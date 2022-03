Combattants étrangers  : un cadre juridique et politique au phénomène

L’utilisation de mercenaires dans les guerres est sans aucun doute profondément enracinée dans l’histoire de l’humanité. Les mercenaires sont connus depuis la nuit des temps. Ils constituent un phénomène transhistorique et transgéographique.

Pendant la majeure partie de l’époque moderne, leur rôle a diminué, notamment depuis l’émergence de l’État au sens moderne du terme après la paix de Westphalie (1648) et la création d’armées nationales. Mais depuis la fin du vingtième siècle et le début du vingt-et-unième, le phénomène a brusquement pris de l’ampleur.

Les soi-disant combattants étrangers ont pris part à plusieurs guerres et conflits, le dernier en date étant la guerre en Ukraine. Des milliers de combattants venus de Syrie, de Tchétchénie, d’Amérique, d’Afrique et d’Europe se battraient aux côtés des forces armées russes, qui acceptent officiellement des « volontaires » étrangers pour combattre, ou aux côtés d’Ukrainiens dans le cadre de la soi-disant Légion internationale.

La question des mercenaires ou des combattants étrangers ne manque pas d’ironie. Les médias occidentaux parlent de « volontaires » qui se battent pour le « bien » contre le « mal, » et les gouvernements occidentaux utilisent ce terme pour désigner ceux qui rejoignent le camp ukrainien, tandis que le terme de « mercenaires » est utilisé pour désigner ceux qui se battent aux côtés des forces armées russes.

Le 27 février, le président ukrainien Volodymyr Zelenskyy a annoncé la création d’un corps de défense régional étranger, a exempté les mercenaires de l’obligation de visa de son pays et a promis des paiements généreux. Plusieurs pays européens, dont le Royaume-Uni, le Danemark, la Lettonie, la Pologne et la Croatie, ont autorisé leurs ressortissants à participer à des missions de combat sur le territoire ukrainien. Des combattants de la soi-disant Armée de libération du Kosovo (UÇK), considérée comme une organisation terroriste même aux Etats-Unis, se sont également portés volontaires pour aider le président ukrainien.

Du côté russe, le ministre de la Défense Sergueï Choïgou a déclaré que 16.000 combattants du Moyen-Orient étaient prêts à combattre pour l’armée russe en Ukraine et que le président Poutine avait donné l’ordre de les faire participer à la guerre en cours. Certains disent que l’utilisation de mercenaires est une alternative au manque de volonté des armées régulières de combattre dans les guérillas, les villes et les rues.

C’est aussi un moyen de sortir de l’embarras lorsque le nombre de morts augmente. Les mercenaires ne déclarent pas le nombre de leurs victimes parce qu’ils sont souvent des éléments inconnus, ou traités comme tels. Les mercenaires ou les combattants étrangers se battent pour différentes raisons. La raison principale est de toucher de l’argent.

Il est très dangereux de laisser se développer ce phénomène, qui va à l’encontre du droit international. Ces éléments peuvent semer le chaos et le désordre dans les pays où ils opèrent ou franchir les frontières pour se rendre dans d’autres pays et y chercher des occasions de faire le coup de feu pour de l’argent.

Il est certain que le phénomène des mercenaires ou des combattants étrangers ne contribuera pas à affaiblir le rôle des armées nationales régulières. Ceci pour des raisons et des considérations liées à l’identité, à la philosophie de l’action, à la préservation des intérêts nationaux et de la souveraineté des États, loin des violations, abus et autres pratiques abusives qu’impliquent les bandes de mercenaires, qui opèrent souvent en dehors de la loi.

En revanche, les armées régulières des États opèrent selon des règles d’engagement et dans le cadre de valeurs et de principes qui déterminent la politique et l’orientation de leurs États. Le problème du recours croissant à des combattants étrangers ou à des mercenaires est toutefois qu’il reflète une perspective d’intérêts restreinte qui ne tient pas compte des conséquences de l’utilisation de ces éléments et ne répond pas à la question de savoir ce qui se passe après le conflit et où ils vont.

Les organisations terroristes disposent d’un vaste réservoir de personnes qu’elles utilisent pour leurs opérations criminelles ou pour la formation de leurs membres et qui transmettent les connaissances acquises par ces mercenaires aux éléments terroristes dans différentes zones de combat.

En Syrie, par exemple, un immense camp de mercenaires s’est constitué, plusieurs parties internationales et régionales ayant fait appel à leurs services dans des guerres et des conflits comme en Libye, en Ukraine et ailleurs. Si les pays qui invitent ces combattants étrangers à entrer sur leur territoire sans visa ni même passeport, comme c’est le cas actuellement en Ukraine, les considèrent comme des soutiens à leur résistance, la présence de ces éléments, à condition que les combats cessent, entraînera des pertes plus importantes à long terme.

Ce qui est particulièrement inquiétant, c’est que toutes les demandes et tous les projets d’utilisation de mercenaires en Ukraine passent outre le droit international tel qu’il est défendu par l’ONU et ses agences spécialisées.

Cela va à l’encontre de la résolution 2178 du Conseil de sécurité de l’ONU de septembre 2014, qui stipule que les États membres doivent empêcher et interdire le recrutement, l’organisation, le transfert ou l’équipement, le financement et le voyage de combattants terroristes.

La résolution stipule également que le Groupe de surveillance est invité à faire rapport au Comité sur les derniers développements concernant la menace que représentent les combattants terroristes étrangers recrutés par Daech, Jabhat Al Nusra et tous les groupes, institutions et entités liés ou associés à Al Qaïda.

Bien que la résolution fasse référence aux organisations terroristes, elle s’applique à l’ensemble du phénomène des combattants étrangers et est largement interprétée comme les incluant. Plus grave, la violation du droit international dans ce contexte ne se limite pas à une partie en particulier, mais concerne plusieurs États qui ont ouvert la porte à un soi-disant engagement volontaire dans le conflit ukrainien, alors que la combinaison de cet engagement volontaire avec de généreux engagements financiers publics contredit le concept de volontariat et place l’ensemble sous le coup du droit international.

Il existe, comme nous le savons, une convention internationale contre le recrutement, l’utilisation, le financement et l’entraînement de mercenaires. Cette convention définit le terme « mercenaire » comme une personne qui est délibérément recrutée pour combattre dans un conflit armé, sur le territoire national ou à l’étranger, qui est motivée pour participer aux hostilités essentiellement par le désir d’un gain privé et à qui une compensation matérielle est promise par une partie au conflit ou en son nom et qui n’a pas la nationalité d’une partie au conflit et ne réside pas dans un territoire contrôlé par une partie au conflit.

Étant donné que la Convention lie le terme « mercenaire » à des services matériels, qui sont actuellement le plus souvent fournis sous le nom de « volontariat, » afin d’éviter de violer le droit international, la plupart de ces cas sont fondamentalement contraires à ce droit. Or, cela ne fera qu’engendrer davantage de chaos, de violence et de troubles, même si un accord est trouvé pour mettre formellement fin au conflit.