Comment bloquer les engrenages de l’UE et du bulldozer Macron qui détruisent la France pour le compte de leurs patrons ?

Le bilan de cinq décennies de construction de l'Union Européenne, de concurrence libre et non faussée, de sacralisation de la loi du marché et des profits aux dépens des intérêts vitaux des salariés et de la nation, de milliards versés chaque année dans les caisses de l'UE, c'est quoi pour les Français ?

Même si le gouvernement, la télévision, la classe politicienne corrompue nous abreuvent quotidiennement de mensonges extravagants pour nous faire prendre leurs vessies pour des lanternes, même si beaucoup de nos concitoyens préfèrent les croire (ne pas le faire obligerait à se poser bien des questions et à remettre en cause des choix fondamentaux), les Français, en fin de compte, au fond de leur coeur, le savent. Ce bilan est calamiteux. Il est catastrophique. Il est si désastreux et si effrayant qu'on a peur de le regarder, qu'on n'ose pas nommer les choses, qu'on redoute autant les décisions à prendre pour arrêter le carnage que les épreuves, la misère, les déboires, les tourments et les orages que ce train fou a programmés mais auxquels on n'ose pas croire, auxquels on ne veut pas croire. !

On ose d'autant moins y croire que, dans ce monde orwellien où nous baignons désormais, la liberté de penser et de réfléchir par soi même est devenue une denrée rare et qui peut coûter cher. Questionner si peu que ce soit les préceptes et les affirmations péremptoires des grands prêtres du pouvoir et de la télévision vaut souvent à celui qui s'y essaie le désagrément de se voir affubler de toutes sortes d'étiquettes désagréables (complotiste ! et bien pire encore...). La propension à la circonspection et à la prudence eu égard aux mantras et aux oukases du pouvoir dictatorial qui étrangle nos vies, le fait de s'écarter de la doxa que relaient les médias, les politiciens, les institutions, les corps constitués, le show-business..., que cautionne le mutisme de nos intellectuels (mais peut-être est-ce parce qu'ils ont déjà tous disparu ?), tout ça ne facilite pas forcément les bons rapports avec les collègues ou les voisins, ni les perspectives d'avancement professionnel. Il n'y a pas si longtemps, on se serait fait traiter de rêveur ou d'idéaliste. Aujourd'hui, on ne s'en tire pas à si bon compte.

Si on ne s'en tire pas à si bon compte, c'est que, comme aux grands jours du Bolchévisme, la classe dirigeante (l'oligarchie euro-atlantique) sait que son pouvoir est menacé, que les fils de sa toile ne tiennent que par le mensonge, l'intimidation, la répression, le démantèlement des solidarités, l'agitation frénétique de dandinettes, la peur d'ennemis inventés de toutes pièces au mépris du bon sens le plus élémentaire...Le complotiste, l'empêcheur d'ostraciser les victimes expiatoires du pouvoir totalitaire qui régit désormais notre société, c'est la version moderne, remasterisée, du communiste au couteau entre les dents du début du siècle dernier...

Néanmoins, les Français ne sont pas entièrement démunis pour affronter les Grands maîtres de l'apocalypse qui nous est promise si nous ne trouvons pas les moyens de nous extraire du piège diabolique de l'UE dans lequel nous avons été enfermés, et qui nous détruit.

Nos aînés nous ont légué un héritage précieux à travers les luttes qu'ils ont menées autrefois contre le pouvoir des féodaux, contre l'absolutisme, contre les castes qui s'étaient emparées du pouvoir et oppressaient le peuple, contre l'exploitation impitoyable de la paysannerie, de la classe ouvrière, contre les fauteurs de guerres organisées au profit des grandes sociétés capitalistes, contre l'envahisseur nazi étendant ses tentacules sur l'ensemble du continent européen.

Comme en ces temps reculés, comme ont su le faire nos aïnés, comme d'autres le font sous d'autres horizons où les luttes sont plus difficiles et plus périlleuses, nous pouvons tous placer au fond de notre poche, pour en user au moment opportun, et de la meilleure façon possible, des petits cailloux capables d'enrayer le fonctionnement des machines diaboliques qui nous broient.

