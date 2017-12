Combattre l’exclusion sociale !

@OMAR

ah omar il tombes toujours en plein milliueu de la soupe et au bon moment...

t’a vu le francais qui à passé 2 mois et demi au gnouf chez tes copains muslims dégénérés du bulbe



il à fait un crime abominable, et il à pris plus...



ah c’est quoi le « crime » au fait ?

ben il aà embrassé sa meuf (en levant le tchador 2cms de plus que la positon « reglementaire » )...

alala vivement que les muslims prennent le pouvoir ici,

ils comprendrons ces abrutis de kouffars ce que veut dire ton amour de tolérance et de paix qu’est l’islam... ils sonts 99% majoritaires en Tunisie (Vrai ? Faux ?)



source france info (radio et tv raciste islamophobe parce que pas encore pro charia)

https://www.francetvinfo.fr/monde/tunisie/tunisie-un-francais-condamne-en-appel-a-de-la-prison-ferme-pour-avoir-embrasse-son-amie_2426803.html



Je te sors de l’info fraiche du jour, pas du camphrée qui pue.

Pour l’exision, on sait tous que cela se passe dans l’islam, et certainement pas ni dans le judaisme et encore moins dans le catholicisme.



Arrettes 5mn de nous prendre pour des ciches mon colon, merci d’avance