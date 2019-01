Comme prévu : « l’imprévisible » retrait des troupes américaines au Levant. Que prévoir pour 2019 ?

Analystes, reporters, géopoliticiens et experts jaugent, supputent, analysent et devisent, rassurés ou effrayés, à propos de la récente décision de « l’imprévisible » (sic) Donald Trump, qui déjà, en campagne électorale (2016) annonçait le retrait des troupes américaines de Syrie et d’Irak (partiellement pour le moment, histoire de laisser passer le choc posttraumatique). La nouvelle semble avoir pris de court l’establishment

La nouvelle semble avoir pris de court l’establishment et ses portes-faix des médias à la solde du grand capital. Tout ceci n’est que mise en scène patentée afin de masquer l’ensemble de l’opération de redéploiement des armées. (1)

Comment croyez-vous que le candidat Donald Trump, un politicien béotien en 2016, a-t-il pu présenter un plan complet de sortie du bourbier du Moyen-Orient ensanglanté, assortie de promesses de désengagement militaire direct, couplé d’un accroissement des pressions économiques contre l’Iran (l’alliée de la Chine), d’une proposition d’alliance militaire régionale (L’OTAN-du-désert-arabique), associée à un projet de « Deal du siècle » (sic) pour le règlement du conflit israélo-palestinien – que nous avions annoncé dès février 2017 (2) – et d’une proposition de rapprochement entre l’Arabie des Saoud, l’Israël et la Russie – le nouveau maitre militaire au Levant ? Un projet crédible, articulé, réaliste, bien plus sérieux que ce ridicule complot du « Nouveau Grand Moyen-Orient du Chaos », cogité au Pentagone sous label « Kissinger - Brzezinski » pour diffusion par les courroies de transmission de la gauche altermondialiste-complotiste et pour satisfaire les journalistes en mal des « scoops » de monsieur Soros leur éminence grise.

Pour le prolétariat international, il n’y a pas lieu de se réjouir de cette série d’annonces programmée de longue date et qui seront mises en application n’en doutez pas. Quand le renard fait grand ramage de ses intentions pacifiques, il y a lieu de s’inquiéter dans le poulailler. Par cette annonce prévisible venant d’un président aux intentions prévisibles (annoncées deux ans auparavant) Donald Trump amorce le redéploiement des armées d’agression américaines à travers le monde. Tremblez dans vos demeures bonnes gens.

L’AIPAC, le lobby israélo-sioniste à Washington, les tortionnaires israéliens à la solde du grand capital américain sont aux abois depuis l’annonce et se prennent à douter de la fidélité éternelle qui devait lier les criminels de guerre israéliens à leur suzerain étatsunien. Les conséquences pratiques de ce retrait militaire sont apparues la semaine dernière dans le ciel de Syrie : « Les opportunités d'action en Syrie se referment inexorablement, et il est douteux qu'Israël puisse mener des attaques chaque fois qu'il le souhaite, car ces fenêtres d'action disparaissent, et la question est celle-ci : Israël parviendra-t-il à empêcher la présence iranienne après le retrait américain ? » (3)

Aux temps passés – avant la financiarisation-monétarisation complète de l’économie impérialiste – il était requis de s’assurer d’un contrôle direct de la ressource (physique et immédiat des puits – raffineries – ports – oléoducs). La ressource pétrolière par exemple. Il était aussi nécessaire de pouvoir menacer directement (militairement) et au plus proche tout pays récalcitrant qui ne se soumettait pas au dictat de l’alliance capitaliste hégémonique comme la Libye, l’Irak et l’Iran notamment.

Il aura fallu plusieurs années de gaspillage éhonté des immenses crédits militaires américains (premier budget militaire mondial avec 610 milliards USD en 2018), les échecs cubain, vietnamien, nord-coréen, afghan, somalien, irakien, syrien, la crise économique de 2008, ainsi que le contrexemple russo-chinois pour que l’administration américaine comprenne que ces tactiques de « diplomatie de la canonnière » et de menace de la « VIIe flotte » datent du siècle passé. Un exemple probant, ce que 300 000 Marines du contingent américain de soutien à un million de soldats sud-vietnamiens fantoches n’ont pas réussis (soumettre l’économie vietnamienne aux intérêts du grand capital international) le simple Traité de Coopération Transpacifique (TTCP) y est parvenu sans faire sauter une seule bombe au napalm. Depuis, un premier milliardaire vietnamien a été accueilli dans la confrérie des superriches mondialisés suite à la surexploitation de millions d’ex-Viet-Cong dans de nombreux « sweats-usines » en banlieue d’Hô-Chi-Min-ville, du nom du « père de la nation » indépendante et libre (sic) !