La charte fondatrice de l'UPR créée il y a douze ans à l'initiative de François ASSELINEAU est l'un de ces petits cailloux que les Français ont pu découvrir ces derniers temps, un de ces petits cailloux qui attirera d'autant plus leur attention, au gré de leur parcours, que les embûches placées sur leur chemin ne vont pas manquer, et que leurs pourvoyeurs habituels de bons conseils sont ceux là mêmes qui ont tendu les pièges et les leurres placés sur leur route, ceux-là même qui organisent le guet-apens dans lequel ils entendent attirer et détruire la nation entière après l'avoir détroussée au profit de criminels dont ils ne sont que les marionnettes, auxquels ils servent d'écran.

Notre pays est désormais confronté à des défis importants dont l'issue décidera de sa libération et de sa survie, ou de la poursuite des destructions et des sabotages en cours programmés pour l'anéantir.

Les principaux de ces défis que l'UPR invite les Français à relever, c'est :

-l'urgence de sortir la France de l'Union Européenne, de l'euro et de l'Otan.

-la nécessité, pour y parvenir, de rassembler les Français en mettant entre parenthèses le clivage droite / gauche traditionnel qui nous divise alors que nous devons nous rassembler, qu'il nous faut transcender ces désaccords pour préserver l'existence même de la nation française, pour récupérer notre indépendance nationale, pour récupérer notre démocratie.

-la mise en place rapide des mesures qui permettront l'ancrage, dans le paysage national et dans la vie quotidienne des Français, des transformations économiques, sociales, démocratiques rendues possibles par l'indépendance retrouvée avec la sortie de l'UE, de l'euro et de l'Otan.

Ces mesures devront permettre la satisfaction des revendications légitimes de la population (pas seulement celles des Gilets Jaunes et celles des salariés à la pointe des luttes pour la défense de leurs intérêts catégoriels).

Ces mesures devront prioritairement sécuriser les intérêts vitaux de la nation de façon à donner au nouveau pouvoir qui sera mis en place les moyens économiques, institutionnels, etc... de la politique nouvelle qui sera menée an nom du peuple, pour le peuple, avec le peuple, à l'image de ce qu'ont fait autrefois nos aînés, à la libération, avec la mise en application du programme du Conseil National de la Résistance.

Dans ces mesures figureront en bonne place le Référendum d'Initiative Citoyenne en toutes matières, le nécessaire retour au franc et la reprise du contrôle de notre monnaie et des mouvements de capitaux, la réappropriation sociale d'un socle minimal conséquent des moyens de production et d'échange (nationalisations et autres dispositifs garantissant une maîtrise effective du développement économique et de l'aménagement du territoire), une réforme de la constitution permettant de protéger la nation de forfaitures exercées par des politiciens corrompus au sevice de forces et d'intérêts hostiles ( forfaitures qui se sont, hélas, succédé en cascades au cours des cinq dernières décennies), la sauvegarde, le renforcement et l'extension de nos services publics, la mise en place de dispositions constitutionnelles interdisant toute privatisation ou prise de contrôle de ces services par des intérêts privés.

Je renvoie les lecteurs au texte de la charte fondatrice de l'UPR qui n'a pas varié d'un pouce depuis la date de sa création, le 25 mars 2007.

Cette charte sert de balise à tous les adhérents, à tous les militants, à tous les responsables à tous les niveaux de l'UPR, à tous les amis de l'UPR.

Elle trace une feuille de route dépourvue de toute ambiguïté et adresse un message clair, offensif, porteur d'espoir et apte à gavaniser les énergies de tous ceux qui en ont assez des trahisons de la caste politicienne qui ne veille qu'à la préservation des avantages matériels que lui procurent ses fonctions usurpées en trompant sans vergogne les électeurs avec la complicité et le concours des médias aux ordres.

Elle est pour le militant ce que le couteau de poche est pour le scout ou le jardinier.

Elle permet à tous ceux qui ont choisi de se battre avec l'UPR, à ses alliés d'aujourd'hui et de demain, au peuple français, de travailler de concert, et en confiance, utilement, efficacement, [chacun sachant où il va, comment procéder et pourquoi procéder de telle façon plutôt que de telle autre] à la construction du grand rassemblement populaire majoritaire qui est nécessaire pour résister ensemble aux sales coups de la dictature de l'UE, pour sortir de l'UE, de l'euro et de l'Otan, pour retrouver notre nation, notre démocratie, la sécurité du lendemain, le droit et les moyens d'une vie digne pour tous, ainsi que l'honnneur et la fierté d'être français