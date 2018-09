Comment nous devons vivre, « selon une étude »

Beaucoup d’entre nous ont probablement tiqué après la sortie de ce sondage en début d’année selon lequel près de 8 français sur 10 croiraient au moins à une théorie du complot, méticuleusement choisies par les sondeurs, Terre plate et assassinat de Kennedy confondus, en passant par les liens entre Al Qaida et les services secrets occidentaux tout autant que la création des hommes par intervention divine il y a 10 000 ans...

Et ne passe plus un jour sans qu'une nouvelle étude, une méta-analyse ou enquête d'opinion, pas forcément aussi biaisée et caricaturale que celle-ci certes, mais souvent qui n'en est pas très loin, ne vienne alimenter le quotidien des béotiens que nous sommes...

Car le bon sens populaire, voire le bons sens tout court, ayant été relégué au rang de "superstition" par notre monde moderne et par une science dont l'intégrisme se prétend toujours plus rationnel, et la transmission intergénérationnelle ayant été remplacée par wikipédia, BFM et facebook, que peut-il bien nous rester pour appréhender et comprendre le monde qui nous entoure, tout du moins ce qui nous en reste ?

Des études scientifiques...

Vous voulez savoir combien d'heures il faut dormir par jour pour être en bonne santé ? On vous pond une étude.

Vous voulez savoir ce que vous devez manger pour ne pas trop grossir ou combien de minutes vous devez marcher par jour dans les rues polluées de votre ville ? Une étude.

Vous voulez savoir si vous faites caca correctement ? Un rapport de l'OMS.

Peu importe que les plus pointilleuses se contredisent (faut-il ou pas manger du beurre, boire du vin, prendre tel ou tel médicament contre le cholestérol) du moment qu'elles sont scientifiques, cela fait souvent foi pour nos cerveaux émerveillés.

Quelques observateurs -plus ou moins sérieux- se sont ainsi distingués ces dernières années pour se moquer de cette tendance, pour ne pas dire cette mode (ou même dictature) des études, des rapports ou autres enquêtes d’opinion (Le Gorafi, chaîne youtube "selon une étude" qui pousse la logique à l'extrême, selon-une-etude-scientifique.org... ), dont on ne sait jamais trop bien l’origine des financements mais qui occupent probablement pendant plusieurs mois ou années des scientifiques en quête de citations dans les journaux spécialisés ou la presse généraliste, qui doit bien faire semblant d'annoncer quelque chose de nouveau chaque jour à leurs hémoragiques lecteurs...

Des « études », il y en a des bonnes, c’est vrai, impartiales, neutres, indépendantes, honnêtes et dont le résultat n’est jamais induit, recherché ou deviné à l’avance, financées par on ne sait plus qui ou quoi mais dont l’intention affichée est de porter à la connaissance de l’opinion des vérités bien souvent évidentes mais auxquelles on ne croirait évidemment pas s’il elles n’étaient pas estampillées du sigle « selon une étude », comme à une époque il suffisait qu’il y ait indiqué « vu à la télé » sur l’étiquette d’un rameur d'appartement pour que la ménagère obèse de plus de 50 ans se jette dessus comme sur un vulgaire pot de Nutella...

Des études qui nous en mettent plein les yeux et qui nous alertent sur l’état de la société en voici, à chacun d’en tirer les conclusions qui s’imposent :

l’on apprendrait que :

-les algorithmes de tinder ne sont pas plus efficace que le hasard pour rencontrer l'âme soeur, que les femmes conduiraient mieux que les hommes, et que ces derniers ne deviendraient mûrs qu’à l’âge de 43 ans, c’est à dire avec 11 ans de retard sur la gent féminine, pardonnez-nous du peu…Que pour en rajouter une couche ces zigoteaux seraient de piètres coucheurs, si l’on en croit cette étude menée sur 2300 femmes du monde entier affirmant que celles-ci connaîtraient plus d’orgasmes entre elles, 55 / mois pour être précis, contre seulement 7 lorsqu’elles font la chose avec ce monsieur… Et que tu balances ton porc en plus…

Que l’on découvrirait que les belles femmes feraient naître plus facilement des filles, de quoi nous faire peut-être douter encore plus de ce que nous sommes, pire, que pour satisfaire ces dames, il faudrait en plus prendre du bide, des fois qu’on soit pas assez moche pour les exciter, et que pour clôturer le tout l’on ne serait pour elles finalement que des boulets qui les empêcheraient de vivre (« selon une étude avoir un mari implique 7 heures de travail en plus ») et l’on va s’arrêter là, car le réquisitoire est accablant pour le sexe qui se croyait fort, mais qui se fait battre finalement quasiment sur toute la ligne, ne serions-nous donc finalement que des glands pour elles ? Non, nous disent-elle au creux de l'oreille...

Heureusement les femmes avec de grosses fesses seraient plus intelligentes, en raison des oméga 3 qu’elles synthétiseraient et qui amélioreraient leur connexions neuronales, par sûr néanmoins que la vision du derrière de ces dames ne rehausse le QI de leurs prétendants...Une étude est en cours… même si vous ne voyez pas le rapport...

Mais toutes ces études très sérieuses sur un thème « choisi », ne doivent en rien occulter le travail effectué par nos brillants chercheurs comme sur par exemple le réchauffement climatique et la crise écologique que nous traversons, et l’on attend le moment de la grande révélation selon laquelle on nous annoncera que la pollution tue les hommes et que respirer un air pur, boire une eau claire, se nourrir d’une alimentation saine et avoir de bonnes relations avec son entourage et la nature est meilleur pour la santé, ou même pour notre survie... Mais il faudrait probablement un bac+12 en sciences de l'environnement voir un prix Nobel pour ça...

D’ailleurs, ça tombe bien, d'après une étude, on pourrait vivre dix ans de plus en adoptant cinq habitudes de vie saines (La Depeche)...

"Cette étude souligne l'importance, au sein de la population américaine, d'adopter un mode de vie sain pour vivre plus longtemps", a déclaré Frank Hu, le directeur de l'étude.

Merci pour le scoop !

On attend maintenant une étude de l’ONU sur les ravages du capitalisme… Mais il est probable qu'en tel cas nos journalistes milliardaires-friendly en feraient une fake news voire une théorie du complot... Oui, mieux vaut se concentrer sur les conséquences plutôt que sur les causes, habile moyen pour que surtout personne ne bouge...

Alors si vous commencez à douter de tout, c’est que vous avez peut-être pas tout à fait tort, on parle même d’études démontrant que les études se contredisent, il y aurait même eu une étude démontrant que les études sont fausses (lessentiel.lu).

Alors que d’autres n’ayant manifestement pas coûté 1 centime au contribuable et probablement mobilisé un simple pigiste étudiant de retour de free party pendant 1 min 30 à 5 h du mat' (c'est le mieux qu'on puisse lui souhaiter) se révèlent pourtant cruellement vraies :

Selon une étude, chaque jour qui passe réduit de 24h votre espérance de vie.