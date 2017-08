Comment virer un huissier ?

Et encore un article venant au secours des mauvais payeurs (bien que l’auteur s’en défende) !

Comment faire croire à quiconque qu’un locataire qui va être expulsé ou dont les biens vont être saisis ne doit rien à personne ? Ecrivez donc un article sur les huissiers qui volent les créanciers, ça nous changera.

N’oubliez pas, la loi est bien faite et protège autant les créanciers que les débiteurs.

Faux.

-Déjà, tous les frais de recouvrement sont avancés par le créancier. Si le débiteur est insolvable, toute saisie est inopérante et le créancier perd cet argent plus de ce qu’on lui doit.

-Essayez donc de récupérer un bien impayé par un mauvais payeur ! Vous m’en direz des nouvelles. Je connais un commerçant qui est allé rechercher chez un client des tables et des chaises de restaurant jamais réglées et bénéficiant d’une clause de réserve de propriété. Le client a porté plainte pour vol, et la plainte a été prise en compte.

Alors, répétons en choeur : QUAND ON ACHETE UN BIEN, ON LE PAYE, SINON ON LE REND.