Comment la Chine voit la guerre en Ukraine

La Chine occupe le devant de la scène dans toutes les discussions sur les opérations militaires russes en Ukraine. La plupart des discussions tournent autour de la possibilité pour Pékin de jouer un rôle de médiateur pour mettre fin à cette crise sans précédent.

Cette discussion a pris de l’ampleur après que le chef de la politique étrangère de l’UE, Josep Borrell, a déclaré que la Chine devrait servir de médiateur pour les futurs pourparlers de paix entre la Russie et l’Ukraine, car les pays occidentaux ne peuvent pas assumer ce rôle.

Il a déclaré qu’il n’y avait « aucune alternative » au rôle de la Chine et que « la diplomatie ne peut pas être seulement européenne ou américaine. La diplomatie chinoise a un rôle à jouer ici. » La volonté de la Chine de jouer un rôle actif de médiateur découle de ses liens étroits avec la Russie.

Cependant, cette discussion semble ignorer les relations tendues entre la Chine et les États-Unis, qui sont considérés comme le leader des pays occidentaux dans cette confrontation avec la Russie. Les responsables américains accusent la Chine de soutenir tacitement la Russie dans sa guerre contre l’Ukraine. Pékin accuse l’OTAN et les États-Unis d’être à l’origine du déclenchement de la guerre.

Elle n’a pas non plus condamné l’attaque russe. Elle ne l’a pas qualifiée d’« invasion » comme l’Occident le fait. Il faut cependant noter que la Chine s’est abstenue lorsque le Conseil de sécurité de l’ONU a discuté d’un projet de résolution condamnant la Russie sur une question politique très significative et importante.

Le comportement de la Chine dans cette crise a été très réservé. Elle refuse de condamner la Russie, avec laquelle elle entretient ce que Pékin appelle une « amitié sans frontières, » tout en sachant que ses positions et ses mouvements sont étroitement surveillés. La posture de la Chine dans cette crise est maintenant très soigneusement tissée.

Le discours politique de la Chine se concentre sur l’importance des « négociations directes » et la nécessité d’éviter une « crise humanitaire majeure » et de tester les réponses et les postures.

La Chine, qui se situe au sommet de la pyramide de l’ordre mondial, est consciente de l’importance de tirer les leçons de cette crise, notamment en ce qui concerne la décision sur le retour de l’île de Taïwan, avec les interactions associées à une telle décision, qui sont très proches de ce qui se passe en Ukraine.

L’Union européenne appelle la Chine à agir en tant que médiateur, tandis que le président français Emmanuel Macron évoque le fait qu’il n’y aura pas de solution diplomatique à la crise de guerre en Ukraine dans un avenir prévisible. Paris voit des perspectives claires de succès pour une action diplomatique. Mais en réalité, la diplomatie chinoise est la bouée de sauvetage du monde dans cette crise.

Cependant, il est également clair que Pékin n’entrera pas en médiation sans prendre suffisamment en considération les perspectives de succès. J’imagine que la Chine n’entrera en médiation que si elle est certaine que son rôle servira d’abord ses intérêts stratégiques, puis aidera son allié russe à se sortir de la situation difficile de l’Ukraine.

La Chine pourrait être le médiateur capable de façonner les négociations d’une manière qui permette à la Russie de se retirer sans perdre la face. Pékin reste la seule partie internationale à laquelle Moscou peut faire confiance dans cette situation complexe.

Le rôle de la Chine peut également trouver un moyen d’arrêter les sanctions occidentales si elle s’adapte au désir des capitales occidentales de désescalader et de mettre effectivement fin à la guerre.

Cette question est remise en cause par de nombreux observateurs qui estiment que ces capitales voient dans cette guerre une occasion précieuse d’épuiser les capacités militaires et économiques de la Russie. La Chine a son poids et son importance mondiale en tant que pays majeur. Mais elle n’initiera pas de médiation sans avoir obtenu le feu vert du président Poutine.

Pékin n’a pas besoin de jouer un rôle dans ces circonstances, et il est plus confortable d’interférer le moins possible, même si je crois qu’il n’est intéressé que par le maintien de la force de la Russie.

Mais elle ne veut pas qu’elle vienne à bout de la position potentielle de la Chine dans l’ordre mondial, c’est-à-dire que la Russie ne doit pas remporter une victoire militaire et stratégique majeure qui renforcerait son influence mondiale au point de pouvoir la concurrencer dans les prochaines années.

La Chine est certainement désireuse de sortir de cette crise avec un maximum de bénéfices stratégiques et d’éviter les pertes économiques et commerciales. Par conséquent, elle ne veut pas s’engager dans une confrontation brutale avec les pays occidentaux afin de défendre la Russie. Elle ne veut pas non plus perdre Moscou par un soutien direct et explicite dans la guerre en Ukraine.

Elle veut plutôt faire la distinction entre ce qui se passe en Ukraine et ce qu’elle pourrait faire si elle décide de rétablir l’île de Taïwan, considérant que le droit international sépare complètement ces deux cas. La Chine est consciente que sa position dans la crise ukrainienne est inextricablement liée aux principes sur lesquels elle s’appuie dans sa marche vers le sommet de l’ordre mondial.

Le premier est le respect de la souveraineté nationale des États et la non-ingérence dans les affaires des autres.

Mais elle s’efforce également d’éviter le pire des scénarios, à savoir la défaite de la Russie, l’échec de ses objectifs en Ukraine, la chute du président Poutine et la possible montée en puissance d’un gouvernement à Moscou qui serait tendre avec l’Occident, avec toutes les conséquences négatives que cela aurait pour la Chine, qui serait alors exposée aux pressions du seul Occident.

La Chine est également consciente que ses ambitions stratégiques exigent la plus grande prudence politique et diplomatique dans les relations avec les deux parties de la crise, tant l’Occident que la Russie, afin que ses intérêts ne soient pas mis en péril par des gestes ou des positions non calculés.

Cette crise obligerait également Pékin à mener des recherches et des études pour évaluer sa position sur Taïwan et prendre la bonne décision au bon moment, que ce soit en restaurant l’île ou en continuant à attendre et à être stratégiquement patient jusqu’à ce que le moment soit venu d’atteindre cet objectif.