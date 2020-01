Comment je « stoppe » bronchite et rhumes avec de l'ail et du thym,.. et renforce mes défenses avec quelques autres plantes culinaires !

En ce moment, lorsque je fréquente les lieux publics ( magasins ) je constate que ça « crachote », ça « toussote », ça « mouchotte », et « pleurotte » pas mal !

Ben oui, dans cette période hivernale, bronchites et autres rhumes sont au rendez-vous annuel !

Comme je ne vis pas comme un sauvage, et que je j'engage facilement la conversation, ben j'interpelle ces gens qui « crachotent », et qui « toussotent » et je leur demande s'ils consomment de l'ail, oignon, ainsi de ce que je nomme les « magiques plantes » que sont de nombreux condiments culinaires ( voir la piste plus bas ), eh bien leurs réponses sont généralement très peu à pas du tout surtout pour l'ail et l'oignon ) Après leurs réponses, je leur fais remarquer que l'ail, l'oignon etc ont un rôle protecteur contre leurs pathologies, et comme généralement mes interlocuteurs me regardent comme si je n'étais pas un individu qui « yoyote un peu de la cafetière », ...alors j'enchaîne rapidement en leur demandant s'ils ont internet, et comme près de 100% des réponses sont affirmatives, je leur conseille de faire ces simples recherches ; grippe, bronchite, rhume ail. Je lis dans leurs regards interrogations et questionnements ,... mais d'avance je sais que pour les curieux les résultats qu'ils vont obtenir seront sans appel,.. et qu'ils penseront à ce « curieux anonyme » : Ici.

M'inspirant de ce vieil adage qui dit : « On ne change pas une équipe qui gagne », je vous place un article que j'ai publié sur Agoravox il a un peu plus de 10 ans ( novembre 2009 ) :

« Ma médecine » avec l'ail, je l'utilise également contre le rhume mon article sur Agoravox de janvier 2011. Grâce à l’ail mon rhume a été stoppé en une nuit !

Avec l'ail, je viens d'évoquer ma façon perso pour soigner un rhume, .. mais attention il y a encore des médicaments contre le rhume qui sont en vente libre, et là gros dangers : résultats Google :Ici.

.. et le P@py Gilbert avait en 2017 sur Agoravox publié :

En cas de bronchite, mon « traitement » avec l'ail est surtout un traitement préventif, curatif

pour une personne qui normalement n'a pas de problèmes de santé spécifiques,..

néanmoins en cas de fièvre, ( comme je l'indique dans mes article précédents ), je vous recommande de demander l'avis à un médecin surtout pour les personnes fragiles ou affaiblies !

Mes plantes culinaires « magiques », avec leurs propriétés bénéfiques sur notre santé, elles sont ma barrière anti-infection permanente !



L'idéal est d'avoir une alimentation variée de façon de consommer celle qui contient des anti oxydante, fongicides alimentaires, et antibiotiques bactéricides.

Ail. Passeport-santé : sources.

Ciboulette. Passeport-santé : sources.

Curcuma. Passeport-santé : sources.

Gingembre .Passeport-santé : sources.

Oignon. Passeport-santé : sources.

Persil. Passeport-santé : sources.

Thym. Passeport-santé :sources.

L'idéal est d'avoir une alimentation variée à consommer en alternance de façon d'absorber celles qui contiennent des : antioxydants, fongicides alimentaires, et antibiotiques bactéricides ou bactériostatique qui permettes de lutter entre autres contre les diverses infections respiratoires : Ici .

… et les cornichons : sources, regardez les études du Professeur Michel Lejoyeux sur... les cornichons bon pour le moral et être de bonne humeur : Ici,

Contre bronchite rhume, laryngite, le soir il est bon de penser aux bonnes vieilles tisanes : tilleul, camomille, verveine , ou autres dans lesquelles ont peut mettre : miel, citron, cannelle et notamment dans du thé vert pour les maux de gorge : passeport-santé :Ici.

A voir :10 boissons d’automne réconfortantes passeport-santé : Ici.( attention dans certaines de l'alcool est parfois rajouté,.. mais grande méfiance, car si ce dernier procure une sensation de chaleur mais mieux vaut s'en passer car l'alcool refroidit l'organisme et affaiblit ses capacités de défense, cette source est dans la liste des 10 boissons, elle est mentionnée dans le classique Grog : Ici.

Et également penser éventuellement aux inhalations avec l’eucalyptus : Ici.

Ail et bronchite, résultats Google : Ici, et ail et rhume : Ici..

Outre ceux ces dérangements ( « crachote », ça « toussote », ça « mouchotte », et « pleurotte » ), il y en à un d'actualité, mais qui pour des raison évidentes empêchent ceux qui en sont atteints de se rendre dans les lieux public, car obligés de rester à proximité de leurs WC ! Vous l'avez compris, c'est la « trop fameuse gastro » !!!!!!!!,.. alors regardez mon article de : décembre 2008 ,.. où j'évoque en outre l'usage de l'ail en prévention !

.. et surtout comme je l'indique dans mon article de :janvier 2007

Enfin dernier conseil, n'oubliez pas la consommation de certains aliments peut présenter des risques pour des personnes souffrant de pathologies spécifiques, par exemple l'ail est bénéfique en cas d'hypertension artérielle, par contre il peut être déconseillé à ceux qui souffrent d'hypotension artérielle ( à demander à son médecin ) .. et pour chaque aliment s'informer sur leurs éventuels effets indésirables !

Dans mes articles, pour respirer l'ail quand à cette époque je le plaçais dans une coquille Saint-Jacques : photo .. puis par la suite... ben, j'ai utilisé un récipient bien plus léger et surtout bien plus confortable pour la saisie dentaire, un couvercle d'une boite de 500 grs de fromage blanc : photo !

..et comme il est dit depuis fort longtemps, « que ton alimentation soit ta première médecine » : Sources.

