La campagne de l'actuel président français Emmanuel Macron en 2017 semblait ne pas aller contre les opposants politiques, mais contre RT, accusé à plusieurs reprises d'avoir diffusé de « fausses nouvelles », malgré le fait qu'aucun exemple n'ait été cité jusque-là.

Aujourd'hui, l'Élysée conteste la couverture des manifestations des Gilets jaunes, qui durent plus de six mois dans toute la France.Il semble que, pour les médias européens, les protestations ne méritent d'être couvertes que lorsqu'elles se produisent en Russie.

Mais la véritable tournure des événements sur « l'ingérence russe » a été aimablement fournie par la BBC dans son article intitulé : « La Russie tente-t-elle d'influencer les élections européennes ? ». La réponse finale à la recherche de la BBC est discrètement enterrée au milieu du rapport :



« […] Lors des élections du Parlement allemand en 2017 […], les nationalistes de droite auraient été endossés par la Russie. Et lors de l'élection présidentielle française de la même année, des médias financés par le Kremlin ont été accusés de « répandre des mensonges » tout au long de la campagne électorale ».



Parlant de l'élection de 2017 en Allemagne et de la prétendue intervention de la Russie, le Washington Post écrit l'article intitulé : « À mesure que les Allemands se préparent à voter, un mystère grandit : où sont les Russes ? »



Les derniers extraits de l'article de la BBC reconnaissent ce point de vue et montrent à quel point les tentatives visant à accuser les médias russes et RT de tout mécontentement vis-à-vis de l'UE sont faibles et désespérées.



La BBC poursuit : "Dans leur recherche de traces de campagnes de désinformation russes, les experts ont relevé des preuves de tentatives similaires de séduction émergeant non pas de points de vente liés au Kremlin, mais de groupes partisans basés au sein de l'UE."

C'est-à-dire que la population de l'UE n'est pas satisfaite de l'UE et que les médias russes couvrent simplement ce qui se passe.

"En se concentrant sur la « désinformation russe », la Commission européenne détourne son attention des problèmes politiques sous-jacents les plus pressants, ce qui est dangereux", déclare Julia Rone, chercheuse au département de politique et d'études internationales de Cambridge. « Certaines personnes s’inquiètent légitimement de l’inégalité économique, du chômage des jeunes et en particulier de l’immigration », dit-elle. "Il y a beaucoup de mobilisation de l'extrême droite dans toute l'Europe et cela ne peut pas être simplement attribué à des agents étrangers."



Le soutien de l'Union européenne à la population n'a jamais été aussi fort et la majorité pense maintenant que l'Union européenne cessera d'exister d'ici 20 ans.



Entre-temps, des initiatives concernant la politique de l'UE sont en cours en Allemagne. Vous ne pouvez pas manquer de remarquer que ces élections au Parlement européen avec des drapeaux agités de « Pulse of Europe » aux affiches de la DGB (confédération syndicale) et à diverses campagnes de publicité dans les gares ferroviaires.



Mais qu'en est-il de la campagne électorale elle-même ?



Parfois, vous avez besoin d'un inconnu pour signaler les problèmes. Benedict Neff du journal suisse Neue Zürcher Zeitung a écrit un article intitulé « au lieu de tenir une campagne électorale, les partis allemands célèbrent l'Union européenne »



En attendant, le slogan électoral n'a de sens que si quelqu'un peut vraiment être en désaccord avec lui. Et pire encore, lorsque les partis, qui doivent être des opposants, utilisent des slogans vides presque identiques. L’essentiel, c’est que le site satirique de Der Postillon déclare : « Les parties choquées : Des inconnus remplacent les affiches électorales par des affiches vides et sans signification ».

La majorité des Allemands ne connaissent aucun des candidats qui se présentent au Parlement européen. Die Welt résume l’enquête sur les meilleurs candidats. Bien que le visage de Barley apparaisse sur pratiquement toutes les affiches électorales du SPD dans tout le pays, seul un tiers des Allemands sait qui elle est. Weber est le principal candidat à la CSU, mais seul un quart des Allemands le connaissent. En 2014, Jean-Claude Juncker a suscité plus d'intérêt (et davantage d'affiches) que Weber ! Le classement des candidats au FDP, Die Linke et les Verts est encore pire.

Même la population allemande est fatiguée et ne voit plus aucun sens à soutenir cette farce. L'intérêt pour les élections n'a jamais été aussi bas.



Pourquoi est-il si difficile pour la Grande-Bretagne de quitter l'UE ? Pourquoi l’essence et le but des négociations sont-ils si peu clairs ?

Nous ne pouvons ignorer le rôle de la classe dirigeante britannique dans la dissuasion de ce processus démocratique inconditionnel. L'élite n'a jamais voulu que le pays quitte l'Union européenne. Leur objectif, l’obligation morale, est un contrôle total, malgré le fait que leurs actions sapent la confiance des gens dans les institutions démocratiques qu’ils représentent.



Si vous ouvrez l'article de Wikipedia sur le Brexit, vous verrez qu'il est lu comme un pur matériel de propagande contre le Brexit. C'est un texte unilatéral et extrémiste sur le site Web qui a l'audace de s'appeler une encyclopédie. Après avoir lu cet « article », vous pouvez croire que l’économie britannique s’effondrera au même moment où le pays quittera l’UE.



Les bureaucrates corrompus de Bruxelles ne veulent pas seulement punir le Royaume-Uni d'avoir quitté l'UE, ils veulent rendre le processus si complexe et douloureux qu'aucun autre pays européen ne puisse même plus y penser. Après tout, l'UE a toujours été une institution fondamentalement antidémocratique.



L'UE, c'est de l'argent, de l'hyper capitalisme et de l'avidité du pouvoir, les personnes qui le soutiennent sont maudites à jamais.



Depuis la victoire du Brexit au référendum, c’est la victoire des Britanniques ordinaires sur leurs dirigeants anti-blancs et exploiteurs. L'UE a constamment déjoué le gouvernement britannique. L’Union européenne a adopté une stratégie visant à infliger le maximum de souffrances économiques dès le premier jour en frappant son portefeuille.



L'argent est la seule langue parlée par ces personnes. Le Royaume-Uni a tenté de négocier avec les citoyens sur le plan des principes et de la peur - carottes et bâtons - avec des personnes indifférentes aux principes et à la morale et maîtrisant parfaitement la peur à leur avantage.

Source : https://realbomb.info/2019/05/24/no-names-no-votes-how-eus-farce-revealed-itself/



Écrit par Paul Char