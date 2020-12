Combien d’or reste-t-il à miner dans le monde ?

Le « Peak gold »

Le concept du pic d’or (peak gold) soutient que la production d’or serait arrivée à son maximum et devrait maintenant décroître de manière progressive. Certains experts pensent que nous avons peut-être déjà atteint ce niveau d’exploitation.

La production mondiale des mines d’or a totalisé 3531 tonnes en 2019 soit 1% de moins que l’année d’avant, selon le World Gold Council. Il s’agit de la première baisse annuelle de la production depuis 2008.

Mais dire que la production a atteint un sommet pourrait encore être un peu prématuré, selon les propos d’Hannah Brandstaetter, porte-parole pour le World Gold Council. Ceci alors que la croissance de l’offre minière puisse ralentir ou diminuer légèrement dans les années à venir et alors que les nouvelles découvertes majeures deviennent de plus en plus rares.

Même si le peak gold se produit, les années qui suivront ne devraient pas enregistrées une baisse spectaculaire de la production. Nous devrions plutôt assister à un épuisement progressif de la production étalé sur des décennies.

En somme, et comme souvent, la chute sera lente et non brutale.

Combien reste-t-il de stocks d’or dans les sols terrestres ?

Les sociétés minières estiment le volume d’or qui reste dans le sol de deux manières :

Les réserves d’or du point de vue du coût de l’extraction au prix actuel de l’or

Les stocks d’or qui deviendront potentiellement intéressant à exploiter après des études plus approfondies ou à un niveau de prix du métal jaune plus élevé

Le stock souterrain mondial d’or est actuellement estimé à environ 50 000 tonnes, selon le US Geological Survey. Pour mettre cela en perspective, environ 190 000 tonnes d’or ont été extraites au total dans l’histoire de l’humanité, bien que les estimations varient (nous l’avons déjà vu ici). Sur la base de ces chiffres approximatifs, il resterait environ 20% d’or à exploiter dans le monde. Mais c’est un chiffre à relativiser, car il pourrait certainement évoluer dans le temps en fonction des avancées technologiques et des nouvelles données.

Les nouvelles technologies peuvent en effet permettre d’extraire certaines réserves connues qui ne sont actuellement pas rentables économiquement parlant.

Les innovations les plus récentes incluent le big data ou encore l’IA (nous verrons cela dans la revue Or & Argent), qui peuvent potentiellement optimiser les processus et réduire les coûts. La robotique est déjà utilisée sur certains sites et devrait progressivement se standardiser dans l’exploration minière.

Les plus grandes sources d’or

La plus grande source d’or de l’histoire a été le bassin de Witwatersrand en Afrique du Sud. Witwatersrand représente environ 30% de tout l’or jamais extrait. Parmi les autres sources importantes d’or figurent la mine extrêmement profonde de Mponeng en Afrique du Sud, les mines Super Pit et Newmont Boddington en Australie, la mine Grasberg en Indonésie et les mines du Nevada, aux États-Unis et récemment le gisement d’or Sukhoi Log en Sibérie avec 40 millions d’onces de réserves prouvées mesurées selon les normes internationales JORC, avec une teneur moyenne en or de 2,3 grammes par tonne.

Bien que de nouvelles mines d’or soient toujours découvertes, les découvertes de grands gisements sont de plus en plus rares, selon les experts.

En conséquence, la plus grande partie de la production d’or provient actuellement de mines plus anciennes qui sont utilisées depuis des décennies.

En termes de sociétés, Nevada Gold Mines, propriété majoritaire de Barrick Gold, est le plus grand complexe minier aurifère au monde, produisant environ 3,5 millions d’onces par an.

L’exploitation minière est de plus en plus difficile

L’exploitation minière à grande échelle est extrêmement capitalistique, utilisant beaucoup de machines et d’expertise pour exploiter de vastes zones en surface et en souterrain.

De nos jours, environ 60% des exploitations minières dans le monde sont des mines à ciel ouvert, le reste étant des mines souterraines.

L’exploitation minière devient de plus en plus difficile tout simplement car bon nombre des grandes mines à faible coût et les plus anciennes comme en Afrique du Sud, sont presque épuisées. Contrairement aux mines d’or chinoises par exemple qui sont beaucoup plus petites et ont donc des coûts plus élevés.

Il reste relativement peu de régions inexplorées pour l’extraction de l’or, bien que peut-être les plus prometteuses se trouvent dans certaines des régions plutôt instables, comme en Afrique de l’Ouest.

Quel impact des niveaux records des cours de l’or sur la production ?

Bien que les prix de l’or aient atteint un niveau record en août 2020, cela ne se traduit pas automatiquement par une augmentation de l’activité minière aurifère. En fait, les changements dans la production des mines d’or sont souvent très retardés par rapport aux changements du prix de l’or. C’est pour cela qui est judicieux de se positionner à long terme sur des sociétés une fois que l’or a performé. Vu l’ampleur des opérations impliquées, il faut énormément de temps à l’industrie pour s’ajuster à une nouvelle conjoncture.

En outre, les prix records de 2020 se sont produits pendant les restrictions de Covid-19, ce qui a rendu l’exploration plutôt difficile, car les sites ont été fermés ou partiellement fermés pour freiner la propagation du virus. Les hausses de prix ont en fait été motivées par la pandémie, car les investisseurs ont considéré l’or et l’argent comme une valeur refuge en période d’incertitude économique, à l’instar des banques centrales.

L’exploitation extra-terrestre et sous-marine

Il existe également de l’or extra-terrestre. Nous en avions déjà parlé en traitant le cas de l’exploitation de l’astéroïde Psyché 16. Il y a aussi de l’or sur la lune, mais les coûts associés à son extraction et à son transport vers la terre sont nettement supérieurs à la valeur actuelle de l’or.

De même, il existe des gisements d’or connus en Antarctique qui pourraient ne jamais être économiquement viable à exploiter, en raison des conditions météorologiques extrêmes du continent.

Du métal jaune est également présent dans les fonds océaniques ce qui rend le minage tout aussi insoutenable du point de vue de la rentabilité. Nous ne serons de toute façon jamais à court d’or, même si nous ne pouvons plus l’exploiter, car il se recycle. D’ailleurs plus le cours augmente, plus les efforts de recyclage de l’or extrait des déchets électroniques s’améliorent.

Franck Pengam

