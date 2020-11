Commissariat du 17e : combien de « brebis galeuses » ?

@Fergus— j’espere me tromper mais il me semble qu’une toute petite brise s’eleve tendant a relativiser et minimiser cette agression.Quand j’entends mettre en avant le fait qu’ils ont agi par peur, et alors qu’ils etaient a trois bien armes contre un toralement demuni, cela m’interpelle.Il faut preciser que seuls quatres sont inculpes alors qu’une bonne dizaine ont regardes et laisse faire ?????????Autre chose qui m’a interpelle ce sont les propos d’un representant du syndicat alliance qui declarait que cette affaire prendrait beau coup de temps avant d’etre jugee ??Avait t’il l’assurance que cela serait comme l’affaire« benalla » non jugee apres plusieurs annees et qui ne le sera que lorsque la colere et l’indignation des français aura disparue ??? et juste en passant ou en est t’on de cette « officine » de police ou des « ripous » sevissaient et qui devait etre supprimee ???et de ce site « web » ou des policiers racistes s’en donnaient a coeur joie ??Ces deux affaires ont elles etees enterrees suite a l’enquete de « L’IGPN » ??????