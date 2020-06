Même après que l’ensemble des présidents de pédiatrie française a appelé à une reprise sereine des cours[10] « sans blocages alimentés par des craintes souvent non basées sur des faits, et aboutissant à des organisations non réalistes, et potentiellement fortement anxiogènes pour les enfants », « ni mesures de distanciation excessive (comme la suppression des espaces de jeux, l'interdiction aux enfants de jouer entre eux, ou le refus de consoler un enfant) inutiles voire préjudiciables ». La grande majorité des français a été enrôlée dans la grande secte Ferguson, et on constate qu’ils ont des difficultés à en sortir par le port actuel du masque dans les lieux ouverts où il n’est pas obligatoire et ce, alors que l’épidémie est terminée en Europe. On leur a imposé un masque, ils l’ont transformé en muselière.

Comment se gargariser d’avoir sauvé virtuellement plus de 3 000 000 d’européens. Toute honte bue !

Par G et N Delépine

A propos des simulations fausses ou faussées et de leurs funestes conséquences dont les responsables ne tirent aucune leçon

Lors d’un de mon premier stage d’interne en neurochirurgie mon patron m’expliqua comment se protéger en se créant une aura de sauveur : « devant cette petite tumeur du cerveau facilement opérable, ne dit surtout pas aux parents qu’elle est facile à opérer car en cas d’accident opératoire imprévu, ils pourraient porter plainte. Au contraire, explique-leur qu’il s’agit d’une mauvaise tumeur, mal placée et que seule une chirurgie très difficile peut sauver le malade. Si un accident survient ils ne se plaindront pas. Et si tout se passe bien, ils te considéreront comme le sauveur capable de chirurgie extraordinaire ».

Apparemment, cette technique est utilisée par certains modélisateurs. Ils prophétisent un futur apocalyptique et proposent la solution. Si leurs prédictions ont suffisamment surestimé le danger, ils pourront, après la crise, prétendre, que c’est grâce à l’application des mesures qu’ils ont proposées que la situation a évolué moins défavorablement que ce qu’ils avaient prévu. C’est cela que vient de faire l’équipe de l’Imperial College en claironnant que le confinement strict aurait sauvé 3 millions de vie en Europe[1] !

Gouverner, c’est prévoir

Enfin dans l’ancien monde.

Pour gouverner efficacement on peut s’appuyer sur l’expérience du passé ou sur des prédictions fiables. La catastrophe du Covid19 révèle la nocivité considérable de décisions politiques prises sur la foi aveugle en des prédictions apocalyptiques reposant sur des simulations fausses et en même temps l’autosatisfaction des prophètes.

Nous avons déjà expliqué dans plusieurs chroniques [2], [3],[4] certaines parfois anciennes[5] ce que sont les simulations mathématiques et leurs marges considérables d’incertitude lorsqu’elles sont utilisées en médecine. La pertinence d’une simulation repose en effet sur la fiabilité de ses hypothèses de base. Tenter de modéliser l’évolution d’une maladie nouvelle pour lesquelles ces données de base sont mal connues expose à de grossières erreurs. Et si ces erreurs virtuelles sont appliquées imprudemment au monde réel, leurs conséquences peuvent être dramatiques.

Une attitude des modélisateurs plus proche de religion ou de secte que de science

L’attitude religieuse et l’approche scientifique se différencient par le doute fertile. Les religions ne remettent jamais en question le crédo fondateur, quoiqu’il arrive. La démarche scientifique, au contraire, confronte en permanence les certitudes du moment aux faits constatés. Si des faits avérés contredisent les hypothèses dominantes, celles-ci doivent être abandonnées pour imaginer de nouvelles théories. C’est par l’analyse de ses erreurs et la résolution des paradoxes apparents que la science progresse. Malheureusement l’équipe de l’Imperial College, dirigée par Neil Ferguson se comporte comme le gardien d’une nouvelle religion dont le dogme ne se discute pas ; elle ne tire pas de leçons de ses erreurs passées.