Autre exemple, alors que les armées américaines et européennes entourant l’Iran (Pakistan, Afghanistan, Irak, Arabie Saoudite, Golfe persique) ne sont pas parvenues à faire plier les mollahs iraniens ; les sanctions financières et le boycott commercial étatsunien (autant de gestes de guerre contre l’Iran) les ébranlent sérieusement. Seule la transgression de ces sanctions par de nombreux pays et institutions internationales les rend en partie inefficaces et permet à ce pays de surnager. Nul besoin d’une armée stationnée aux frontières du pays à soumettre pour lui mener une guerre drastique comme nous l’avons démontré dans notre dernier éditorial. (4) Ainsi, le boycott de l’Irak de Saddam Hussein a fait plus de victimes – chez les enfants privés de médicaments notamment – que la Seconde guerre du Golfe. Ce sont l’a des effets directs de la mondialisation de l’économie, du commerce, des finances et des approvisionnements.

Suite à ces annonces « imprévisibles » (sic) dans quelle direction se fera le redéploiement des armées, des drones, des blindés, des missiles meurtriers et des flottes américaines nucléarisées ? Pour répondre, il suffit de retourner consulter le programme de campagne du candidat Donald Trump que nous avons abondamment analysé dans notre ouvrage « La démocratie aux États-Unis. Les mascarades électorales ». (5)

Le candidat Trump, bien briefé par ses généraux et ses stratèges financiers, n’a pas caché que l’ennemi ultime du grand capital américain c’était l’immense Chine, grosse de 1,3 milliard de prolétaires potentiels. Et il n’est plus question ici des ronrons racistes : « Quand la Chine s’éveillera, le monde tremblera », le grand capital international chinois est déjà en marche sur ses Routes de la soie, il est déjà devenu le leader des capitalistes de l’alliance aspirante à l’hégémonie mondialisée. Cette position lui permet ainsi de soutenir ses alliés iraniens à l’encontre de l’ogre américain édenté. (6)

La mer de Chine et la Corée seront à surveiller. Il est facile de prévoir que l’État-major américain présentement en négociation avec les talibans (7) parviendra à un accord pour que ces guerriers d’un autre âge s’enrôlent comme mercenaires afin de menacer les pipelines et les oléoducs qui doivent acheminer le gaz et le pétrole russe vers l’atelier du monde via « Les Routes de la soie ». (8)

L’Europe, pour une troisième fois consécutive, risque d’être le foyer de la prochaine Grande Guerre mondiale, car pour terrasser le dragon chinois l’alliance occidentale déclinante devra au préalable terrasser ou ébranler son allié russe lourdement nucléarisé. Enfin, prévoyez pour l’Afrique de nombreux foyers de génocides et de guerres tribales, ainsi que de soi-disant « djihadistes terroristes » sponsorisés, un « False flag » abondamment utilisé pour dissimuler les mercenaires à la solde des cartels financiers internationaux, miniers, forestiers, alimentaires, énergétiques et pharmaceutiques. La Chine est solidement implantée en Afrique et elle y concurrence la France, le Royaume-Uni, les États-Unis, l’Italie, le Canada et l’Allemagne, voilà pourquoi des milliers de travailleurs africains devront mourir avant que l’une de ces deux alliances impérialistes ne remporte la guerre économique, commerciale, financière puis militaire.

La classe prolétarienne doit être au fait de ces faits et ne jamais prendre faits et causes en faveur des capitalistes exploiteurs nationaux contre les ouvriers des chantiers éloignés, car les exploités et les aliénés de Chine, de Russie, d’Iran, d’Afrique et du Moyen-Orient sont des camarades de notre camp.

