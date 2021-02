Comment j’ai rencontré Sarah Connor

Le mystère est épais, mais je m’en fiche, au contraire même… j’aime le mystère.

Encore sous le choc, me disant ce jour-là – mais qui est de gauche, ce sont eux ou c’est moi ? – de toute évidence nous ne sommes pas de la même famille. Eux ce sont certains syndicats de l’éducation et quelques associations comme eux réputées de gauche. Mais toutes ces organisations, elles avaient dérapé… fait une erreur… ce que j’avais éclairé il y a quelques jours, dans un article : « Faux et vrais combats pour l’éducation », comme d’habitude pour moi publié dans Agoravox.

Enseignante entièrement d’accord…

Rarement les commentaires sur mes articles attirent mon attention mais ce dimanche matin-là c’était différent, une enseignante réagissait… « Merci pour cet article. Que puis-je rajouter ? Je suis enseignante et entièrement d’accord avec votre propos. Ma fille est en 3 ème et on souhaite l’orienter en bac pro car l’école l’ennuie, elle ne suit pas les cours délivrés de façon archaïque comme vous le dites si bien et je pêche à trouver une école alternative. Bienveillance et confiance, c’est vrai que notre école publique ne sait pas ainsi que le gouvernement ce que veulent dire ces mots. Et si on parle d’école positive type finlandais, on est ostracisé comme un ovni... » J’ai à peine regardé son nom… ce que je ne fais que très rarement, j’ai répondu à son commentaire tant il résonnait en moi.

La belle utopie d’Alain

« merci Sarah, nous sommes tellement nombreuses et nombreux à attendre une autre école... Avec votre soutien on trouverait presque l’énergie pour aller la chercher cette école... un copain sur Facebook en message privé me dit sur mon article : "Je suis ok avec toi Roland. Je défends l’instauration dans l’Éducation Nationale de lieux d’expérimentation de pédagogie alternative ouverte sur le vivant demandée par les parents et avec des équipes enseignantes volontaires formées à cela - Ceci à tous les niveaux école, collège et lycée et même faculté ! Une Éducation Nationale ouverte à l’expérimentation pédagogique serait une première base. OU alors une Éducation territorialisée permettant vraiment aux acteurs d’un territoire concerné de créer une école, un collège, un lycée avec un budget participatif fourni par le MEN, les collectivités territoriales mais là il y aurait pas mal d’obstacles à lever encore... » , « C’est sans doute vers là que ça se passe... en fait, on prend conscience qu’on est une grande proportion de français à aimer les enfants et donc à faire sécession avec la rue de Grenelle... leur rappeler que l’école de la République c’est notre école à nous ... pas la leur qui abîme les enfants.... On peut commencer à fédérer autour de cette idée... »

Et puis place à l’explosif !

Et puis je retourne voir son nom : Sarah Connor … je me dis : « mais qui est donc cette Sarah Connor ? » Je la googlise et là je tombe sur ça… moment culte de cinéma qu’ils disent… et une fois encore je mesure l’étendue de mon ignorance… alors là en voyant cet extrait de Terminator, j’éclate de rire… et aussitôt je comprends qu’il s’agit d’un pseudo… joie du monde numérique… qu’est-ce que c’est vivant un dimanche matin seul à la maison… Je creuse un peu… Une solide cette Sarah Connor… une dangereuse… ça promet… et puis je vais faire mon petit tour… écouter un peu les oiseaux…. Àpeine rentré j’allume l’ordinateur et là, divine surprise SC est à nouveau intervenue sur le forum …

Ministère de la vérité pédagogique

« @Roland Gérard... je suis à fond question idéologie sur des écoles positives quel que soit le nom,Freinet Steiner Montessori, mais je crois ne pas avoir le courage de me lancer financièrement parlant...j’ai une zone de confort énorme : un salaire fixe, une classe maternelle dans une zone plutôt privilégiée de France et je peux donc encore conjuguer ma liberté pédagogique et les programmes qui en maternelle nous offrent une latitude encore...et j’ai un crédit et deux ados à charge et même si je sens de plus en plus de contraintes en terme d’adoption à des méthodes dans mon école et dans notre ministère de la vérité pédagogique ( j’ai travesti le nom du ministère de l’éducation nationale façon Orwell) , je conjugue , je biaise avec le système pour ne pas montrer mon décalage ... mais c’est vraiment un rêve de fonder une école multi niveaux ...sur un principe « tibéto finlandais »... la règle d’or bouddhiste , des vraies interrogations existentielles pour les « élèves », élève au sens noble , qu’on souhaite élever à un niveau supérieur, et une pédagogie collaborative et positive. Je regarde quand même du côté d’une ancienne colonie de vacances dans la montagne et si on veut nous vacciner, je serai poussée à m’extraire de ma zone de confort qui bien que confortable car l’inaction ne me met pas en danger... il me faut comme beaucoup un danger plus grand pour bouger... »

Et elle continue… se dévoilant un peu plus

« …mais bravo pour cet article car peu de personnes voient où il y a le réel malaise dans l’éducation mais y remédier comme l’ont fait il y a 30 ans les finlandais engendrerait une génération plus éveillée donc plus dangereuse pour des gouvernements qui souhaitent assujettir plutôt qu’élever... on n’a qu’à voir ce qui se passe dans nos élevages et comment sont traitées nos vaches en France ...enchaînées, reliées à une trayeuse et envoyées ensuite à l’abattoir. »

À suivre…

Je ne sais pas qui est Sarah… ni quelle est sa « région plutôt privilégiée »…je me dis que c’est un pseudonyme… je ne suis pas le seul sans doute… Je pense aussitôt à pas mal d’ami.e.s qui, écourtant leur carrière ont soit déjà quitté le « ministère de la vérité pédagogique », soit pensent tous les jours à le quitter, soit ont crié un grand « OUF » au jour de la retraite… je ne la connais pas du tout, elle m’impressionne déjà… Il y en a beaucoup des comme ça dans notre pays ? On est le 21 février 2021, il est 14h30… et je dis : « à suivre »… forcément.