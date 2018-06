Comment l’extrême-droite a instrumentalisé l’agression de Marin

Depuis une semaine, la fachosphère est en émoi. Comment ? Un migrant n'est pas qu'un violeur et un terroriste ? Il peut aussi être un homme d'honneur et de bravoure ? Impossible, mon cher Watson ! La pilule a du mal à passer, faut croire. Car, certains n'ont pas encore digéré l'acte héroïque de Mamoudou Gassama et pondent encore des statuts ahurissants sur un prétendu coup monté par Macron afin de promouvoir l'immigration.

Auraient-ils agi de même si le sauveur de l'enfant avait été un maurrasso-pétainiste tradi et abonné à Rivarol ? On en doute. Il est plutôt fort à parier que le geste aurait été transformé en une légende dorée, voire en acte christique : comme ce fut le cas pour le colonel Beltrame avant que nos natios découvrent son appartenance à la franc-maçonnerie et se retournent contre ses mânes, allant jusqu'à prétendre qu'il serait en fait vivant et habiterait dans une villa aux Bahamas avec une plantureuse mannequin…

Une autre affaire a ému la natiosphère. C'est évidemment l'affaire Marin. La version officielle : un étudiant qui défend un couple autochtone en train de s'embrasser face à un vil Sarrasin, voilà du pain bénit pour les identitaires. On n'a pu noter aucune théorie du complot sur les réseaux sociaux, aucune plaisanterie, aucune remise en question, non, personne n'a osé. Les réflexions racistes et islamophobes ont en revanche été légions. Moi-même, submergé par la vague d'émotions, je n'ai vu que ce que TV Libertés et BFM (bizarrement sur le même diapason, pour le coup) voulaient dire. Je ne suis pas du genre à tomber dans le pathos et à gober les versions officielles mais, pour une fois, je m'étais dit : "bon, essayons", car tout semblait coller. Du coup, j'ai tenté de devenir pote avec la version officielle, je l'ai même invitée à dîner et on avait attaqué les préliminaires quand j'ai senti que quelque chose clochait… Non, décidément le courant ne passait pas. Ce n'est pas encore aujourd'hui qu'une version officielle va me b***er. Diantre, pour une fois que j'étais dans le camp du Bien…

Pourquoi ? Parce qu'il y a des zones d'ombres dans cette version officielle et personne ne veut ou ne peut les éclaircir. Évidemment, nous ne remettons pas en cause la bonne foi du jeune Marin, ni la gravité du crime commis à son encontre et la détresse qu'il doit vivre. Le but d'un article de presse est de rétablir les faits, rien que les faits, fût-ce de manière provocante, et telle sera la tâche à laquelle nous nous attèlerons.

C'est donc le 11 novembre 2016 qu'à Lyon (antique capitale des Gaules) un couple s'embrasse innocemment quand une racaille islamiste leur saute dessus et les frappe avant qu'intervienne le jeune Marin pour défendre ce couple et, à travers eux, la civilisation européenne…

Cette version est doublement fausse. Premièrement, d'après des sources de plusieurs témoins présents sur les lieux des faits quelques minutes avant, ledit couple ne faisait pas que s'embrasser. Un témoin, consciencieusement évité par les médias, déclare qu'ils se tripotaient à moitié dévêtus dans la rue à proximité d'enfants qui jouaient. Ensuite, le jeune homme issu des quartiers ne les a pas frappés : il leur a simplement demandé de "faire ça à l'hôtel", arguant que des enfants voyaient la scène. Ce à quoi, l'homme a courtoisement répondu : "va te faire en***er". Cela aurait mis en rogne le jeune banlieusard, ce qui aurait donné lieu à une altercation entre lui et le couple. Dès lors, Marin, voyant un combat à deux contre un, prend la décision de prendre la défense du couple. Oui, vous avez bien lu, ils se sont mis à trois contre un seul homme. Ce dernier doit être le fils caché de Hulk pour que deux personnes aient besoin de l'aide d'une troisième pour en venir à bout. Notons aussi que rien n'indique que le jeune banlieusard était animé par des sentiments religieux et encore moins qu'il était radicalisé.

Ensuite, Marin n'a pas été "roué de coups", comme le prétendent les médias d'extrême-droite. Il a reçu un coup à la tête et des coups de pied. Mais, même les témoins sont d'accord pour dire qu'une fois à terre il n'a reçu aucun coup, l'agresseur ayant pris la fuite. La malchance a fait qu'il a reçu le coup le plus rude dans la mêlée : ce qui n'enlève rien à la gravité des faits mais mérite d'être souligné. Il ne s'agit pas d'un acharnement contre lui à raison de sa qualité de Français, comme certains ont pu le prétendre. L'expression "roué de coups" suggère que la victime passive et sans défense est étendue sur le sol et que l'agresseur lui assène des coups : rien de tel ici. Nota bene : le verbe "rouer" vient du Moyen-âge et fait référence au supplice de la roue que l'on réservait aux coupables de lèse-majesté.

Le fait que l'agresseur ait pris la fuite a également donné lieu à des articles fachosphériques qui seraient comiques si le sujet n'était aussi grave. Certains ont taxé l'agresseur de "lâche" pour avoir "abandonné" sa victime sur le sol. Quand Esteban a mis un upercut mortel à Clément Méric, qu'a-t-il fait ? Lui a-t-il fait du bouche-à-bouche et essayé de le réanimer en lui chantant l'Internationale ? Ne s'est-il pas enfui avant d'être rattrapé et de rejeter la faute sur sa victime à peine décédée ?

Dès lors les médias de France et de Navarre se sont emparés de ce fait divers qui a soudain acquis une aura civilisationnelle. Pourquoi ? Sans doute parce que l'agresseur est issu des quartiers. Si le jeune homme avait défendu ce couple face à un trufficulteur éméché ou un Corse porté sur la gâchette, l'affaire serait passée à la trappe. Le coupable mérite-t-il ses sept années de prison auxquelles il a été condamné le 5 mai dernier ? Oui, je pense même qu'il mérite davantage. Mais, par pitié, ne faisons pas d'un fait divers le remake du conflit millénaire entre Chrétiens et Musulmans. Il n'y a pas si longtemps, les couples s'embrassant dans la rue étaient emmenés menottés par la maréchaussée pour "outrage aux bonnes mœurs"… entendez "mœurs catholiques".

Les médias de droite, qui hurlent à l'instrumentalisation pour le cas de Mamoudou Gassama, ont odieusement instrumentalisé le calvaire du jeune homme en dévoilant parfois des détails indécents sur le fait qu'une partie de son crâne a été remplacée et les difficultés qu'il a pour s'exprimer, s'alimenter ou se déplacer. Bref, de l'indignité pure de la part des mêmes qui faisaient des montages infâmes pour ridiculiser Aylan.

Enfin, l'extrême-droite se plaint d'une "différence de traitement" entre Marin et Mamoudou Gassama. Là encore, ils font fausse route. Tous deux ont été reçus par le Président de la République (Marin a même rencontré le pape François !) et ont été décorés de la Médaille d'Honneur pour acte de courage et de dévouement, méritées dans les deux cas.