Comment Marie, 22 ans, a eu (malheureusement) envie de se faire gifler

Marie Laguerre, étudiante de 22 ans, a été portée au pinacle par la publication, sur son compte Facebook, d'une vidéo dans laquelle on la voit se faire frapper par son harceleur. Un tel soufflet est déplorable. Mais persiste comme un doute : Marie a-t-elle eu envie de se faire gifler ... ?

Les images d'une femme battue ont choqué (à raison) le Brésil. En France, à Paris, la vidéo où l'on voit Marie Laguerre, étudiante de 22 ans, se faire gifler par son harceleur ont choqué de même. Or, il faut revenir, d'abord, sur le phénomène en général du féminisme...

Il faut savoir avant tout – comme on l'ignore d'ordinaire – qu'aucun combat, dans l'absolu, est inoculateur de sens. Pas en tous les cas si on opte pour une vision nietzschéenne de la vie. Mais la tentation est trop grande : après tout, comment ne pas considérer que les souffrances vécues par les femmes au cours de l'Histoire sont le signe de quelque chose ? Qu'avec les sévices subis, les femmes ne sont pas porteuses d'une certaine vérité par rapport à l'injustice de notre comportement à leur égard ? ... Si horribles soient les violences masculines, reste à préciser le non-sens, la gratuité, l'absurdité de tels comportements. Ceux-ci ne veulent absolument rien dire. Et les violences subies par les femmes sont de pures violences insensées. Il n'y a pas de combat. Aucune défaite. Aucune victoire. Seulement des femmes qui meurent, et des bourreaux sans remord.

De fait, les hommes et les femmes du XXIe siècle vivent dans une époque sans sens, voire qui favorise par mode le non-sens au sens, car il vaut mieux – selon cette mentalité – avoir le non-sens qu'avoir opter pour un sens et s'être volontairement fait dupe. Hélas, ils homologuent abusivement sens et religion, tandis qu'ils s'arrêtent à mi-chemin. Ils n'étendent pas le sens détestable qu'ils attribuent à la religion aux ersatz, aux sous-équivalents, des idées et des opinions politiques. Autrement dit : seule la religion est absurde, et pas le reste.

Or, si ces mauvais lecteurs de Nietzsche poussaient la réflexion, ils étendraient d'emblée l'absurdité (hypothétique) des religions à toutes les mouvances intellectuelles. Mais ça n'est pas fait. Ainsi, de loin en loin, retrouve-t-on ressassée l'idée – paradoxale mais suivie – qu'une opinion serait en définitive plus véridique que celle qui l'a précédée. Cette croyance ultra-ridicule – pour des pseudonietzschéens – englobe 7 milliards d'êtres humains. Et elle est, ce faisant, la religion avec le plus d'adepte sur le globe. En somme, les hommes sont conçus de telle sorte qu'instamment ils s'attachent à l'aveuglette aux tendances.

Pourquoi un si grand amour des credo ? On s'étendrait ad infinitum à propos d'un tel sujet.

Ici intervient le féminisme. Idéologie égalitaire, elle fait subsister l'idée d'un combat à mener, si bien que les hommes et les femmes féministes sont heureux de vivre : ils croient qu'ils font quelque chose de véritablement bien, qu'ils combattent pour une idée grâce à laquelle ils peuvent exister avec bonne conscience. Qu'on s'accorde avec ce combat, ça ne dépend que de soi. Et ce n'est pas le propos.

En définitive, donc, tout ceci connaît un exemple édifiant dans le cas de Marie, 22 ans, qui le 25 juillet 2018, publia sur son compte Facebook une vidéo où on la voit se faire gifler par un harceleur. D'abord, non seulement la gifle est méchante, et le gifleur un âne, et cette violence déplorable, mais aussi, stricto sensu, cette violence est très précisément gratuite : elle ne veut rien dire. Pourtant, la victime s'est empressée de reprendre cette vidéo afin d'arguer qu'avec la gifle reçue, elle démontrait une vérité (là où il n'y a cependant rien).

Si le rien en question est évidemment gênant, on peut suggérer – en dehors de toutes intentions provocatrices – qu'au rien se substitue illusoirement un quelque chose qui, en tant qu'étai, renforce la conviction d'untel idéologisé. En ce sens, Marie, victime d'une violence absurde, va injecter de l'ordre dans cette affaire d'irrationnelle, ce qui va lui permettre de se rassurer et de songer enfin que la gifle reçue était le fruit d'un combat dialectique (et donc rationnel) entre le Bien et le Mal (en l'état entre la femelle et le mâle). Par voie de conséquence, on peut imaginer qu'inconsciemment la gifle était quasi désirée, car on sait qu'elle portait déjà aux nues le féminisme... Aussi cette gifle arrange-t-elle « son affaire ».

Ce qui, au fond, est triste à dire.