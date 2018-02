Comment retisser du lien social à Paris : Velib !

Ce n’est pas une station de vélo en panne qui tissera du lien social entre les individus. Qu’on soit à Paris ou dans une banlieue ce qui prédomine c’est l’indifférence et souvent le je-m’en-foutisme.

Sinon pour ce qui est de l’aspect technique, il faut tout de même souligner que la société a été un peu trop optimiste quant à ses capacités à tenir un délai bien trop serré (sans doute une promesse de campagne), c’est pour ça qu’il y a des chantiers partout et qu’ils sont à la bourre.

Notons que les usagers ne sont souvent pas non plus tendres avec les vélos et les bousillent très certainement à une vitesse alarmante. Le temps qu’ils les réparent en atelier ou qu’ils en recommandent le nombre nécessaire, un certain temps va s’écouler.

Effet pervers, c’est que ses stations prennent un peu trop de place et gâchent des places potentielles de stationnement (et il en faut à Paris !), ainsi que pour les bus. Hidalgo a déjà mis un peu trop de « places de livraison », rendant encore plus compliquée la tâche des automobilistes de se garer...