’administration de « la plus grande démocratie du monde » à la « plus grande démocratie du moyen orient »... Ne dit-on pas que trop de démocratie tue la démocratie ? « Nous sommes ravis que tant de membres de notre communauté, y compris des personnalités d'Hollywood, s'unissent pour nous aider à soutenir les courageux hommes et femmes de l'armée israélienne. Soutenir ces héros est l'un des plus grands honneurs de ma vie », confie l'un des responsables des FIDF. Selon l'organisation, les fonds recueillis serviront à fournir des services indispensables et bien mérités tels que : des bourses d'études aux anciens combattants, des aides financière aux soldats dans le besoin ou encore aux vétérans blessés et aux familles de victimes. » Encore une fois que fait le gouvernement israélien pour ses vétérans avec les 3 milliards ? Ou bien, toutes ces soirées de ramassage de fric va direct dans les caisses de l’état hébreu, tout en maintenant la ferveur, le fanatisme pour l’état nation juif (et que les autres citoyens non juifs aillent voir ailleurs !) »... Mais ce serait trop cynique de penser cela n’est ce pas ? Netanyahou ne mange pas de ce pain là...

L’organisation des Amis de Tsahal a levé plus de 35 millions de dollars dans le cadre d’une soirée de gala à New York, l’an passé Los Angeles avait récolté 45 millions etc... En 2014, Stallone, Schwarzenegger, Barbara Streisand, Pamela Anderson ont collecté près de 33 millions de dollars pour le bien-être des soldats israéliens. Et des raouts comme ceux là, y’en a partout, toute l’année et ça a commencé dans les années 80...

En France ca n’arrête pas mais à l’inverse du diner du CRIF, on se fait plus discret ; apparemment ce n’est pas très bien vu par les non-israéliens, c'est-à-dire 99% de la population française que l’on laisse recruter et ramasser de l’argent pour une puissance étrangère qui plus est, belliqueuse. Pourtant en juin dernier à Paris, Marseille et Lyon de nouveau l’Association pour le bien-être du Soldat Israélien « ABSI - KEREN OR » [2] , qui comme son nom l’indique a fait la quête pour les braves p’tits gars qui filtrent les frontières, ou font des cartons sur des civils palestiniens. Il y a aussi entres autres, « Beau succès du diner de gala Libi France - Le diner a été un véritable succès : plus de 400.000 euros ont été collectés en faveur de nos soldats de Tsahal et pour améliorer le fonctionnement des bases israéliennes. » [3]

Aussi bien aux states qu’en France les dons sont déductibles des impôts. Si, si brave gens, l’argent octroyé à l’armée israélienne sera défalqué des impôts du donateur, et c’est d’autant qui ne rentreront pas dans les caisse de l’état français.

Il y a 2 ans, il y a eu un pataquès mais qui de nos jours a totalement disparu des écrans. La sénatrice Nathalie Goulet avait interpellé le secrétaire d’état au budget à propos de la possibilité offerte aux contribuables français qui font un don à l'armée israélienne, de bénéficier d'une réduction d'impôts de 60%, et elle ajoutait très justement que « c’est une niche fiscale payée par le contribuable français au profit d'une armée étrangère ». La question dans une démocratie digne de ce nom aurait dû être débattue... Il n’en fut rien, pas un mot, pas une réponse, par contre la pauvre eut des menaces anonymes de mort sur les réseaux sociaux. Quant au responsable de la non réponse : Christian Eckert, qui bossa avec le Macron à l’élaboration de l’impôt à la source...[4] Décidément nous retrouvons toujours les mêmes dans les sales coups.

Pour résumer : nous les français, payons indirectement pour une armée d’invasion qui commet des crimes de guerre et autres arrestations illégales, tortures, empêchement à la circulation d’individus en toute liberté, qui garde dans un camp clôturé et entouré d’un mur qu’est la bande de gaza 1 million de palestiniens, qui recrute de jeunes français devenant garde chiourmes ou parfois assassins comme celui qui tira une balle dans la tête à un palestinien blessé allongé sur le sol et qui est célébré en héros. Ne parlons pas de ces snippers qui depuis mai dernier font des cartons sur des civils désarmés, et quoi d’autre ? La colonisation, la terreur à Hébron, les bulldozers, les enfants qui vont à l’école et que l’on colle en taule... What else ? disait George...Moustaki

Je suis d’accord que bien souvent, notre argent tombe entre de sales pattes : achetez une boite de sauce tomate made in italia, et vous pouvez vous dire qu’une partie de la somme dépensée tombe dans l’escarcelle de la mafia, et c’est fort possible. Mais, pour la collecte des soldats israéliens, nous somme plus dans le domaine de la haute trahison. Imaginons, que Tel-Aviv finance les coups tordus des services spéciaux français (style couler le rainbow warrior), et que la population israélienne soit au courant ? A mon avis il y aurait un sacré ramdam.

J’attends encore les commentaires comme quoi je suis un antisémite, alors qu’en fait je me révolte du cynisme de certains, bien souvent un destin chanceux, telles ces stars qui viennent et participent à cette collecte sans aucun état d’âme ; à croire qu’ils font le service après vente, tellement ils sont tenus par les « balls » par ceux qui signent les chèques. Le communautarisme n’apportera que guerres et misère, enfin, comme athée, franchement ces histoires de religion(s) me dépassent, par contre l’injustice et le cynisme me révoltent... Chacun cherche son chat, n’est-ce pas ?

La cerise pour la fin : Arno tête à claque Klarsfeld, a effectué son service militaire comme Magav, un garde frontière de ceux qui « traitent » la circulation des arabes... Eh bien, depuis 2010, nommé par Sarko au Conseil d’Etat, la plus haute juridiction administrative en France, ce « héro » de Tsahal se palpe en n’en foutant pas une, entre 5 et 6 milles euros par mois ;[5] Mais pour vous rassurer, c’est en brut !!! Chez nous on sait récompenser ceux qui risquent leur vie pour la patrie... Qu’en est-il de ceux de nos soldats, revenus estropiés d’Afghanistan et autres lieux de villégiature ??? Invisibles lors de l’appel au conseil d’état, rompez !

Nous sommes bien d’accord que toutes ces conneries, abus, passe-droit et mépris total pour cette France laborieuse (j’en fais partie) qui de jour en jour se rend compte de tout ça, se dit très, très profondément « yen a marre, faut que ça cesse à la fin !!! Ne jamais oublier que : « Rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme. »