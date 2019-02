Comment rendre possible un vent frais en politique ?

Ça y est c'est officiel, Tatiana Ventôse va monter une liste au Européennes. L'objet de cette liste est simple, la faire élire au Parlement Européen, pour qu'elle nous raconte ce qui s'y passe. Après tout, raconter ce qui se passe en politique, c'est ce qu'elle fait déjà sur sa chaîne Youtube. Là, la seule différence c'est qu'elle racontera ce qui se passe au Parlement Européen.

Avons-nous réellement besoin d'un tel outil ? Ben tant qu'il ne se passe rien de particulier on pourrait dire que non. Et après tout, ceux qui s'intéressent à des thématiques particulières peuvent déjà s'adresser à des associations pour se tenir au courant d'évolutions réglementaires prévisibles qui se jouent à Strasbourg ou à Bruxelles.

Là, la question est plus fondamentale. Voulons-nous un lien entre le Parlement Européen et nous ? Pas évident.

Je vais vous répondre franchement, pour moi c'est non. Je l'aime bien la petite Tatiana, je la pense promise à un grand destin politique, je la verrais bien à Matignon, avec elle soyons sûr que les ministres seront bien sages le mercredi matin. Et justement, d'un point de vue politique, c'est quelqu'un qui essaye de participer à l'union des français. On le voit à son positionnement entre Philippot et Mélenchon, côté Mélenchon.

Car bon, oui, c'est la fille de gauche qui s'est fait aggressée dans le métro par des magrébins. C'est la fille de gauche qui a conscience que Mélenchon ne nous mènera nulle part, tout prisonnier qu'il est de sa base immigrationniste.

Alors pour qu'il y ait du mouvement en politique, il faut qu'il y ait des têtes nouvelles, c'est inévitable.

*

Mais si je lui vois un destin national je ne vois pas ce qu'elle irait foutre à Strasbourg et à Bruxelles. Bon, Strasbourg c'est en France, d'accord. Mais aller là bas c'est donner de la légitimité à des institutions multinationales qui n'ont pas besoin de ça, tant elles reçoivent déjà d'argent des lobbys multinationaux pour asservir les peuples.

Car à un moment il faut choisir, être du côté du peuple, ou être en face.

Alors bien sûr, c'est important de savoir ce qui se trame en face. Par exemple heureusement que les collectifs Stop TAFTA CETA et autres traités de libre échangisme ont un lien avec des europarlementaires français. D'ailleurs au passage si vous ne savez pas ce qu'est le CETA arrêtez d'urgence de lire cet article et n'y revenez plus et informez-vous sur les risques du CETA, là, maintenant, tout de suite, c'est prioritaire.

*

Cette Tatiana, c'est le genre de fille qui donne envie de faire un gouvernement d'union nationale. Mais comment faire ? Le système a l'air si verrouillé...

On a l'impression que nous sommes condamnés à toujours subir les mêmes politiciens qui vivent dans l'entre-soi. Une seule solution serait un réforme du scrutin aux législatives. Mais qui s'intéresse vraiment à la représentation nationale ?

Hors justement les mélenchonistes qui veulent la proportionnelle intégrale, bref le retour à la IVème République ?

C'est un problème de générations, les jeunes qui arrivent en politique sont déjà pourris jusqu'à la moelle, et les autres qui le sont moins ne trouveront pas l'argent pour imprimer les bulletins de vote.

Et c'est vrai mais les bulletins de vote c'est super cher et c'est pas vraiment écologique. Et même plus que la propagande effrontée des médias de masse c'est un droit d'entrée qui rend le grand capital maître des élections.

Alors que faire ? La première chose à faire serait sans doute à réfléchir sur l'opportunité de rendre les élections législatives plus humaines, les soustraire à la logique de masse qui les mettent à la merci des médias de masse.

Tirer au sort 577 grands électeurs dans le corps électoral et les faire élire les députés.