Les graves erreurs antérieures n’ont pas servi de leçon, à moins que ce ne soit volontaire

En 2001, ses prédictions sur la fièvre aphteuse ont entraîné l’abattage de 6 millions de bovins, décision aujourd’hui considérée comme aberrante. En 2002, Ferguson prophétisa que la maladie de la vache folle tuerait environ 50 000 britanniques. A la fin de l’épidémie, on en recensa 177. En 2005, il prédit que la grippe aviaire tuerait 65 000 Britanniques. Il y en eu au total 457. En 2009 lors de la grippe H1N1, Ferguson, avait prédit 8000 morts au Canada il y en eut moins de 500. En France, il avait prédit 20000 morts ; il y en eut 312.

La catastrophe de la grippe H1N1 trop vite enterrée

Les mesures sanitaires prises en France sur la foi de cette prédiction fausse ont coûté deux milliards d’euros et la vaccination antigrippale inutile a été responsable de nombreux accidents neurologiques graves (sclérose en plaques, syndrome de Guillain Barré, hypersomnie) et d’une perte de confiance de la population en la parole publique. Comment l’OMS et de nombreux dirigeants de pays ont-ils pu continuer à faire confiance à une équipe responsable de tant d’erreurs colossales et qui n’a jamais émis la moindre analyse ni le moindre regret pour ses erreurs et les dommages induits ?

Pour le Covid19, les prédictions de l’Imperial College [6] prophétisaient qu’en l’absence de verrouillage total pompeusement appelé « stratégie de suppression » on compterait 2,2 millions de morts aux USA, 510000 en Grande Bretagne, 500000 en France, 100000 aux Pays -Bas et 70000 en Suède.

Retournons dans la vie vraie et analysons les faits avérés

Les autorités sanitaires de deux pays européens (Suède et Pays-Bas) ont vérifié les modèles et les résultats de l’Imperial College, les ont trouvés très exagérés et ont refusé tout confinement. Au 11 juin, alors que l’épidémie est presque terminée, les Pays -Bas ne comptent que 6042 morts et la Suède 4795 démontrant que les prédictions de Ferguson majorent de 14 à 15 fois le risque réel.

En combien de temps les arbres montent-il jusqu’au ciel ?

Comment peut-on expliquer une erreur d’une telle ampleur ? Le modèle Ferguson est purement mathématique ; il suppose qu’un malade contaminera (R coefficient de reproduction) R personnes et qu’à chaque cycle (quelques jours), ces nouveaux malades en contamineront autant, amorçant ainsi une progression exponentielle. Un tel modèle, appliqué à la croissance des arbres permet de prévoir qu’ils monteront jusqu’au ciel et même de calculer le temps nécessaire à une telle ascension ! Peut-on le croire ?

Dans le modèle appliqué au Covid19, l’équipe de l’Imperial Collège, élaboré lors des épisodes de grippe, supposait que les enfants et les infectés asymptomatiques propageaient la maladie, tandis que les soignants et les malades hospitalisés en étaient incapables parce que isolés et protégés. Toutes ces hypothèses se sont révélées totalement fausses pour le Covid19.

Les enfants ne transmettent pas le coronavirus, ni aux autres enfants, ni aux adultes

Les enfants sont incapables de propager le Covid19, d’infecter un autre enfant ou un autre adulte ; au 11 juin 2020 malgré 7 273 958 infections recensées par l’OMS (Covid situation report 143), aucune contamination par un enfant n’a été décrite dans une revue scientifique. De plus, toutes les études réalisées[7] sur ce problème ont confirmé que les enfants étaient incapables de transmettre la maladie contrairement à la grippe. La fermeture des écoles et les mesures de distanciation édictées par le conseil scientifique français lors de la réouverture des classes n’ont donc aucune justification scientifique.

Ils ont prétendu attendre « des études françaises » alors que nous vivons sur la même planète que la Chine et autres pays qui avaient analysé tôt ce phénomène. Nous leur faisions confiance pour le confinement policier, mais pas pour leurs articles scientifiques. Qui peut le croire ? Nous nous en sommes faits l’écho, surtout pour rassurer pour une rentrée des classes normale, sans cirque de distanciation stressant pour les enfants et limitant pour les adultes autorisés à envoyer ou non leurs enfants.

