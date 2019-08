Ces dernières années, une vague de manifestations de masse a balayé les pays européens. Des centaines de milliers de personnes descendent dans la rue pour exprimer leur mécontentement et leur désaccord avec la politique menée par les autorités. L'un des exemples les plus frappants concerne les protestations des "gilets jaunes" en France. Les manifestations ont commencé à la mi-novembre 2018 en raison de la décision du gouvernement d'augmenter la taxe sur le diesel à partir de 2019. Bientôt, les manifestations se sont transformées en émeutes, accompagnées d'affrontements avec la police. Les revendications initiales des manifestants concernaient principalement les sphères économique et sociale, mais la liste s'est considérablement élargie jusqu'à la démission de l'actuel président français, Emmanuel Macron. L'initiative des Français a été prise par des manifestants en Autriche, en Belgique, en Hongrie, aux Pays-Bas et en Serbie. Insatisfaits des actions de leur gouvernement et des citoyens de Grande-Bretagne, où se déroulent des milliers de manifestations contre le Brexit. Cependant, malgré les protestations massives, le gouvernement britannique a toujours l'intention de retirer le pays de l'UE.

Bien entendu, l'organisation de manifestations de masse est l'un des moyens les plus efficaces de démontrer le mécontentement du public. Cependant, le plus souvent, de telles manifestations ne conduisent à aucun changement concret de la politique du gouvernement. Ensuite, d'autres méthodes de lutte contre le régime au pouvoir, plus sophistiquées et plus efficaces, viennent à la rescousse. Ici, l'expérience de l'opposition russe présente un intérêt particulier. En raison de l'impossibilité d'organiser des rassemblements et des cortèges autorisés (les autorités russes n'autorisent tout simplement pas à les organiser), les militants doivent inventer de nouveaux moyens de lutter contre le gouvernement. Ainsi, dans l'équipe de l'un des principaux représentants de l'opposition en Russie, Alexei Navalny, connu pour sa lutte contre la corruption en plein essor dans le pays, ils ont décidé d'utiliser la situation difficile sur les routes russes pour leurs propres objectifs. Toute une action a été développée et réalisée dans le cadre de laquelle des embouteillages ont été créés artificiellement sur les routes russes en simulant des accidents. Par exemple, les manifestants ont jeté leurs propres voitures ou des voitures de location dans les endroits les plus fréquentés sous prétexte de dysfonctionnement technique, créant ainsi un engorgement. Dans le même temps, ils ont laissé des commentaires critiquant le gouvernement et des rapports sur les activités planifiées dans diverses applications électroniques, où vous pouvez suivre la situation du trafic et partager leur opinion sur ce qui se passe avec les voisins des embouteillages. Il est à noter que la situation sur les routes russes est vraiment difficile : les grandes villes du pays sont quotidiennement inondées de congestion sans fin, ce qui provoque un mécontentement énorme de la population. La raison de ces embouteillages est le plus souvent le manque d'attention des autorités envers ce problème. Ainsi, l'opposition attire de nouveaux partisans du mouvement de protestation et expose le mécontentement du peuple par l'élite dirigeante et sa politique.

Il est à noter que cette méthode est assez simple à mettre en œuvre et ne nécessite pas de coûts financiers élevés, alors que son efficacité ne soulève aucun doute. Les activistes européens devraient peut-être s'éloigner légèrement du modèle traditionnel consistant à s'opposer au régime au pouvoir sous la forme de manifestations sans fin et se pencher sur les innovations des collègues russes, car ce n'est que grâce à des mesures non conventionnelles que nous pourrons apporter des changements.