Comment je me suis fais rouler par un site de rencontres

Je me suis inscrit pour la première fois assez récemment sur un site de rencontre, un site moins connu que les leaders du web comme Meetic.

L'inscription à ce site de rencontre est gratuite.

Lors de mon inscription, un formulaire apparaît pour me demander qu'elle est mon attente concernant le site de rencontre (amitié ? amour ? etc). J'inscris alors un court texte pour me présenter et décrire mes attentes.

Je surfe ensuite un peu sur le site, faisant notamment quelques recherches pour vérifier que d'autres membres du site habitent près de chez moi. Pendant que j'effectue cette petite visite, plusieurs petits encarts apparaissent en bas de mon écran pour m'avertir que des membres viennent de m'envoyer des messages et qu'il est possible de discuter avec eux par tchat. Je clique donc sur ces encarts, pour engager la conversation. Mais j'aboutis alors sur une page du site où il m'est proposé de prendre un abonnement payant si je veux pouvoir discuter avec les autres membres.

Ce jour là, je ne prends pas d'abonnement payant et abandonne momentanément ma découverte du site.

Quelques semaines plus tard, je reviens sur le site, et constate que j'ai reçu plusieurs dizaines de messages d'autres membres pendant mon absence. Je me dis que ce site est tout à fait génial et que, finalement, pour faire des rencontres, il ne sert à rien de se défoncer les tympans à trois heures du matin dans les discothèques. J'imagine qu'une nouvelle ère s'ouvre devant moi. Il ne me reste plus qu'à prendre un abonnement payant pour pouvoir répondre à tous ces messages.

Je paye.

J'ouvre chacun de ses messages, et j'en lis le contenu.

Ces messages me font un effet bizarre.

Je comprends peu à peu que ces messages ne me sont probablement pas destinés personnellement. Souvent, il s'agit de quelques mots écrits à la va vite, qui ne ressemblent pas du tout au message que l'on pourrait envoyer à quelqu'un que l'on ne connaît pas et qu'on aborde pour la première fois.

Par exemple, aucun des 85 messages que j'ai reçus ne commence par un « bonjour », aucun ne comporte une invitation à me rencontrer du type : « Ca te dirait qu'on aille prendre un verre ? », aucun ne finit par un « amicalement » ou « au plaisir de ta réponse ».

En réalité, ces messages sont de simples descriptions de ce qu'attend chaque membre de sa venue sur ce site de rencontre. Cela ressemble donc tout à fait au court texte que j'ai entré moi-même lors de mon inscription la première fois que je suis venu sur le site quelques semaines auparavant.

Après avoir ouvert les 85 messages des autres membres, je jette aussi un coup d'oeil sur de nombreux profils de membres, et je constate alors qu'aucun membre n'a rempli son encart « Moi, en quelques mots », autrement dit, personne n'a rempli sa description sur son profil. Ce n'est pas très rassurant sur l'engagement des membres sur ce site !

Néanmoins, je réponds à 5 messages parmi les 85 reçus, histoire de voir si les membres sont réactifs et vont me répondre. Deux jours plus tard, ils ne m'ont toujours pas répondu.

Une autre chose aussi m'interpelle : pendant que je suis connecté au site, et maintenant que j'ai payé, plus personne ne m'envoie de messages et je n'ai donc plus aucune invitation à faire un tchat en direct.

Je commence alors à comprendre la combine : les messages envoyés lors de ma toute première connexion au site étaient probablement générés automatiquement par le site, sans que les autres membres n'interviennenent. Et le site collait dans les messages qu'il créait lui-même le petit texte récolté à l'inscription, petit texte de présentation où le membre dit ce qu'il attend du site.

Pour en avoir le coeur net, je crée alors un second compte sur le site de rencontre. Je donne une autre adresse mail et le tour est joué, me voilà inscrit sous un autre pseudo. Et j'ouvre ce nouveau compte bien sûr sans payer d'abonnement.

Je vois alors comme lors de ma première connexion au site quelques semaines auparavant que presque immédiatement des messages et demandes de discussion apparaissent dans des encarts en bas de mon écran. Je relève au fur à mesure les noms des membres qui, apparemment, tentent de me joindre et je reviens sur mon premier compte : je regarde le compte du membre qui vient juste de m'envoyer quelques secondes auparavant un message et je constate alors, sans grand étonnement, que ce membre est « off line », c'est à dire qu'il n'est pas connecté au site. Et à chaque fois que je reçois un message d'un membre sur mon second compte je reviens sur mon premier compte et vérifie s'il est « on line », ce qui n'arrive jamais.

Bref, je viens de recevoir des demandes de discussion de membres qui ne sont en réalité... pas connectés !

J'en suis donc maintenant absolument sûr : les messages que je reçois ont été créés par le site automatiquement, pas par des membres.

Je me suis donc bien fait rouler : j'ai pris un abonnement payant, et désormais je ne reçois plus aucun message.

Et lorsque j'envoie des messages aux autres membres, ils restent muets. Ce n'est pas très étonnant : constatant comme moi que le site est en réalité vide, ils n'ont même pas rempli leur profil et ne sont pas revenus.

Bref, j'aurais mieux fait de prendre un abonnement à des cours de yoga, de danse, ou à la piscine.

Le réel, il n'y a que ça de vrai.