Comment les mollahs réagissent au «  calme étudié  »

En tant qu’analyste, j’ai suivi à la loupe les développements accélérés de l’accord sur le nucléaire iranien depuis que l’administration américaine avait proposé à Téhéran de relancer l’accord nucléaire de 2015, dont l’administration de l’ancien président Donald Trump s’était retirée en 2018. Je constate que les mollahs vont encore plus loin dans leur stratégie de corde raide.

Bien qu’ils soient convaincus que les sanctions américaines seront levées, en dépit des divergences, ils ne font aucune concession qui encourage cette ligne de conduite. Ils vont dans une direction complètement opposée. Ils n’ont pas encore apporté de réponse à l’initiative de dialogue.

En plus, ils ont suspendu les missions d’inspection de l’AIEA et ont menacé de porter le niveau d’enrichissement de l’uranium à 60%. Commentant ce que deux diplomates européens ont qualifié de provocations iraniennes, des responsables américains et européens ont déclaré dans des communiqués de presse que leur réponse serait calme et étudiée.

L’absence d’une réponse concrète traduirait un désir de ne pas perturber l’initiative diplomatique dans l’espoir que l’Iran revienne à la table des négociations ou que les sanctions américaines restent efficaces si cela ne se produit pas. La réalité est que l’administration du président Biden ne fera pas de concession concernant la levée des sanctions en premier, comme l’exigent les mollahs.

« Toutefois, ils sont convaincus que les États-Unis lèveront les sanctions en premier, mais cela ne se produira pas, » a déclaré un responsable américain, qui s’est exprimé sous le couvert de l’anonymat.

Mais la Maison Blanche ne demande pas aux mollahs, comme c’était le cas il y a quelques semaines, d’annoncer leur retour aux engagements pris dans le cadre de l’accord nucléaire de 2015 avant que les sanctions ne soient levées. « Le meilleur moyen, et le seul, est de se mettre à table pour discuter de ces questions, » a déclaré le responsable américain.

Il est certain que le point le plus significatif, à ce stade, pour le quatuor occidental - Etats-Unis, Allemagne, France et Grande-Bretagne - est d’éviter tout mouvement qui ferme la porte à la diplomatie.

Ici, la position européenne est peut-être très prudente face à ce qu’il décrit comme la « ruée » de l’Iran (c’est-à-dire l’accélération de ses violations de ses obligations dans le cadre d’un accord nucléaire) et « l’hésitation » des Etats-Unis dans la recherche d’une voie à suivre. Il est dangereux dans cette affaire que les mollahs interprètent le calme occidental différemment.

Ils continuent à violer les termes de l’accord nucléaire, espérant que cela mettra davantage de pression sur les puissances occidentales. Les signaux en provenance de Téhéran suggèrent que les mollahs continueront à faire pression et menaceront d’atteindre leur objectif, en étant persuadés que le président Biden n’a pas d’autres options pour traiter avec le régime.

On peut citer la déclaration du Guide suprême iranien Ali Khamenei que son pays « augmentera l’enrichissement de l’uranium à 60 % s’il veut approcher les 90 % de pureté nécessaires pour fabriquer une bombe atomique. »

C’est comme s’il avait donné le feu vert aux mollahs pour abandonner la fatwa « d’interdire » la possession d’une arme nucléaire que certains officiels iraniens ont récemment laissé entendre. Il est donc clair que les mollahs ignorent délibérément les signaux positifs que la nouvelle administration américaine envoie à leur égard. Ils continuent à faire du chantage et du marchandage.

Voilà qui est tout à fait prévisible. L’administration du président Biden s’efforce donc d’éviter le piège des mollahs en faisant preuve d’une rigueur calculée. Le porte-parole du département d’État a récemment confirmé que les États-Unis n’attendraient pas indéfiniment.

« Notre patience n’est pas illimitée, » a-t-il déclaré, signe de la quasi impatience de la nouvelle équipe américaine. Mais à Téhéran, la situation peut être réconfortante car elle signifie l’efficacité de la stratégie politique à long terme de l’Iran, tant dans la phase de pré-négociation que dans les négociations elles-mêmes.

Cela s’est produit juste avant, lorsque le dialogue sur le nucléaire a pris de nombreuses années, et que les mollahs ont obtenu de nombreux avantages stratégiques dans un accord qui a ouvert une fenêtre sans précédent pour leur expansion géographique et stratégique régionale.

En fin de compte, l’administration Biden pourrait être contrainte de continuer à travailler sous les sanctions extrêmes de l’ancien président Donald Trump comme seul moyen de répondre à l’insistance de l’Iran pour que les États-Unis reviennent à l’accord, dans le cadre de l’engagement de la Maison Blanche à traiter avec les mollahs par la voie diplomatique, à moins que les efforts européens ne parviennent à persuader les mollahs de saisir l’occasion et de faire preuve de souplesse en proposant de négocier des formules appropriées pour sortir de la crise nucléaire.