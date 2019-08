Comment virer un employé

L’art de commander à la destinée des hommes (et quand je dis les hommes, j’embrasse les femmes comme l’écrivait Sacha Guitry), fut-ce dans le milieu professionnel, est assez difficile. Pour le malchanceux employeur, vient toujours un moment où il faut se séparer d’un employé, soit qu’il soit tire-au-flanc et procrastine, soit qu’il soit moins bien doué que les autres dans la chose administrative ou autre. Encore au début du siècle dernier, pouvait-on faire les choses simplement :

- Monsieur Dugenou

- Oui patron

- Je vous ai convoqué pour vous mettre à la porte car vous n'êtes qu'un dilettante

- Mais j'ai une famille à nourrir !

- Personne ne vous demandait de faire trois enfants que vous êtes incapable d'éduquer. Sortez et allez mettre votre absence de zèle au profit d’un autre que moi. Vous me faites perdre mon temps et de l’argent !

Mais aujourd'hui, tout est devenu plus compliqué : avec Internet, les réseaux sociaux et les chaînes d’information continue et que sais-je encore ? Tout un monde de chausse-trappes qui ne demandent qu’à enrayer les pas mal assurés du chef d’entreprise. Si par malheur, il s’enferre sur l’une, outre que le malheureux gémira encore plus que Job sur son tas de fumier, l’histoire peut venir à faire écho, et alors, force est de remarquer que les risques sont grands : les parachutes ne sont plus aussi dorés qu’avant et les options fondent en stock par les temps qui courent.

D’ailleurs ces chaînes d’information, telles des sangsues, ne demandent qu’à se greffer sur le tibia de celui qui mouille la chemise, et à y aspirer la brève (fut-elle sans intérêt et de la taille d’un œuf de caille pour la recracher sous forme de bœuf, selon le célèbre adage télévisuel : qui voit un œuf doit être assuré que c’est un bœuf). Il y a toujours plus de journalistes, et toujours moins de choses intéressantes à se mettre sous l’écran, donc toujours plus de risque que l’affaire ne s’ébruite et ne fit scandale jusque sur les bancs de l’Assemblée Nationale. Laquelle se penchera alors avec délice sur ce style de futilité. Une nouvelle loi sera votée, laquelle sera aussi connues (et respectées) que les arrêtés de voirie interdisant la pêche dans un ruisseau aux périodes estivales dans les patelins. Pour éviter l’écueil de faire la une de ces peu reluisants canaux télévisuels et ne pas avoir à « gérer une situation de crise », il est conseillé de prendre des gants lorsque l’on se trouve dans la situation délicate que de devoir se séparer d’un collaborateur.

Heureusement les ordonnances sur le travail ont quelque peu simplifié la tâche. Mumu (mue par l’amour du capital) a pris quelques décisions capitales, mais qui à soi seules ne vous seront pas des plus utile, surtout en ces périodes de soutien changeant des ministres, lesquels redoutent les tempêtes médiatiques qui naissent dans les nombreux verres d’eau qui peuplent la vie quotidienne. A moins que vous ne disposiez du soutien de Manu 1er, lequel s’empressera de faire voir à tout ce beau monde la direction de la Grèce ; mais dans ce cas-là, vous n’avez pas besoin de lire le présent articulet.

Il faut donc savoir, qu’on ne vire plus de nos jours : « on accompagne le développement des acquis de l’expérience professionnelle des personnels » vers d’autres horizons.

Dans ma grande mansuétude, et en m’appuyant sur l’exemple auguste de Jean Dutourd, j’ai concocté un courrier électronique qui pourrait heureusement sauver quelques directions générales si elles eussent à se séparer des collaborateurs les moins efficients ou, dit plus trivialement, à virer quelque incompétent, fumiste ou outrecuidants n’ayant pas l’heur de plaire à la direction.

Il est important d’en conserver le style et les fautes de syntaxes ou grammaticales qui le peuple. Celle-ci donneront la même impression que la lettre rédigée dans le deuxième tome des « jeunes filles » de Montherlant, qui faisait recommander par son héros que la lettre de rupture conserve les fautes commises par la future ex, car celles-ci reflétaient l’état d’agitation intérieur de celle qui avait écrit précipitamment. Ce qui est la même chose ici : on aura l’impression d’une décision provoquant encore des émotions à son rédacteur et qui, quoi que relue, conserve ses fautes à cause de la larme à l’œil des relecteurs touchés par les conséquences de cette décision infâme.

Bonjour,

Veuillez trouver si joint le message de Kevin Dubonnet à l’attn de l’ensemble des personnels.

