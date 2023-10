Combien vaut un Franc Or en 2023 ?

Le Franc Or (Franc Germinal) créé par Napoléon 1er en 1803 a conservé son rôle de monnaie stable jusqu’en 1914. Basé sur un poids de 0,29 g d’or (et de 4,5 g d’Argent avec un rapport de 1/15,5 entre l’or et l’argent), que vaudrait-il comparé à notre monnaie actuelle : quelle a donc été l’inflation en 1 siècle ?

Le Franc Germinal reste arrimé à l’Or et l’Argent jusqu’à la première guerre mondiale et reste donc stable durant un siècle. Ce sont les énormes dépenses de la guerre et l’inflation qui va de pair du fait de l’utilisation trop importante de la planche à billet qui va amener un premier changement en 1926 : la mise en place du Franc Poincaré. La France décide de diviser par 5 la valeur du Franc par rapport au Franc Germinal. Celui-ci ne vaut plus que 0,059 g d’Or. Si l’on vérifie avec le convertisseur de l’INSEE : Convertisseur franc-euro | Insee , l’on constate que cette année-là la valeur du Franc était de toute manière quasiment divisée par 5. La nouvelle valeur choisie correspondait bien à la valeur réelle.

Franc Or 1914 Franc Poincaré 1926 Nouveau Franc 1960 Euro 1999 Euro 2022 1 Franc 4,8 Francs 192,6 Francs 239,5 Euros 341,52 Euros

Après la forte inflation de la première guerre, va advenir la forte inflation de la seconde et les destructions équivalente : De Gaulle décide donc de changer de monnaie en 1960 : en créant le nouveau Franc équivalent à 100 anciens francs (donc Francs Poincaré). Selon le convertisseur de l’INSEE le Franc Or équivaut à 192,6 Nouveaux Francs (équivalents à 19 260 anciens Francs). Le nouveau franc vaut 0,0018 g d’Or (par contrepartie avec le dollar, la parité Or étant supprimée). Sur la période 1914-1960, la valeur de la monnaie a quasiment été divisée par 200 !

Nouveau changement en 1999 avec le passage à l’Euro : 1 euro est égal à 6,55 Francs. Par rapport à 1960, la valeur du Nouveau Franc a été divisé par 8,14.

L’inflation continue ensuite et désormais il faut en 2022, 341,52 euros pour avoir (théoriquement) le pouvoir d’achat d’un Franc Or de 1914. Un euro de 2022 ne vaut plus 6,55 franc de 1999 mais seulement 4,6 Francs de cette année-là. Sa valeur a été divisé par 1,42.

Aujourd’hui, un Franc de 1914 équivaudrait en pouvoir d’achat à 341,52 Euros de 2022. Sachant que ce Franc Or était équivalant à 0,29 g d’Or, et que ces derniers valent 16,26 € au cours actuel de l’or, il faudrait que ce cours soit multiplié par 21 pour que l’or retrouve sa valeur de 1914.

Nous avons donc connu sur un siècle une très forte inflation qui se justifie par les deux guerres mondiales et la crise de 1929. Les périodes inflationnistes qui sont de retour depuis les années 1970 sont surtout dues à des augmentations du prix de l’énergie (essentiellement pétrole).

Qu'en sera-t-il à l’avenir ? Après une période 1990-2020 marquée par une inflation raisonnable, il semble que les pays occidentaux repartent vers une période de plus forte inflation : pétrole et gaz plus rares et chers face à une demande asiatique en expansion et rapatriement de nos capacités de production de biens manufacturés (textiles, voitures, électronique…) vers les pays à plus fort coût de main-d’œuvre.

Ces facteurs devraient contribuer à une hausse des prix de longue période, d’autant plus que les Etats continuerons à faire tourner la planche à billets.