La démonstration sur plus de 400 articles internationaux[8] relayée également par sud radio ne compte pas, ne fut écoutée ni des médias, ni des français qui s’étaient pris à croire aux messages angoissants du gouvernement. Même le président du conseil de l’ordre[9] se permit de diffuser son émotion à l’idée d’ouvrir les écoles. Sur quelle démonstration scientifique ? L’émotion, nouvel argument à la mode sûrement ! Nous n’étions qu’à J32 du confinement ! Que de temps perdu pour les enfants et adolescents, les professeurs etc. Cet exemple tend à confirmer qu’il est beaucoup plus facile à ancrer dans la tête des citoyens un mensonge, que de l’extirper, même lorsque toutes les preuves sont réunies, comme on a du mal à sortir un proche d’une secte.

Et même après que l’ensemble des présidents de pédiatrie française a appelé à une reprise sereine des cours[10] « sans blocages alimentés par des craintes souvent non basées sur des faits, et aboutissant à des organisations non réalistes, et potentiellement fortement anxiogènes pour les enfants », « ni mesures de distanciation excessive (comme la suppression des espaces de jeux, l'interdiction aux enfants de jouer entre eux, ou le refus de consoler un enfant) inutiles voire préjudiciables ».

La grande majorité des français a été enrôlée dans la grande secte Ferguson, et on constate qu’ils ont des difficultés à en sortir par le port actuel du masque dans les lieux ouverts où il n’est pas obligatoire et ce, alors que l’épidémie est terminée en Europe. On leur a imposé un masque, ils l’ont transformé en muselière.

Hypothèses déduites du modèle de la grippe saisonnière pour un nouveau virus inconnu

Le modèle Ferguson reposait sur l’hypothèse que les patients infectés devenaient contagieux deux jours avant l’apparition des premiers signes cliniques et que les personnes asymptomatiques étaient responsables de la moitié des contaminations.

Dans cette hypothèse, des tests étaient indispensables pour les dépister et les mettre à l’écart avant qu’ils ne puissent transmettre la maladie. En l’absence de tests, toute personne même apparemment saine représentait un risque de contamination justifiant des mesures de distanciation sociale larges.

De fait, cette hypothèse assenée sur les ondes comme une certitude pendant de longues semaines est tombée, elle aussi. Et par l’OMS directement.

Le 8 juin, Maria Van Kerkhove, responsable technique de la cellule chargée de la gestion de la pandémie à l’Organisation mondiale de la santé (OMS), a déclaré que, « sur la base d’études effectuées dans plusieurs pays, la transmission du virus par une personne asymptomatique semblait très rare ». Propos précisés sur twitter : « Les études complètes sur les personnes asymptomatiques sont difficiles à mener, mais les preuves disponibles à partir du suivi de contacts fournies par les Etats membres [de l’OMS] suggèrent que les personnes contaminées et asymptomatiques sont beaucoup moins susceptibles de transmettre le virus que celles qui développent des symptômes. »

Enfin la surestimation considérable du taux de mortalité et du taux de reproduction lors des premiers rapports chinois a massivement majoré les prévisions de morts dans les simulations. L’ensemble de ces hypothèses fausses expliquent que le modèle Ferguson n’était pas pertinent pour le Covid.

Malheureusement la caution OMS délivrée à l’équipe de l’Imperial Collège a rendu crédible ses prévisions qui ont été le prétexte dans, de trop nombreux pays, au confinement policier qui se révèle, chaque jour davantage, comme l’escroquerie du siècle.

