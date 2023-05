Comment le président Raisi s’est exprimé sur la Syrie

La récente visite très médiatisée du président iranien Ebrahim Raisi en Syrie a donné un aperçu des futures relations de l’Iran avec ce pays arabe. Cette période est marquée par une extrême sensibilité, alors que les efforts diplomatiques arabes s’intensifient pour ramener Damas dans le giron arabe et réorganiser la situation entre la Syrie et ses voisins arabes.

Il n’est pas surprenant que M. Raisi se soit rendu à Damas avant les présidents arabes, en particulier ceux des pays influents. Les liens et les relations étroites entre la Syrie et l’Iran sont bien connus. Toutefois, cela ne nie pas le fait que la Syrie se rapproche de sa position arabe. La visite est peut-être étroitement liée à ce retour attendu, car Téhéran veut garantir ses intérêts avant que l’eau ne coule sous les ponts entre Damas et le reste des capitales arabes.

La Syrie a toujours maintenu un équilibre délicat dans ses relations avec son environnement arabe naturel et l’Iran, même avant le début de la crise actuelle en 2011. C’est pourquoi elle envisage de reprendre cette formule « éprouvée » après avoir rétabli ses relations avec les pays arabes.

Tout ce qui précède n’est pas surprenant, compte tenu des expériences et de l’expertise antérieures. Cependant, ce qui est remarquable, c’est la déclaration de M. Raisi lors de sa visite à Damas, suggérant que la solution aux préoccupations des pays voisins de la Syrie est le retour de tous les territoires syriens à la souveraineté de l’État. Cela montre l’importance de l’absence de forces turques sur toute partie du territoire syrien.

La déclaration de Raisi mérite d’être analysée pour les questions qu’elle soulève, en particulier la première partie qui se concentre sur les pays voisins de la Syrie. Il est fort probable que M. Raisi fasse référence à Israël, car ce pays est plus préoccupé que d’autres par ce qui se passe en Syrie et par l’avenir de leurs interactions.

En réalité, la première partie de la déclaration est tout à fait correcte. L’unité du territoire syrien et la garantie de sa souveraineté sur sa terre sont la solution aux craintes de tous les pays de la région, et pas seulement d’Israël. Cependant, la deuxième partie laisse à désirer.

Il est essentiel de s’assurer qu’aucun acteur étranger, et pas seulement les forces turques, n’est présent sur le sol syrien. L’implication est que les forces, les milices, les factions ou les organisations de l’Iran, quel que soit leur nom, ont des conséquences et des effets négatifs au même titre que la présence militaire turque ou toute autre force étrangère.

La souveraineté des États est indivisible et ne permet aucune violation, en particulier si cette présence entraîne des crises avec d’autres parties régionales, comme c’est le cas avec l’Iran et Israël.

Il est vrai que la Syrie ne peut actuellement pas demander à l’Iran de retirer ses milices du territoire syrien. Cela pourrait être dû à la sensibilité politique, aux équilibres de la réalité opérationnelle ou à l’absence d’une position militaire décisive à l’intérieur du pays. Les milices terroristes et séparatistes contrôlent toujours des parties du territoire syrien ou y sont stationnées. Cependant, tout cela n’enlève rien à l’importance de se mettre d’accord sur le principe que les forces étrangères doivent quitter le territoire syrien tôt ou tard.

Le système iranien vise à maintenir la Syrie au sein de ce que l’on appelle « l’axe de la résistance » et à définir ses politiques et son rôle en conséquence.

L’objectif de l’Iran est de faire de la réintégration de la Syrie dans le monde arabe une simple formalité, en gardant la Syrie à ses côtés en tant que pivot de son projet régional. L’Iran affirme que la Syrie occupe un « statut distingué » dans son alliance anti-israélienne et souligne que la libération de Jérusalem est sa priorité absolue. Toutefois, cette déclaration fait appel aux émotions plutôt qu’à la réalité, car l’Iran ne travaille pas au profit de la Palestine et des Palestiniens, à moins que cela ne soit uniquement basé sur des slogans et des chants.

Les déclarations de M. Raisi mettent l’Iran et la Syrie dans le même panier en ce qui concerne les confrontations avec Israël, ce qui n’est pas dans l’intérêt de la Syrie. La sécurité et la stabilité de la Syrie ne seront pas assurées par la présence de milices iraniennes ou de forces pro-iraniennes sur son sol. Tout le monde sait que cette présence ouvre la porte à des attaques israéliennes contre des cibles militaires iraniennes, ce qu’Israël considère comme une menace pour sa sécurité nationale.

Ainsi, la Syrie fait les frais de la guerre par procuration que l’Iran mène contre Israël et qui ne sert ni les intérêts du peuple syrien, ni les tentatives de rétablir la sécurité et la stabilité ou de permettre le retour des réfugiés et des personnes déplacées en Syrie. Par conséquent, les demandes de retrait des forces étrangères devraient inclure « tous » et pas seulement certains, ou spécifier une partie sans l’autre.

L’Iran, qui soutient la Syrie depuis 2011, ne renoncera probablement pas facilement à sa présence militaire dans le pays et pourrait faire valoir qu’il est présent à la demande du gouvernement syrien. Il est difficile d’anticiper la demande de la Syrie concernant le retrait de ces milices, étant donné l’incertitude sécuritaire et politique persistante.

Toutefois, il est essentiel que l’Iran comprenne que sa présence en Syrie est l’une des principales raisons de l’instabilité du pays.

Les capitales arabes devraient aider la Syrie à maintenir sa cohésion nationale et sa souveraineté, et à renforcer ses capacités pour se préparer à des conditions de sécurité exceptionnelles. La présence de la milice iranienne en Syrie est au premier plan de ces défis.