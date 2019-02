Commission européenne : Halte au feu !

Donc pas de fusion entre Alstom et Siemens, la Commission en a décidé ainsi après, n’en doutons pas, avoir épluché le dossier jusqu’au trognon. Une décision de syndic soucieux du prix du billet de train ; soucieux de la concurrence qui seul permet d’avoir le meilleur rapport qualité/prix ; soucieux de garantir la libre circulation des capitaux, des biens, des services et des hommes au sein de l’Union, celle-ci dût-elle en mourir à petit feu par l’assèchement de son industrie, la perte massive des emplois, la disparition des investissements…

La concurrence souhaitée vient de l’Est, et la Chine qui a volé les technologies du train à Grande Vitesse à l’Europe, c’est-à-dire à ces deux entreprises qui veulent fusionner pour faire front commun contre China Railway High-speed (CRH), va bientôt faire rouler un TGV entre Athènes et Bucarest ! On a gagné !

La question qu’on doit poser à la Commission est celle-ci : quand allez-vous arrêter de faire des conneries ?

S’il reste en Europe une Institution qui fonctionne sur l’idéologie, coupée des racines sociales, des réalités du monde, c’est la Commission de Bruxelles. La recherche du prix le plus faible pour les biens et les services ne doit pas se faire au détriment de l’emploi. En poursuivant dans cette idéologie la Commission emmène l’UE contre un mur de la honte : des gens au chômage n’auront même pas de quoi prendre un billet gratuit pour aller à la mer car ils ne peuvent s’acheter un maillot de bains !

Cette funeste décision s’inscrit dans une longue liste, au profit des Chinois. Ont-ils dépassé le stade du lobbying en inoculant un virus au sein de la Commission ? La réponse est dans une « longue liste » connues de tous… Pour l’illustrer on peut citer l’affaire des panneaux solaires : une filiale européenne bien structurée qui permet à la Chine d’exporter en Europe les panneaux qu’elle produit à bas coûts entraînant la disparition des fabricants européens – y compris des plus puissants comme Bosch. Autre dossier qui n’a pas fait de vagues dans la mer Egée, c’est la vente du port du Pirée à Cosco à la suite d’un appel d’offres lancé par l’Agence grecque de privatisations (Hraf) mise en place par ses créanciers européens avec l’aide du FMI. Personne à la Commission n’a pensé que les milliards d’euros transférés à la Grèce pour réduire sa dette pouvaient avoir une juste contre-parti – au bénéfice des tous les partis – en soumettant l’attribution du port à une entreprise européenne ? D’autant que l’on a l’un des trois transporteurs mondiaux, la CMA CGM. Absurde ! et ça l’est d’autant plus qu’on a avec le Pirée, à la sortie du Canal de Suez, la tête de pont d’une chaîne de ports (Le Pirée, Naples, Gênes, Marseille, Barcelone, Lisbonne, Bordeaux, Le Havre, Londres, Rotterdam et les ports hanséatiques du nord… jusqu’à St-Pétersbourg) qui irriguent l’Europe. Les Chinois ont bien joué le coup, alors que nous Européens restons prisonniers d’une pensée morte, celle d’un monde ouvert à tous les vents, soumis au plus offrant. Réveillez-vous !

La question à laquelle doit répondre la Commission est celle-ci : quand allez-vous arrêter de faire des conneries ? Et comment ?