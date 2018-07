Comment le revenu de base universel démontre la main invisible du marché régulateur

Le revenu de base tourna au cauchemar, engendra un nombre de dèmunis encore plus grand et n’a jamais rèduit la misère ou le mal vivre.



Avez vous des sources pour cette affirmation ou est-ce l’expression de vos préjugés ? Apparemment les mêmes que ceux de Nassau Senior.

Pour citer les vôtres on y apprend la posture dogmatique de la « Royal Commission » :

« There is evidence that Nassau Senior had written the report before the data was collected – therefore evidence was used selectively to meet the pre-written report. Of the questionnaires sent out only 10% replied and some of the questioned directed a certain response. However, the inquiry was not supposed to be impartial, the commission wanted to change the existing system, and keeping the current system was not considered an option.[6] The questionnaires used asked leading questions that were poorly framed leading to responses that were ambiguous or irrelevant. »

