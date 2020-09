Comme pour le nuage de Tchernobyl, le covid s’arrête à la porte des collèges et des lycées !

Les annonces d'Olivier Véran en date du 23 septembre ne peuvent que prêter à sourire. Suite à la nouvelle vague de covid-19, des mesures de restriction ont été prises. Etonnant, quand on sait qu'un simple virus hivernal n'était pas censé survivre à l'été et ses chaleurs, mais c'est ainsi : le confinement et le port obligatoire du masque n'ont pas suffi à arrêter la crise sanitaire.

Ainsi, il y a des zones rouges et des zones vertes (dont mon département de résidence). A Marseille la rouge, les bars et les restaurants vont devoir fermer dès samedi 26 septembre, ainsi que les sites d'attroupements non indispensables. Certains s'en amuseront (les fans du PSG qui n'ont pas digéré la défaite de leur équipe face à l'OM et les réjouissances sur la Canebière après la victoire du Bayern), d'autres seront inquiets face aux conséquences économiques désastreuses pour les petits commerces déjà éprouvés par deux mois de confinement.

Toujours est-il que ces mesurettes dictées par l'impossibilité de reconfiner à nouveau une population lassée de la crise sanitaire n'auront aucun effet sur la pandémie. Déjà, pourquoi fermer les restautants et pas les cantines scolaires de collèges et lycées ? Le covid préfèrerait-il le pastis au steack hâché-purée des cantoches ? Comme pour le nuage de Tchernobyl, il s'arrêterait à l'entrée des établissements scolaires ? Les nombreux témoignages d'enseignants et de parents d'élèves ont d'ailleurs de quoi inquiéter. Illustration avec un extrait du site Café pédagogique (édition du 24/09/2020) :

" Et du coup rien sur les écoles, collèges, lycées, fac. Donc en zone alerte maximale on continue d’aller à l’école 9h/jour mais pas dans les bars", réagit une principale de collège sur Twitter. "On était 38 par classe avant dans mon lycée et c'est toujours le cas actuellement. On était dans les moins touchés par le virus chez moi on est passé en zone rouge depuis la rentrée des classes et pas avant". "Magique ? Bars et restaurants considérés comme de hauts lieux de contamination sans doute car aérosolisation maximale et pas de masque en buvant/mangeant. Mais cantines et selfs en écoles, collèges et lycées sans masque en buvant/mangeant... pas de risque. Logique. Ou magique ?", disent des professeurs. Il semble que garder le troupeau des mineurs est une priorité pour les pouvoirs publics, au détriment de la santé de tous. Que deviennent le télétravail et les classes virtuelles vantés au printemps dernier ?

Votre narrateur peut lui-même témoigner des attroupements de jeunes devant son lieu d'exercice, et l'environnement scolaire n'est pas seul concerné. Au centre commercial du coin, les gens s'agglutinent en caisse ainsi qu'au rayon fruits et légumes, masque ou pas les gestes barrières ne sont pas respectés.

On rappelera également que dans les zones de non-droit, le masque est peu porté. Que dans les transports en commun bondés, il est impossible de pratiquer la distanciation. Durant l'été, quel quartier et quel village n'a pas eu sa tranquillité troublée par des fêtes nocturnes de jeunes alcoolisés ? Qui n'a pas constaté que les plages étaient blindées de monde malgré les recommandations de prudence ? Qui n'est pas passé devant une salle municipale saturée par un mariage ou un anniversaire ?

Malgré 500000 morts, beaucoup de gens ont encore du mal à comprendre la gravité de la situation. Les médicaments et vaccins ne sont pas pour demain, et on peut comprendre les difficultés gouvernementales à gérer la crise face à une population souvent individualiste et réfractaire à l'autorité. En attendant, c'est par les adolescents qui la pandémie continuera de progresser, puisque la re-fermeture des établissements scolaires n'est pas à l'ordre du jour. Priver les marseillais de pastis et de bouillabaisse ne résoudra rien. C'est la question du reconfinement qui risque être posée avant l'arrivée de l'automne...

