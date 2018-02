Comment les publicitaires ciblent les clients sur internet...

J'ai publié, récemment, un article sur la confiture, les images qu'elle évoque, l'art de la confectionner, l'étymologie du mot, ses origines...

Et, rapidement, les publicités sur la plateforme overblog se sont adaptées au sujet de cet article : trois publicités sont venues s'afficher, la première en haut : Mini pots confiture, ici... La deuxième : Créez gratuitement vos étiquettes à confiture... Et la dernière : Tu veux cuisiner comme un chef à la maison ? Clique ici pour gagner le Thermomix !

Des images colorées de fruits accompagnent les messages, un gros gâteau au chocolat se dessine, entouré de toques de chef-cuisinier...

Incroyable ! Désormais, la publicité est partout, et elle se conforme aux sujets traités sur internet....

Est-ce que des robots sont, ainsi, chargés d'illustrer les articles de messages publicitaires, en relation avec les thèmes traités, sur telle ou telle page ?

Nous avons l'impression d'être, sans cesse, ciblés, pistés par la publicité !

Souvent, nous avons tendance à minimiser l'influence du phénomène, mais, sur internet, il suffit de cliquer sur un lien, pour se laisser tenter par tel ou tel produit...

On donne, même, l'illusion à l'acheteur potentiel qu'il va pouvoir gagner facilement un produit ou qu'il va pouvoir l'acquérir gratuitement.

L'essentiel est d'attirer le chaland, de l'appâter, par n'importe quel moyen de séduction...

Ces publicités sont, en plus, évolutives, elles changent : soudain, on voit apparaître une nouvelle fenêtre : une machine à faire des gaufrettes nous est proposée... Des recettes de cuisine gourmandes et délicieuses sont, aussi, présentées.

L'article est cerné, encerclé de publicités : comment y échapper ?

Sur internet, on peut toujours télécharger l'application gratuite, Adblock, qui permet de bloquer toutes les publicités....

Mais par ailleurs, les publicités envahissent nos rues, nos écrans de télévision, les lieux mêmes de vente, les magasins...

Sur internet, on reçoit aussi de nombreux mails publicitaires, aux titres aguicheurs : le deuxième produit à moins 50 %, soldes, réductions etc.

Internet devient le lieu de tous les pièges... il m'est arrivé de recevoir des mails frauduleux avec usurpation d'identité : de faux mails provenant de mon fournisseur d'accès internet, qui réclamait mes coordonnées bancaires... Parfois même, il était question de me rembourser un trop plein perçu en échange de mes coordonnées.

Internet se transforme en un réseau de duperies et d'artifices : nous sommes entourés d'embûches et d'embuscades de toutes sortes... il faut nous en prémunir et ne pas tomber dans ces leurres qui n'ont qu'un but : nous soutirer de l'argent...

Certains achats, sur internet, deviennent périlleux, car des réseaux se mettent en place, pour abuser les internautes : dans tous les cas, il faut rester vigilant !

Sans cesse manipulés par des messages publicitaires qui s'adressent à nos pulsions, nous risquons de perdre une part de notre liberté.