En vous en souhaitant bonne réception,

Cdt,

I. Laridon-Fouret

Assistante de direction

Affaires Générales/DG

Bureau 1B/2A - GPEEC

Section des chargé-e-s de communications internes/Développement des personnels

Madame/ Monsieur, cher/chère collaborateur/collaboratrice,

Suite à des difficultés structurelles d'évolution négative de nos SIG due à une persistance de notre taux de croissance endogène, mais aussi de sa faible perspective d'évolution à court terme dans les pays émergents (dont les investissements sont freinés par le poids exogène de la dette publique) qui représentent notre nouveau cœur de cible, nos potentialités de croissance ne sont pas réalisées. Nous avons du rendre des comptes trimestriels ne reflétant pas la réalité du dynamisme de notre activité. Bien qu'ayant atteint nos objectifs chiffrés et fixés par la DG pour le premier quater (+3,5% en CA absolu, EBE amélioré de 1,705%, CAF +0,71%), il apparrait que notre progression est inférieure aux attentes des marchés, qui ont sanctionnés le groupe par une chute du cours de près de 0.4% sur l’indice phare de cotation de notre holding. Cet état de fait induit des effets pervers sur le fonctionnement de nos diverses structures. Aussi, et afin de mieux nous restructurer, dans une démarche qui se veux vertueuses, et afin de mieux cibler notre cœur de métier après une phase de diversification trop aventureuse de notre activité, nous avons décidé de nous séparer d'une partie de celle-ci, notamment sur toutes les missions qualifiées de « non stratégiques » à l'échelle du groupe. Ce plan, qui avait été discuté aussi bien en CODIR qu’en COPIL et dont le résultats avaient été présentés sous forme de RETEX dans le cadre du dialogue social (CSHSCT) après l’avoir été aux représentants des personnels, lesquels avaient été associés (dans une dynamique win-to-win), doit aujourd’hui être activé. Le passage d’un modèle B to B à un modèle B to C constitue également une axiologie forte de notre réflexion pour un dynamisme retrouvé. En conséquence, nous vous proposons le choix between entre l'une des trois alternatives suivantes :

1. conserver votre emploi en participant à notre renouveau qui consiste à regagner de la productivité, en mettant à profit vos compétences déjà acquises et en développant vos capacités d’adaptation en participant au défi de l’ouverture de notre nouveau site de Timisoara

2. envisager une augmentation du temps de travail annualisé jusqu’à une semaine équivalent à 42 heures/ETP afin de dégager des gains de productivité important (de l’ordre de 7h/ETP/semaine, soit pour votre seule équipe l’équivalent d’un ETPT gagné à raison de six collaborateurs acceptateurs), et dont nous faisons le pari (risqué il est vrai) qu’ils seront supérieur d'un quart de point à la reprise de la croissance prévue par l’INSEE sur l’ensemble de la période de référence. Vous comprendrez donc que cette conjecture, et donc les risques ambitieux pris par le top management, font que nous ne serons pas en mesure de financer ce capital temps de travail mobilisé (à isopérimètre et effet GVT déduit) par chacun et chacune dans cet effort (qui peut sauver l’entreprise, il faut le souligner).

3. en dernier recours : faire partie de la rupture conventionnelle collective votée dans le cadre du COP annuel voulu par notre PDG et acté par notre dernier CA de novembre de cette année. De nombreuses opportunités vous sont offertes : comme devenir (voir p.24 et suivantes Chapitre 1.2.1.2 – développer la dynamique exogène en jouant sur les effets leviers : une opportunité ?) « intervenant extérieur non directement liés à la société » (aide à la création pour nos anciens collaborateurs de filière de valorisation de sous-traitance en tant qu’auto-entrepreneur par exemple) et ainsi prendre votre destin en main !

Je vous prie de croire, cher et chère collaborateur-trice, en notre plus parfaite reconnaissance des qualités professionnelles que vous avez mis en œuvre durant toutes ces années au service de notre société qui est, plus qu’une marque : un état d’esprit. Lequel, souhaitons-le, continuera à vous inspirer que ce soit avec nous ou dans une autre entité pour le reste de votre carrière professionnelle. Comme le dit notre CEO : Be inspired by our way !

Bien cdt,

KD

Après cela, vous êtes « tranquille comme Baptiste » : et vous pouvez laisser « Job sur son tas de fumier ». Quant à votre employé, « il est Grosjean comme devant » : soit il démissionne de lui-même sans demander son reste, soit vous l’avez transformé en esclave moderne qui vous coûtera à peine plus cher qu’un indien ou un polonais.