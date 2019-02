Comment guérir de la mort

Toute souffrance doit devenir le viatique de la Communion. L'Homme s'y (re)joint dans la douleur sans dolorisme puisque la douleur, de toute manière, est incessante. Qu'on ne se trompe pas : ça n'est pas à cause de notre culture (soi-disant) culpabilisatrice ; c'est ancré dans notre âme qu'il y a la Faute, et qu'on se rédime par la souffrance quant à savoir qu'il n'y a pas de garantie.

À chaque occasion de l'expérience de la mort, quoique douloureuse, il faut en profiter pour s'édifier.

Non seulement quand une personne chère est perdue faut-il réapprendre la notion de sacrifice, mais il faut aussi savoir, en dehors de soi, guider ses proches vers un nouvel apprentissage de la douleur.

La mort est un bienfait inestimable.

L’Église parlait jadis de felix culpa. La culpabilité joyeuse. La joyeuse culpabilité.

Ce ne serait pas aller trop loin que de dire joyeuse mortalité.

De toute évidence, le problème de notre siècle, c'est d'avoir opéré la résection du sens d'avec la douleur. La douleur n'est plus un moyen de se construire. Désormais on s'éclate sur la douleur, comme un bateau sur des rochers dont les pointes frôlent la surface...

De là doit-on ajouter que le Mal n'est surtout pas un hasard. Je ne saurais dire si cela le rend digeste. En revanche c'est autrement certain que du Mal considéré ainsi plutôt que du Mal appréhendé dans son non-sens, on passe plus aisément de la Volonté de puissance à l'Amour, c'est à savoir du Mal qu'on rejette et du Mal qu'on embrasse.

Le Mal une fois embrassé change la face du théâtre.

On l'incorpore au sein même du processus vital. Et on n'y permet plus d'amalgamer sa rancœur.

D'autant plus que le Mal, compris sous cette formule très concrète, désormais octroyé comme une constante, donne l'idée que la mort elle aussi dépasse sa propre définition. On ne peut dire que la mort se réduit à l’événement. Si la mort, ainsi que le Mal, est de l'ordre de la constante, de l'invariant, elle relève de la loi éternel nervurant l'univers entiers. La Mort est un phénomène permanent que nous combattons sans cesse et, grâce à Dieu, par laquelle nous vivons. La Mort nous soutient.

Pas que la croyance à son advenue. Non plus qu'en termes biologiques.

Cosmisons la Mort. Étalons-là en la faisant déborder.

Nous avons le droit : nous savons parfaitement qu'il y a quelque chose de vivant dans l'âme et qui, bon gré mal gré, pousse à davantage de ceci ou de cela, artistiquement ou philosophiquement parlant. Une fois la Mort universalisée, par homologation, il y a en nous les instincts de mort qui nous font terriblement souffrir. Or, comprenons-les, ces instincts, si l'on veut faire flèche de tout bois. Car ça n'est qu'en y passant, par cette compréhension, que l'autre mort, la moindre, sera un événement dans la vie de l'âme. À quoi s'ajoute, d'ailleurs, que nous aurons de nouveau « l'âme » : la chose en nous au sein de laquelle la Vie et la Mort s'affrontent...

Aussi par là aurons-nous une vision plus spirituelle de l'existence. On ne se limitera plus au computatif, au qualitatif, au technique, à la balistique, à la physique.

Grande différence que la différence entre la Mort vis-à-vis de l'intelligence et la Mort quant à l'intuition. L'intelligence confine la Mort à la mort – l’événement. L'intuition, au contraire, la fait observer (la Mort) comme ce qui, de quelque façon, s'obstine à bloquer l'âme quant à sa source (l'intuition). La Mort ainsi définie devient un combat de Satan contre l'âme.

Que sera-ce la mort physique devant une telle constatation ?

D'abord nous y serons familiarisés. Clairement.

En sus, devant le fait de la mort on ne laissera pas d'imaginer que ce qui incarne la Vie subsiste apparemment, et que l'âme perdurera.

Nos constations nous y poussent : les forces en nous nous dépassent et nous placent à juste titre comme les regardeurs d'une bataille spectaculaire. Et une mise en scène de cette espèce dénote la présence d'un X fondamental que nous nommerons (consensus omnium) Dieu.