Il devait protéger les populations, mais les grands pays qui ont confiné aveuglement se retrouvent dans le peloton des mortalités les plus élevées du monde (par million d’habitants). Il devait spécifiquement protéger les plus âgés, mais en France, par obéissance aveugle et silencieuse à une circulaire de la société de soins palliatifs du 20 mars et du sinistre décret du 26 Mars, signé par le premier ministre et le ministre de la santé, interdisant transfert, premiers soins et autorisant euthanasie par Rivotril, les agences régionales de santé ont appliqué les ordres avec zèle, ont refusé dès lors l’entrée à l’hôpital , les ont renvoyé dans les Ehpad, y compris les patients diagnostiqués covid19 où ils ont diffusé l’infection ! Le refus de traitement initial par chloroquine et antibiotiques suivi d’euthanasie par Rivotril, sans accord du patient ni de sa famille, ni accompagnement autorisé a été appliqué dans trop d’établissements avec rigueur, au nom des ordres, rappelant d’autres Capo de sinistres mémoires. Il restera comme un crime collectif dans nos mémoires blessées. Les responsables ne se feront pas oublier en calomniant la chloroquine qui a sauvé des millions de patients dans le monde, ni en poursuivant via « l’ordre » des médecins généralistes qui ont osé soigner leurs patients, et pire encore les sauver. Le monde à l’envers, le monde d’Orwell.[11]

Conséquences de l’obéissance des puissants aux simulations bidons de Ferguson

Un scénario bien orchestré ? L’incompétence comme défense ? On a de plus en plus de mal à y croire. Les mois d’astreinte à domicile des populations ont initié une crise économique qui s’annonce la pire depuis plus de 70 ans. Au total, une infection guère plus mortifère qu’une grippe saisonnière, mais transformée en peste par des simulations fausses, excuse officielle des décisions politiques, et la propagande des médias aux mains de quelques milliardaires ! Cette peste économique est devenue la source de mesures anti démocratiques injustifiées et d’un accroissement vertigineux de misère et de chômage.

Certains dirigeants, peut-être plus sincères et loin des puissants de l’OMS et de Bill Gates font amende honorable

Le 27 mai, le premier ministre norvégien Erna Solberg a fait une déclaration courageuse à la télévision norvégienne, regrettant le coût excessif du confinement pour son pays et se demandant si elle n’aurait pas mieux fait de suivre l’exemple de la Suède qui n’a pas confiné. La Norvège aurait dû suivre l’exemple de la Suède.

Suave, car tous les défenseurs aveugles du confinement n’ont eu de cesse pendant ces longues semaines de critiquer la liberté suédoise, et de vanter le modèle norvégien et également de tenter de faire croire que l’Allemagne allait aller mal etc.

La Suède a bien fait avec le plus faible taux de chute économique européenne et un nombre équivalent au nôtre en nombre de morts ; 1% de baisse du PIB versus 14 % en France.

La ministre norvégienne :

« Il n’était peut-être pas nécessaire de fermer les écoles". "J'ai probablement pris de nombreuses décisions par peur", a-t-elle admis.

Nos gouvernants reconnaitront-ils eux-aussi leurs erreurs ? Seront-ils plus prudents à l’avenir et choisiront-ils des mesures qui ont prouvé leur efficacité dans le monde réel plutôt que de croire des prédictions qui ne sont, en médecine, efficaces que dans le monde virtuel ? On peut toujours rêver.

Citons le professeur Toussaint 13/6 : « Le confinement aveugle est la saignée du XXIème siècle, il faut à tout prix éviter qu’un quelconque gouvernement ne reprenne un jour une telle décision. D’autant que l’instrumentalisation de la pandémie avec des confinements généralisés pour la moitié de l’humanité n’aura abouti qu’à renforcer les régimes autoritaires (certains viennent ainsi de prolonger jusqu’au 10 juillet cette mesure fort utile au contrôle de leur population alors que la mortalité du pays y est inférieure à deux décès quotidiens depuis plus d’un mois) et à suspendre les campagnes de prévention des grandes maladies mortelles. En France, les simulations estimant que 60 000 vies ont été sauvées sont de pure fantaisie, comme notre équipe l’a démontré ».

En conclusion, la prédiction de Ferguson est probablement la plus grande escroquerie du siècle.