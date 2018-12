Comment rebondir pour les Gilets jaunes ?

Pour ceux qui en on marre de faire balader vous pouvez dupliquer et imprimer ce papier et le mettre sur les pare-brises de voitures avec un gilet jaune, ça ne mange pas de pain et il y a des précédents qui ont fonctionné :



Le mouvement des gilets jaunes ne doit pas tomber dans l’oubli :

Les 31 décembre à 20 heures sortez et tapez sur vos casseroles ou si vous êtes en voiture klaxonnez et recommencez les jours suivants. Ce type d’action à fait caler un gouvernement au Québec en 2012 sous le nom de printemps érable.

SVP : Transmettez l’idée sur les réseaux sociaux ou en photocopiant ce papier.