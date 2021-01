Colonisation : Vous avez dit repentance ?

Si la Tunisie s'est réconciliée avec son histoire coloniale et ce, depuis son indépendance ; c'est grâce à l'intelligence de Bourguiba qui a incité les Tunisiens à connaître leur histoire non pour ressasser leur rancœur et leur haine contre la France mais pour changer ce qui fut à l'origine de leur colonisation par les Français ; car comme le dit si bien ce grand féru d'histoire : "" !

Or un peuple inculte, non instruit, pratiquant un obscurantisme sacré, est une proie facile pour tout colonisateur !

D'où le désir réel de Bourguiba d'instruire et de cultiver les Tunisiens, pour lequel il avait consacré plus de 30 % du budget de l'Etat pour l'Education Nationale, chose exceptionnelle dans le monde "arabe" !

Et pour donner l'exemple, il redisait régulièrement son amitié pour la France et son amour pour sa culture.

Et dans ses nombreux discours, pédagogue il fait en sorte que le Tunisien ne développe pas de complexe vis à vis des Français. Il voulait l'élever à leur niveau par le savoir et la culture, tout en n'oubliant pas son histoire pour ne pas la revivre.

Il a, comme disait Kateb Yassine, considéré la langue et la culture française comme un acquis qu'il faut exploiter et développer sans complexe car elles donnent accès au savoir, à la médecine, aux sciences et aux technologies modernes !

Alors que l'Algérie depuis son indépendance, ses dirigeant du FLN ont cultivé la haine de la France et n'ont toujours pas digéré l'époque coloniale ; puisqu'ils ont même transmis cette haine en l'inculquant aux petits algériens via le programme scolaire et les médias nationaux ; faisant de leurs jeunes nés après l'indépendance, des gens aigris qui sont toujours colonisés dans leurs têtes ; développant des complexes vis à vis de la France et des Français qui n'ont pas de raison d'être, plus de 60 ans après l'indépendance de leur pays !