Combattre la Radicalisation et le Terrorisme en Pensant hors des Sentiers battus

Le Dar al-Ifta d'Egypte a publié une vidéo de fatwa animée sur la naissance du prophète Muhammad PBUH, l'une des 300 fatwas animées qui seront produites par l'institution religieuse.

L'idée a suscité des réactions mitigées.

Certains utilisateurs de médias sociaux se sont moqués de l'idée, mais ce n'est pas inhabituel dans de telles plates-formes de réseautage.

Les personnes qui ont trouvé cela drôle pensent probablement qu'il est difficile de faire face à l'extrémisme avec la technologie moderne. La vidéo d'animation plairait aux jeunes qui sont plus enclins à utiliser des appareils modernes que de lire.

Des recherches sur les médias ont établi un lien entre la propagation de Daech et l'utilisation de sites de réseautage social modernes tels que Twitter, Facebook et Instagram. Mais quand une véritable institution religieuse est créative et commence à sortir des sentiers battus, elle est confrontée à la critique.

L’institution égyptienne de fatwa n’a pas fait ce qui mérite qu’elle soit exposée à la critique. Son unité d'animation expose les idées fausses invoquées par les groupes obscurantistes et les réfute avec des informations correctes, compréhensives et attrayantes.

L'expression artistique simplifie les informations, et ce que l'unité d'animation a fait doit continuer afin de voir des résultats.

Certaines personnes évoquent un autre point, à savoir l’utilisation d’une voix féminine dans les commentaires sur les images en mouvement, une question controversée car certaines personnes pensent encore que la voix d’une femme est « awrah » (elle ne doit pas être entendue par des hommes non apparentés).

Le silence face à l'extrémisme et le débat sur des questions réglées par des juristes islamiques il y a de nombreuses années nous ont coûté de nombreuses années, mais la controverse a de nouveau été attisée.

Le silence ne peut que contribuer à l’extension de la radicalisation. L’idéologie terroriste n'est pas morte avec la défaite de Daesh en Syrie et en Irak, ni Al-Qaïda n'a cessé d'exister lorsque son fondateur, Oussama ben Laden, est décédé en 2011. Les mouvements extrémistes déclinent et renaissent.

La question est que la lutte contre le terrorisme doit continuer, et elle commence par rejeter l'idéologie radicale et encourager la culture de la tolérance, de la coexistence et du pluralisme. Les Émirats arabes unis déploient des efforts considérables à cet égard.

Nous devons tous réaliser que la perte de communication avec les jeunes générations, à travers les nouvelles technologies qu’ils utilisent, permettra à l’idéologie radicale de se répandre plus facilement.